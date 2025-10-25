Zapowiedź meczu

Najwyższy czas na przełamanie

Sobota, 25 października 2025 r. 19:16 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa podejmie Lecha Poznań w spotkaniu 13. kolejki Ekstraklasy. Klub z Wielkopolski osiąga ostatnio na Łazienkowskiej dobre wyniki, gdzie nie przegrał od pięciu meczów. Obydwa kluby ostatnio głównie rozczarowują. "Wojskowi" notują teraz serię dwóch porażek w lidze z rzędu, chociaż częściowo udało im się zrehabilitować pokonując w Lidze Konferencji Szachtar Donieck. Natomiast tego samego dnia Lech skompromitował się na Gibraltarze, przegrywając 1-2 z Lincoln Red Imps

Gibraltarska kompromitacja

Kilka dni temu Lech i Legia toczyły swoje boje w Europie. Legia odniosła zwycięstwo z Szachtarem Donieck, co zważając na ostatnie wyniki stołecznego klubu, było bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Klub z Poznania z kolei skompromitował się na Gibraltarze. Lech był zdecydowanym faworytem starcia z Lincoln Red Imps, ale ostatecznie poniósł jedną z największych porażek w swojej historii. Gracze prowadzeni przez Nielsa Frederiksen przegrali 1-2, jedynego gola strzelając z rzutu karnego. Ten mecz rzucił cień na poprzednie spotkanie Lecha w europejskich pucharach, kiedy polski zespół ograł aż 4-1 Rapid Wiedeń. Przeciwko Lincol Red Imps szkoleniowiec zdecydował się na kilka korekt w składzie. Norweg, podobnie jak niedawno trener Iordănescu, chciał oszczędzić część swoich zawodników na najbliższy mecz w lidze. Tego dnia odpoczywali m.in. Antonio Milić, Filip Jagiełło czy Michał Gurgul, którzy do tej pory regularnie grali w Ekstraklasie. Ostatecznie takie zagranie przyniosło efekt odwrotny od zamierzone, za co na trenera posypały się spore słowa krytyki.





Porażka Lecha z gibraltarskim zespołem jest tym bardziej zaskakująca, że w lidze radził on sobie nie najgorzej. Wprawdzie na pięć ekstraklasowych meczów poniósł aż trzy remisy, ale było to w spotkaniach z Rakowem, Jagiellonią i Pogonią, a więc klubami o wysokich aspiracjach. Po 12 rozegranych kolejkach najbliższy przeciwnik Legii w tabeli Ekstraklasy zajmował 6. miejsce w tabeli z 19 zdobytymi punktami. Statystycznie patrząc, to Lech w tym sezonie zdecydowanie lepiej radzi sobie na boiskach przeciwników, gdzie nie poniósł jeszcze porażki. Dotychczas na wyjazdach trzykrotnie wygrał (Lechia, Termalika, GKS) i raz zremisował (Raków), więc pod względem punktowym poza swoim stadionem radzi sobie najlepiej ze wszystkich drużyn.





fot. Piotr Galas / Legionisci.com





Bez Piątkowskiego

W meczu z Lechem defensywa Legii osłabiona będzie brakiem Kamila Piątkowskiego, który musi pauzować za czerwoną kartkę z ostatniej ligowej kolejki. Niewykluczone, że jego miejsce w składzie zajmie Radovan Pankov. Serb pojawił się ostatnio na boisku przeciwko Zagłębiu, kiedy w przerwie wszedł za Bartosza Kapustkę. Oprócz tej wymuszonej roszady, trudno jest wyrokować jaki skład wystawi w niedzielę rumuński trener. Faktem jest, że w czwartek przeciwko Szachtarowi Donieck część ważnych piłkarzy zasiadła na ławce rezerwowych, co może sugerować, że szkoleniowiec dał im odpocząć przed starciem z poznańskim klubem. Wygląda też na to, że na dobre rozkręciła się rywalizacja w ataku. Do niedawna pierwszy wyborem Iordănescu na tej pozycji był Mileta Rajović, lecz ostatnio rosły snajper nie ma najlepszego czasu. W ostatnich trzech meczach Duńczyk wybiegł w pierwszym składzie, ale nie udało mu się pokonać ani razu bramkarza rywali. Przeciwko Szachatarowi także zawiódł, notując wiele niepotrzebnych strat. Teraz na swoje szanse oczekują Antonio Colak oraz młody Jakub Żewłakow. Ta dwójka pojawiła się w drugiej połowie spotkania z Szachtarem i ich obecność mocno rozruszała zapędy ofensywne legionistów.





