Remis niczym przegrana

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Bartosz Heinig

Techniczny: Albert Różycki

VAR: Tomasz Musiał

AVAR: Marcin Borkowski



Pogoda:

Temperatura 8°C

Ciśnienie 996 hPa

Wilgotność 71%

jim - 3 minuty temu, *.ejedrzejow.pl Są nazwiska ale one jak wiadomo nie grają, nie ma drużyny, nie ma pomysłu na grę a to co próbujemy grać dawno jest rozczytane przez wszystkich dlatego mamy takie wyniki jakie mamy. Lepiej nie będzie bo ten potencjał kadrowy jest za słaby aby coś się zmieniło. odpowiedz

Ronaldo - 15 minut temu, *.myvzw.com Dracula w pomeczowej wypowiedzi wydaje się zadowolony więc o co nam wszystkim chodzi?

On wierzy w drużynę problem w tym że nikt już nie wierzy w niego więc o czym dyskutować?

Nie rozumiem jak taki pseudo fachowiec się tu znalazł. Co więcej nie rozumiem co on tu jeszcze robi. Taktycznie to mógłby pobierać lekcje od połowy naszych rodzimych fachowców z eklapy.

U niego nic się nie zmienia i to nie byłby problem jeśli Legia byłaby na czele tej marnej ligi problem jest taki że nie jest i za jego kadencji nie będzie. 29 dośrodkowań na napastnika i zero kontaktu z piłką 😂. A on nadal o tym że to były szanse😂.

Odklejony od rzeczywistości konkretnie. odpowiedz

Wolfik - 22 minuty temu, *.play.pl Jeszcze jedna uwaga. W czwartek, bardzo dobre wejście miał młody Żewłakow. No to w nagrodę zabrakło go w kadrze meczowej.... odpowiedz

Roma - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Rajović jest beznadziejny odpowiedz

Wolfik - 26 minut temu, *.play.pl Ofensywne walory Legii spadły do zera po zajściu Kacpra Urbańskiego.



Niestety, tabela mówi prawdę - nie mamy zespołu na podium. W drużynie brakuje z dwóch doświadczonych "Kocurów" którzy byliby zdolni dać drużynie "coś ponad stan". Cóż, w tym sezonie puchary możliwe jedynie przez PP, a chyba nie o to chodziło... Dziesięć punktów straty przy "normalnym" systemie rozgrywek jest w zasadzie nie do odrobienia.



Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, ale Rajowić prezentował się lepiej zaraz po przyjściu. Mam nieodparte wrażenie, że przy Iordanescu gaśnie w oczach.... odpowiedz

MZ80 - 28 minut temu, *.centertel.pl Jesteśmy średniakiem w tej lidze i nie ma co się denerwować tylko z tym pogodzić przypominają się sezony 98 do 2001 przed sezonem walczymy o mistrzostwo a później było jak było odpowiedz

El Pajaco - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Brak słów 😭😭😡🤬 odpowiedz

Warszawiak - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Dzisiaj z nudów oglądając tik toka ze 3 razy pojawily mi sie filmiki z Josue. Nigdy nie sądziłem że będe aż tak tęsknił za tym gościem. Brakuje takiego Pana Piłkarza z jajami, prawdziwego przywódcy. W Legii same cio..ty zostały odpowiedz

Piotrek - 46 minut temu, *.t-mobile.pl Egon "Mineta" Olsen, danske dynamite w napadzie. Watford płakał jak sprzedawał. Może jakbyśmy grali dwójką z przodu, a tak dziecko we mgle. odpowiedz

L - 4 minuty temu, *.play.pl @Piotrek: może jakby mial jakies podania to by cos zrobil, albo jakby mial skrzydlowych, ktorzy wchodza w jego mierjsce, gdy on bierze na siebie gre i zgrywa. A my ani jednego ani drugiego. On nigdy nie byl goleadorem, zawsze byl target menem i w tym sobie radzi dobrze. odpowiedz

Okęciak - 47 minut temu, *.netfala.pl Fajny mecz Urbańskiego i Augusta ale poza tym słabo się to oglądało... Tobiasz znowu wybija przed siebie pod nogi przeciwnika, przecież to piłkarskie abecadło, tym razem fart ale nie raz jeszcze stracimy tak gola jak nic się nie zmieni, naprawdę ciężko wybić piłkę do boku albo nawet nad bramkę? odpowiedz

Bardzo stary kibic - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Paranoja! Wszystkim najbardziej podobał się Urbański,bo raz strzelił i raz podał...

