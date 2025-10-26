Remis niczym przegrana
Legia Warszawa tylko bezbramkowo zremisowała z Lechem Poznań w meczu 13. kolejki Ekstraklasy. Dla stołecznego klubu taki wynik to strata dwóch punktów, który uniemożliwił im podgonienie czołówki. Straty do czołowych drużyn znowu nie udało się odrobić. Do lidera legioniści tracą już 11 "oczek".
W pierwszym kwadransie lepiej prezentowali się gracze Legii, którzy mieli dwie dobre szanse na wyjście na prowadzenie. Już w 2. minucie gry świetnym uderzeniem z dystansu popisał się Kacper Urbański, który szukał lewego górnego rogu bramki Bartosza Mrozka. Bramkarz Lecha z dużym trudem interweniował, przenosząc piłkę ponad poprzeczką. To był pierwszy sygnał, że pomocnik znajduje się w coraz lepszej formie i jest tego wieczoru głodny gry. Po raz kolejny o sobie dał znać w 17. minucie gry. Wtedy to młodzieżowy reprezentant Polski znakomicie dośrodkował z lewej strony boiska wprost na głowę Steve'a Kapuadiego, a ten niestety minimalnie się pomylił, chociaż powtórki pokazały, że na samym końcu piłka otarła się od jednego z lechitów. Szkoda, bo środkowy obrońca, gdy wyszedł w górę, był kompletnie nieatakowany przez żadnego z rywali.
Lech zdołał odpowiedzieć chwilę później. Mikael Ishak dostał dogranie ze środkowej strefy boiska, wpadł w pole karne, gdzie ofiarnie powstrzymał go Rafał Augustyniak. Potem goście zaczęli częściej dochodzić do głosu i częściej utrzymywali się przy piłce. Można było odnieść wrażenie, że te pierwsze kilkanaście minut było dla Lecha mocno rozpoznawcze. W drugiej częściej pierwszej połowy spotkanie stało się bardziej otwarte. Atakami pochwalić się mogli jedni jak i drudzy.
W 31. minucie szansę na gola miał Wahan Biczachczjan. Ormianin miał piłkę na swojej gorszej prawej nodze, co znalazło odzwierciedlenie w jakości jego uderzenia z półwoleja. Piłka wylądowała bowiem w trybunach. Sześć minut potem Lech poważnie zagroził legionistom. Wtedy to lewą nogą huknął Taofeek Ismaheel i na raty interweniował Tobiasz, odbijając futbolówkę przed siebie. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie. To Legia była jednak drużyną, która była tego dnia na murawie bardziej aktywna.
Zaraz po zmianie stron po jednej dobrej szansie dla każdej z drużyn. Najpierw stuprocentową okazję zmarnował Filip Jagiełło. Pomocnik dostał podanie w polu karnym, lecz posłał piłkę obok słupka. W odpowiedzi szczęścia spróbował Bartosz Kapustka. Kapitan trafił jednak wprost w Bartosza Mrozka. Wkrótce znowu w roli głównej był Kacper Urbański. Pomocnik przymierzył z dystansu i tylko fenomenalna interwencja golkipera Lecha uratowała gości. Gospodarze atakowali coraz mocniej, gdyż remis był tak naprawdę dla nich stratą dwóch punktów.
W 70. minucie po wrzutce ze skrzydła główkował Ishak i dobrze na linii bramkowej spisał się Tobiasz. Lech spore zagrożenie sprawiał w atakach z kontry. Trener Iordănescu starał się ratować szansę na wygraną, wprowadzając na boisko m.in. Noah Weisshaupta czy Damian Szymańskiego. Niestety, nie wpływało to na zmianę sposobu gry przez Legię, która długimi fragmentami niemal biła głową w mur.
13. kolejka
#LEGLPO
26498
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
26.10.2025
20:15
Asystent trenera: Aleksandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Asystent trenera: Sindre Tjelmeland
Kierownik drużyny: Mariusz Skrzypczak
Lekarz: Tomasz Jaśkowiak
Fizjoterapeuta: Marcin Lis
Główny: Piotr Lasyk
Asystent: Paweł Sokolnicki
Asystent: Bartosz Heinig
Techniczny: Albert Różycki
VAR: Tomasz Musiał
AVAR: Marcin Borkowski
Temperatura 8°C
Ciśnienie 996 hPa
Wilgotność 71%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.63 lat
Cała kadra meczowa: 27.33 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 183.1 cm
Podstawowa + zmiennicy: 182.1 cm
Cała kadra meczowa: 183.4 cm
Komentarze (72)
Są nazwiska ale one jak wiadomo nie grają, nie ma drużyny, nie ma pomysłu na grę a to co próbujemy grać dawno jest rozczytane przez wszystkich dlatego mamy takie wyniki jakie mamy. Lepiej nie będzie bo ten potencjał kadrowy jest za słaby aby coś się zmieniło.
Dracula w pomeczowej wypowiedzi wydaje się zadowolony więc o co nam wszystkim chodzi?