Tabela Ekstraklasy po 12 rozegranych kolejkach M. Pkt. Z. R. P. Bramki Pkt/M 1. Jagiellonia Białystok 11 24 7 3 1 23-13 2.18

















5. Korona Kielce 12 19 5 4 3 16-11 1.58 6. Lech Poznań 11 19 5 4 2 20-18 1.73 7. Zagłębie Lubin 11 16 4 4 3 24-17 1.45 8. Widzew Łódź 12 16 5 1 6 20-17 1.33 9. Legia Warszawa 11 15 4 3 4 14-12 1.36 10. Radomiak Radom 12 15 4 3 5 22-22 1.25 11. Lechia Gdańsk 12 15 4 3 5 21-27 1.25

















18. Piast Gliwice 10 7 1 4 5 9-13 0.7





Rozczarowanie napastnikiem

Po ostatniej przegranej Lech znalazł się w ogniu krytyki. Oberwało się wszystkim - od trenera po piłkarzy. Sporo uwagi poświęcono również letniemu nabytkowi, który jak na razie kompletnie zawodzi. Mowa tutaj o Yannicku Agnero, który kosztował Lecha ponad 2 miliony euro. Napastnik stał się najdroższym zakupem Lecha w historii, a jak na razie w rozegranych ośmiu meczach ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Co prawda jak na razie zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej pojawia się głównie w trakcie trwania drugiej połowy meczów, lecz to nie może być dla niego dużym usprawiedliwieniem. W poprzednim sezonie Agnero Podobnie sporo negatywnych opinii zbiera Robert Gumny. Prawy defensor nie tak dawno wrócił do Lecha, ale prezentuje się na boisku zdecydowanie gorzej niż to miało miejsce przed jego wyjazdem za granicę.





Ostatnie mecze Lecha na Łazienkowskiej:

08.11.2020 (Warszawa) - Legia 2-1 Lech (Ekstraklasa - 9. kolejka)

17.10.2021 (Warszawa) - Legia 0-1 Lech (Ekstraklasa - 11. kolejka)

16.04.2023 (Warszawa) - Legia 2-2 Lech (Ekstraklasa - 28. kolejka)

12.11.2023 (Warszawa) - Legia 0-0 Lech (Ekstraklasa - 15. kolejka)

11.05.2025 (Warszawa) - Legia 0-1 Lech (Ekstraklasa - 32. kolejka)

Bilans: 1-2-2, bramki: 4-5





Lech ostatnio osiąga na Łazienkowskiej dobre dla siebie wyniki. Poznaniacy nie przegrali w Warszawie od czterech spotkań, a ostatnio wygrali 1-0 po golu Aliego Gholizadeha. Niepokojąco wygląda również statystyka bramek strzelanych przez Legię, co wobec problemów ostatnimi czasy w ofensywie może budzić obawy przed niedzielnym starciem. Mianowicie, w ostatnich czterech meczach Legii aż trzykrotnie nie udało się ani razu pokonać bramkarza przeciwników. Na pocieszenie można jednak przypomnieć, że w tym sezonie obywa kluby spotkały się już ze sobą i wówczas górą byli gracze Legii. W drugim spotkaniu pod wodzą Edwarda Iordănescu "Wojskowi" zwyciężyli 2-1, zdobywając tym samym Superpuchar Polski.





Gdzie obejrzeć?

Mecz 13. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Lech Poznań odbędzie się w niedzielę, 26 października o godz. 20:15. Transmisja w Canal+ Sport 3, Canal+ 4K Ultra HD, TVP Sport, aplikacji mobilnej TVP Sport i na stronie www.sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.





Przewidywany skład

Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.