Brak napastników.

Przecież ci piłkarze "mają papiery",to dlaczego tak beznadziejnie słabo grają!

To wina trenera!!!! odpowiedz

Qbex - 56 minut temu, *.orange.pl Po meczu w Łodzi to trzeba będzie zmienić priorytety i spoglądać w dół tabeli...niestety.. odpowiedz

TBox - 57 minut temu, *.toneticgroup.pl Panie Darku nie jestem za promocją alkoholu, ale od kiedy darmowe alko do biletu? Bo na trzeźwo nie da się na to patrzeć... odpowiedz

Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 57 minut temu, *.t-mobile.pl Zmęczeni pucharowicze odpowiedz

gazza - 58 minut temu, *.inetia.pl Dziś oglądałem dwa klasyki - W pierwszym futbol niczym z innej galaktyki - Piękne zagrania - Walka - Strzały na bramkę - Pełno emocji...Wygrał Real.

W drugim klasyku - Przepychanki - Futbol archaiczny - Masa błędów - Powolne tempo...I wypadł remis...

To co u nas reprezentują piłkarze typu Rajovic czy Bichaczjan to normalnie 2 liga...

Gdyby dziś był mecz Real : Legia wynik byłby chyba 8:0 i nie jest to żart... odpowiedz

Cezar. - 8 minut temu, *.centertel.pl @gazza: w pierwszym meczu było więcej przepychanek i chamstwa oraz zaciętości, poziom zespołów kosmiczny,w drugim meczu duża nieporadność ,chaos i w drugiej połowie grali,jakby remis obu stronom pasował,przykro było na to patrzeć.ale ja wytrzymałem do końca,☹️ odpowiedz

M - 59 minut temu, *.tre.se Do lidera coraz dalej.Jestesmy ligowym średniakiem.Niestety do strefy spadkowej tylko 6 pkt. odpowiedz

Koko koko Legia spoko - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Kartofliska.pl 👍 odpowiedz

Szkielet - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Trzeba wyciągnąć wnioski z tego meczu.

I będzie pięknie. I cudownie. odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl Narzekania były, że drużyna jest uzależniona od Josue. Przekaz był taki, że wszyscy/większość zawodników musi wziąć na siebie odpowiedzialność za grę drużyny.



I mamy w poprzednim i w tym sezonie- wszyscy,czyli nikt. Najlepszy w ofensywie młody Urbański. Vinagre skończył karierę. Tobiasz, brawo, e 19. minucie wyszedł na piąty metr do centry. Brawo, nareszcie!!! Biczahczian to taki Piast i Arka - maks. Nie oczekujmy niczego...🥳🥳🥳 odpowiedz

Wolfik - 24 minuty temu, *.play.pl @SEBO(L): Mam dokładnie takie same odczucia. W tej ekipie nie ma nikogo kto umiałby wziąć odpowiedzialność za grę. Nie wiem za jakie zasługi gra Vinagre, który jest obecnie w formie na trybuny. odpowiedz

Garnitur - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tak bezjajeczne Legii nie pamiętam. My nie mamy żadnych groźnych, przebojowych piłkarzy. Jesteśmy zupełnie bezbarwni ofensywnie. Tobiasz dziś znów odbił przed siebie mając gąszcz przed sobą, ale fartownie piłka wróciła do niego. Kwestia czasu jak stracimy kolejnego takiego gola. Malarz chyba nic nie dostrzega… odpowiedz

Venom - 56 minut temu, *.netfala.pl @Garnitur: na treningach mojego 6 letniego syna bramkarze wiedzą że nie mogą odbijać piłki przed siebie, ciekawe kiedy ta wiedza tajemna trafi do Tobiego, bo praktycznie co mecz jest ta sama historia... 🤡 odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.play.pl Ale jesteśmy słabi..4z-4r-4p. Z Legii została tylko Nazwa i MY - resztę przemilcze... odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Atak GKS Katowice (ostatnie miejsce niespadkowe ale dzięki karze dla Lechii): Zrelak, Szkurin, Rosołek, jakiś mlody.