On wierzy w drużynę problem w tym że nikt już nie wierzy w niego więc o czym dyskutować?
Nie rozumiem jak taki pseudo fachowiec się tu znalazł. Co więcej nie rozumiem co on tu jeszcze robi. Taktycznie to mógłby pobierać lekcje od połowy naszych rodzimych fachowców z eklapy.
U niego nic się nie zmienia i to nie byłby problem jeśli Legia byłaby na czele tej marnej ligi problem jest taki że nie jest i za jego kadencji nie będzie. 29 dośrodkowań na napastnika i zero kontaktu z piłką 😂. A on nadal o tym że to były szanse😂.
Odklejony od rzeczywistości konkretnie.
Jeszcze jedna uwaga. W czwartek, bardzo dobre wejście miał młody Żewłakow. No to w nagrodę zabrakło go w kadrze meczowej....
Rajović jest beznadziejny
Ofensywne walory Legii spadły do zera po zajściu Kacpra Urbańskiego.
Niestety, tabela mówi prawdę - nie mamy zespołu na podium. W drużynie brakuje z dwóch doświadczonych "Kocurów" którzy byliby zdolni dać drużynie "coś ponad stan". Cóż, w tym sezonie puchary możliwe jedynie przez PP, a chyba nie o to chodziło... Dziesięć punktów straty przy "normalnym" systemie rozgrywek jest w zasadzie nie do odrobienia.
Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, ale Rajowić prezentował się lepiej zaraz po przyjściu. Mam nieodparte wrażenie, że przy Iordanescu gaśnie w oczach....
Jesteśmy średniakiem w tej lidze i nie ma co się denerwować tylko z tym pogodzić przypominają się sezony 98 do 2001 przed sezonem walczymy o mistrzostwo a później było jak było
Brak słów 😭😭😡🤬
Dzisiaj z nudów oglądając tik toka ze 3 razy pojawily mi sie filmiki z Josue. Nigdy nie sądziłem że będe aż tak tęsknił za tym gościem. Brakuje takiego Pana Piłkarza z jajami, prawdziwego przywódcy. W Legii same cio..ty zostały
Egon "Mineta" Olsen, danske dynamite w napadzie. Watford płakał jak sprzedawał. Może jakbyśmy grali dwójką z przodu, a tak dziecko we mgle.
@Piotrek: może jakby mial jakies podania to by cos zrobil, albo jakby mial skrzydlowych, ktorzy wchodza w jego mierjsce, gdy on bierze na siebie gre i zgrywa. A my ani jednego ani drugiego. On nigdy nie byl goleadorem, zawsze byl target menem i w tym sobie radzi dobrze.
Fajny mecz Urbańskiego i Augusta ale poza tym słabo się to oglądało... Tobiasz znowu wybija przed siebie pod nogi przeciwnika, przecież to piłkarskie abecadło, tym razem fart ale nie raz jeszcze stracimy tak gola jak nic się nie zmieni, naprawdę ciężko wybić piłkę do boku albo nawet nad bramkę?
Paranoja! Wszystkim najbardziej podobał się Urbański,bo raz strzelił i raz podał...
Brak napastników.
Przecież ci piłkarze "mają papiery",to dlaczego tak beznadziejnie słabo grają!
To wina trenera!!!!
Po meczu w Łodzi to trzeba będzie zmienić priorytety i spoglądać w dół tabeli...niestety..
Panie Darku nie jestem za promocją alkoholu, ale od kiedy darmowe alko do biletu? Bo na trzeźwo nie da się na to patrzeć...
Zmęczeni pucharowicze
Dziś oglądałem dwa klasyki - W pierwszym futbol niczym z innej galaktyki - Piękne zagrania - Walka - Strzały na bramkę - Pełno emocji...Wygrał Real.
W drugim klasyku - Przepychanki - Futbol archaiczny - Masa błędów - Powolne tempo...I wypadł remis...
To co u nas reprezentują piłkarze typu Rajovic czy Bichaczjan to normalnie 2 liga...
Gdyby dziś był mecz Real : Legia wynik byłby chyba 8:0 i nie jest to żart...
@gazza: w pierwszym meczu było więcej przepychanek i chamstwa oraz zaciętości, poziom zespołów kosmiczny,w drugim meczu duża nieporadność ,chaos i w drugiej połowie grali,jakby remis obu stronom pasował,przykro było na to patrzeć.ale ja wytrzymałem do końca,☹️
Do lidera coraz dalej.Jestesmy ligowym średniakiem.Niestety do strefy spadkowej tylko 6 pkt.
Kartofliska.pl 👍
Trzeba wyciągnąć wnioski z tego meczu.
I będzie pięknie. I cudownie.
Narzekania były, że drużyna jest uzależniona od Josue. Przekaz był taki, że wszyscy/większość zawodników musi wziąć na siebie odpowiedzialność za grę drużyny.
