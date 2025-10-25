Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Lech Poznań?

Sobota, 25 października 2025 r. 21:26 Redakcja

Wszystkie bilety na mecz Legia Warszawa - Lech Poznań zostały sprzedane! W telewizji spotkanie będzie można obejrzeć w Canal+ Sport 3, Canal+ 4K Ultra HD, TVP Sport, aplikacji mobilnej TVP Sport i na stronie www.sport.tvp.pl. Początek o godz. 20:15.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.