Atak Legii: Rajovic, Colak. odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.play.pl nic nie pokazali brak napastnika i pomyslu na gre odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.play.pl Nikt mi nie wmówi że czwarty mecz w tym sezonie na własnym boisku bez strzelonej bramki to przypadek (Arka, Jagiellonia, Samsunspor, Lech). Niestety to pochodna wielu czynników ale bezpośredni wpływ na to jak bezproduktywnie gra ta drużyna z przodu ma trener. A trener jedynie ma do zaproponowania klepanie z lewa do prawa i prawa do lewa. Ta genialna taktyka spowodowała że mrzonki o mistrzostwie można odłożyć na nieokreśloną przyszłość już po 1/3 sezonu. Brawo! odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.lunet.eu Ależ irytująca była gra w tym meczu. Technika użytkowa (oprócz Urbańskiego), celność podań na żenującym poziomie. I te zbicia piłki przez bramkarza. Słabe to. odpowiedz

skreem - 1 godzinę temu, *.orange.pl Górnik 26 pkt., Legia 16 pkt, to strata chyba 10 pkt. a nie 11? + Górnik ma jedno spotkanie rozegrane więcej? odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zagrały dwie siermiężne ligowe drużyny, których poziom gry odzwierciedla miejsce w tabeli i mecz do zapomnienia. Ten cały Kacper Urbański reklamowany przez korporacyjną propagandę jako cudowne piłkarskie dziecko i rzekomo wielkie wzmocnienie, to drewno nie wnoszące wartości dodanej do gry, czego dowodem kolejny słabiutki mecz zarówno jego i jak całej drużyny. Nic dziwnego, że nikt w Europie Zachodniej takiego drewniaka piłkarskiego nie chciał.



Od początku było jasne, że to gadanie o zdobyciu Mistrza Polski to mrzonki i propaganda, żeby namówić ludków do kupowania karnetów. Boisko oczywiście wszystko zweryfikowało.



I niech nikt nie mówi, że tu potrzebna zmiana trenera, bo nawet zmiana trenera w perspektywie strategicznej nic nie zmieni. Problem jest znacznie głębszy i dotyczy całego klubu nie tylko drużyny.



Z sezonu na sezon obniżamy poziom piłkarski i lepiej już było. Teraz jest już równia pochyła. Pogódźmy się z tym, bo szkoda nerwów. Na skład drewna piłkarskiego grającego w koszulkach naszej Legii. odpowiedz

KowaL - 53 minuty temu, *.vectranet.pl @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Urbański jako jedyny coś grał i strzelał więc trzymaj cholewę pajacu. odpowiedz

Kunta Kinte - 43 minuty temu, *.173.40 @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Zauważyłeś że nie zagrał jeszcze żadnego meczu na swojej nominalnej pozycji?! odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 16 minut temu, *.t-mobile.pl @KowaL: Co takiego grał? Strzelił gola? Miał asystę? Nie. Kolejny drewniany mecz, drewnianego grajka na którym w Europie Zachodniej poznali się, to przypałętał się do nas i kopie się po czole. odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 13 minut temu, *.t-mobile.pl @Kunta Kinte: Dajże spokój. Przecież widać, że to drewnopulos, który nie wnosi żadnej wartości dodanej. Bronisz grajka, którego gry po prostu nie da się usprawiedliwić. Gdyby był taki dobry, to przynajmniej jakiś przeciętny zachodni klub wziąłby go do siebie, ale poznali się na nim i nikt go nie chce. Więc przypałętał się do nas i kopie się po czole. odpowiedz

Avatar - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dlaczego gra ten nieudacznik Kapustka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Kiełbasa - 55 minut temu, *.t-mobile.pl @Avatar: bo jak by nie grał to byłby bigos odpowiedz

