Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Lech Poznań?
Redakcja
Wszystkie bilety na mecz Legia Warszawa - Lech Poznań zostały sprzedane! W telewizji spotkanie będzie można obejrzeć w Canal+ Sport 3, Canal+ 4K Ultra HD, TVP Sport, aplikacji mobilnej TVP Sport i na stronie www.sport.tvp.pl. Początek o godz. 20:15.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom