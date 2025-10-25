Dwa srebrne medale MP Marka Kani
W Tomaszowie Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansach. Dwa srebrne medale wywalczył panczenista Legii, Marek Kania. Pierwszego dnia legionista był drugi w wyścigu na 500 metrów, przegrywając nieznacznie z Damianem Żurkiem. Identycznie było w piątkowym wyścigu na 1000 metrów, w którym legionista miał czas 1:09.00 min., z 0.31 sekundy straty do Żurka.
<b>Wyniki legionistów:</b>
500m mężczyzn: 2. Marek Kania 34.62s
500m kobiet: 13. Victoria Szewczyk 41.87s, 27. Julia Jaroszewicz 43.20s, 42. Zofia Szombara 44.26s, 56. Urszula Dymkowska 45.69s, 58. Maja Szczykutowicz 45.98s
3000m kobiet: 10. Julia Jaroszewicz 4:43.25 min.
5000m mężczyzn: 10. Karol Karczewski 6:58.20 min.
1000m mężczyzn: 2. Marek Kania 1:09.00 min.
1000m kobiet: 9. Victoria Szewczyk 1:22.66 min., 27. Julia Jaroszewicz 1:26.73 min., 36. Zofia Szombara 1:28.94 min., 49. Urszula Dymkowska 1:31.27 min.
Bieg masowy mężczyzn: 6. Karol Karczewski 8:35.82 min.
1500m mężczyzn: 14. Karol Karczewski 1:54.78 min.
1500m kobiet: 14. Victoria Szewczyk 2:09.99 min., 19. Julia Jaroszewicz 2:12.55 min., 33. Zofia Szombara 2:19.27 min., 44. Urszula Dymkowska 2:23.59 min.
Bieg drużynowy kobiet: 6. Legia Warszawa (Victoria Szewczyk, Maja Szczykutowicz, Julia Jaroszewicz) 3:37.65 min.