Warchoł - 49 minut temu, *.inetia.pl @Avatar: akurat dziś zaprezentował się dobrze odpowiedz

KM - 1 godzinę temu, *.131.103 Oczy boleli na to patrzać. Poziom naszej elstraklapy jest dramatyczny. Legia 10ta… odpowiedz

fan1956 - 1 godzinę temu, *.plus.pl KUŹWA !!!! DNO !!! FC CHODZONY !!!! TY DO MNIE JA DO CIEBIE !!!! SPIE..Ć !!! odpowiedz

Tbox - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl Nasi wybitni gracze lub równie wybitny trener ustalili że rozgrywającym zostanie Pan z nr 1 w zielonym stroju. Ciekawy mecz, wiele niespotykanych rozwiązań... ligi top5 mogą się uczyć. odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ale ten Rajović to jest drewno i takie drewno gra cały mecz bo nie ma innego napastnika ,przecież ten typ nic nie daje biega tylko na tych swoich szczudłach .Jedyny plus to gra Kacpra Urbańskiego i Augustyniaka ,reszta dno i wodorosty .poza Tobiaszem bo coś tam wybronił 🧐🤔 odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ileż jeszcze mamy czekać? Do końca rundy to będziemy tracili do lidera ze 20 punktów. A do strefy spadkowej coraz bliżej. odpowiedz

szakal - 1 godzinę temu, *.orange.pl Rajovic cały mecz? Rumuński sabotażysta. Żewłakow co musi zrobić zeby zagrac??? odpowiedz

Ops2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Beznadziejny Rajovic i Wahan . Sam Urbański meczów nam wygrywać nie będzie . „Taktyka” z niższych lig brytyjskich ….:Oczy bolą ( odpowiedz

EL - PAJACO , trener z du py M - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Co to było? Ostatnie 20 minut, to była zwykła kopanina, rodem lV ligi, a nie eksklapy odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.40 Frajerstwo. odpowiedz

Pajączek - 1 godzinę temu, *.play.pl Trener po meczu pewnie powie że byliśmy lepsi ale nie wygraliśmy i wszystko będzie ok odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl Jednym słowem tragedia , ten Rajovic drewno a Tobiasz cały czas na niego gra te piłki wysoki i nic nie wygrywa w powietrzu ostatnia akcja też na niego zamiast od tyłu rozegrać płakać się chce jak to się ogląda odpowiedz

rumun WON - 1 godzinę temu, *.play.pl Rumun tymi zmianami ZABIŁ ten mecz i odebrał Legii szanse na zwycięstwo. Powiem Ci coś na ucho trenejro: WYP....J!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

RM - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak mamy wygrywać mecze bez napastnika. Narzekaliśmy na Guala to teraz mamy asiora za dużą kasę na ataku. Gdyby z przodu postawić na Kapuadiego wydaje mi i się że lepszy byłby efekt.



W ogóle jaki my szrot obcokrajowców sprowadzamy. Żaden się nie sprawdził. Rajovic, Krasniqi, Stojanovic, Niemiec, żaden z nich nie jest wzmocnieniem. Kur.. grajmy więcej Urbańskimi, więcej szans Żewlakowi, sprzedać Vinegreta i niech gra Reca.



Mój skład na następny mecz;

Tobiasz,

Wszolek, Piątkowski, Kapuadi, Reca

Augustyniak

Żewlakow, Kapustka, Elitima, Urbański K.

Urbański W. odpowiedz

Miki - 59 minut temu, *.jmdi.pl @RM: zupełnie serio: niech w ataku gra Jędrzejczyk. Do główek poskacze, o piłki się poszarpie, może nawet strzeli fartem jakąś bramkę. Tj to oczywiście idiotyzm ale na tle Milety to będzie ogromny postęp. odpowiedz

Warszawiak - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To był ostatni mecz Rumuna. Jeżeli się mylę to znaczy, że w Legii jest gorzej niż każdy z nas potrafi sobie to wyobrazić. I tak naprawdę jest tylko jedna winna osoba, która za to odpowiada. To wylokowany. Gość niczym w Football Menager lub FC 25 uczy się prowadzić zespół. Jeżeli my go nie rozliczymy to spuści Legie do 1 ligi odpowiedz

hwdp - 15 minut temu, *.orange.pl @Warszawiak: ostatni mecz jego to będzie w przerwie na reprezentację, czyli jeszcze dwa tygodnie. odpowiedz

MaroLegia - 1 godzinę temu, *.dfn.nl Na chu.. tego Rajovicia trzyma jak on ch.. gra. Mógł urbańskiego zostawić a tego "napadziora"zmienic odpowiedz

Elo elo 3.2.0 - 57 minut temu, *.t-mobile.pl @MaroLegia: na kogo miał zmienić? Na Kobylanka😜😜 odpowiedz

Rumun do Rumunii - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wygrali ze Szachtarem gdzie od czasu wojny na Ukrainie najlepsi Piłkarze odeszli i grają młodzieżą. Przyszedł Lech u siebie i już d..pa . Żenada odpowiedz

Agnosticbelieve - 1 godzinę temu, *.185.12 To jest jakościowe dno dna, jak zszedł Urbański i Elitim kompletnie skończyła się gra, Rajović jest tak surowy i beznadziejny że trudno uwierzyć że włodarze dali się nabrać na 3 mln euro, po prostu żal patrzeć jak Legia staje się przeciętnym klubem środka tabeli, żenada i kupa mułu odpowiedz

Robson - 1 godzinę temu, *.125.21 Napastnika nadal brak - to drewno w ataku boi się nawet strzału oddać jak ma piłkę i od razu niecelnie podaje - trzeba kupić jakiś 3 szybkich zawodników po 0.5mln - wtedy może jakiś odpali i będzie 100 razy lepszy od tego drewnianego kloca !!! odpowiedz

Łukasz - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czy na boisku był napastnik?

Podobno kupiliśmy jakiegoś typa za 3mln 🤔 odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Z tego meczu zapamiętam trzy dobre strzały Urbańskiego. Dwa beznadziejne strzały Radovicia i Biczchcziana. I kopanine w środku pola.

1 punkt w 3 ostatnich meczach. Brawo.

Hej Legio tylko mistrzostwo😂😂😂

Tak właśnie kończy się 90 minutowa presja, która ma sens😂😂😂 odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl No i po euforii z Szachtarem wróciła ligowa mizeria. Słaby lech sobie punkt wywiózł bo Legia też była słaba i tyle w temacie. Nie widzę przyszłości z Mioduskim Żewłakowem i Fredim i Iordanesku. odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Najlepsze co było w tym meczu to widok Kuna i Chodyny na trybunach 🙂

A tak poza tym to bardzo dobry mecz Urbańskiego, słaby Rajovic i Biczachczjan. Obaj powinni być zmienieni po przerwie. odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Dariusz: To jak taki dobry ten mecz Urbańskiego, to dlaczego gola na miarę zwycięstwa nie strzelił, albo nie miał asysty przy golu i nie wygraliśmy. To jest przereklamowany drewniak na których w Europie Zachodniej poznali się i dlatego nikt tego kopacza tam nie chciał, to do nas przylazł i kopie się po czole. odpowiedz

P. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niech on przestanie męczyć nas i siebie i wraca do kraju. Z tej mąki chleba nie będzie odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Może nie spadniemy,ale i tak wszyscy won! odpowiedz

Dr Bomba - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pokaz braku ambicji odpowiedz

Zapchlony siwy poodel - 1 godzinę temu, *.play.pl Rumun, Rajovic WY...DLAĆ z Legii! Mioduski przeproś Fejo,Morishite i też wyp...laj! odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ile jeszcze tej bryndzy??? K...wa czy ktoś w końcu podejmie radykalne kroki??? Czy wkłaxy kolejny mecz będą analizować i wyciągać wnioski. Kiedy przestaniemy być karmieni tą chu...ą boiskową??? Ile jeszcze wstydu??? odpowiedz

paw_pawela - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Taki nijaki ten wynik, jak i gra odpowiedz

Azteck - 1 godzinę temu, *.tkchopin.pl Dno i kupa wodorostów odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Uj bańki strzelił, choinki nie będzie👎 odpowiedz