I mamy w poprzednim i w tym sezonie- wszyscy,czyli nikt. Najlepszy w ofensywie młody Urbański. Vinagre skończył karierę. Tobiasz, brawo, e 19. minucie wyszedł na piąty metr do centry. Brawo, nareszcie!!! Biczahczian to taki Piast i Arka - maks. Nie oczekujmy niczego...🥳🥳🥳
@SEBO(L): Mam dokładnie takie same odczucia. W tej ekipie nie ma nikogo kto umiałby wziąć odpowiedzialność za grę. Nie wiem za jakie zasługi gra Vinagre, który jest obecnie w formie na trybuny.
Tak bezjajeczne Legii nie pamiętam. My nie mamy żadnych groźnych, przebojowych piłkarzy. Jesteśmy zupełnie bezbarwni ofensywnie. Tobiasz dziś znów odbił przed siebie mając gąszcz przed sobą, ale fartownie piłka wróciła do niego. Kwestia czasu jak stracimy kolejnego takiego gola. Malarz chyba nic nie dostrzega…
@Garnitur: na treningach mojego 6 letniego syna bramkarze wiedzą że nie mogą odbijać piłki przed siebie, ciekawe kiedy ta wiedza tajemna trafi do Tobiego, bo praktycznie co mecz jest ta sama historia... 🤡
Ale jesteśmy słabi..4z-4r-4p. Z Legii została tylko Nazwa i MY - resztę przemilcze...
Atak GKS Katowice (ostatnie miejsce niespadkowe ale dzięki karze dla Lechii): Zrelak, Szkurin, Rosołek, jakiś mlody.
Atak Legii: Rajovic, Colak.
nic nie pokazali brak napastnika i pomyslu na gre
Nikt mi nie wmówi że czwarty mecz w tym sezonie na własnym boisku bez strzelonej bramki to przypadek (Arka, Jagiellonia, Samsunspor, Lech). Niestety to pochodna wielu czynników ale bezpośredni wpływ na to jak bezproduktywnie gra ta drużyna z przodu ma trener. A trener jedynie ma do zaproponowania klepanie z lewa do prawa i prawa do lewa. Ta genialna taktyka spowodowała że mrzonki o mistrzostwie można odłożyć na nieokreśloną przyszłość już po 1/3 sezonu. Brawo!
Ależ irytująca była gra w tym meczu. Technika użytkowa (oprócz Urbańskiego), celność podań na żenującym poziomie. I te zbicia piłki przez bramkarza. Słabe to.
Górnik 26 pkt., Legia 16 pkt, to strata chyba 10 pkt. a nie 11? + Górnik ma jedno spotkanie rozegrane więcej?
Zagrały dwie siermiężne ligowe drużyny, których poziom gry odzwierciedla miejsce w tabeli i mecz do zapomnienia. Ten cały Kacper Urbański reklamowany przez korporacyjną propagandę jako cudowne piłkarskie dziecko i rzekomo wielkie wzmocnienie, to drewno nie wnoszące wartości dodanej do gry, czego dowodem kolejny słabiutki mecz zarówno jego i jak całej drużyny. Nic dziwnego, że nikt w Europie Zachodniej takiego drewniaka piłkarskiego nie chciał.
Od początku było jasne, że to gadanie o zdobyciu Mistrza Polski to mrzonki i propaganda, żeby namówić ludków do kupowania karnetów. Boisko oczywiście wszystko zweryfikowało.
I niech nikt nie mówi, że tu potrzebna zmiana trenera, bo nawet zmiana trenera w perspektywie strategicznej nic nie zmieni. Problem jest znacznie głębszy i dotyczy całego klubu nie tylko drużyny.
Z sezonu na sezon obniżamy poziom piłkarski i lepiej już było. Teraz jest już równia pochyła. Pogódźmy się z tym, bo szkoda nerwów. Na skład drewna piłkarskiego grającego w koszulkach naszej Legii.
@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Urbański jako jedyny coś grał i strzelał więc trzymaj cholewę pajacu.
@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Zauważyłeś że nie zagrał jeszcze żadnego meczu na swojej nominalnej pozycji?!
@KowaL: Co takiego grał? Strzelił gola? Miał asystę? Nie. Kolejny drewniany mecz, drewnianego grajka na którym w Europie Zachodniej poznali się, to przypałętał się do nas i kopie się po czole.
@Kunta Kinte: Dajże spokój. Przecież widać, że to drewnopulos, który nie wnosi żadnej wartości dodanej. Bronisz grajka, którego gry po prostu nie da się usprawiedliwić. Gdyby był taki dobry, to przynajmniej jakiś przeciętny zachodni klub wziąłby go do siebie, ale poznali się na nim i nikt go nie chce. Więc przypałętał się do nas i kopie się po czole.
Dlaczego gra ten nieudacznik Kapustka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@Avatar: bo jak by nie grał to byłby bigos
@Avatar: akurat dziś zaprezentował się dobrze
Oczy boleli na to patrzać. Poziom naszej elstraklapy jest dramatyczny. Legia 10ta…
KUŹWA !!!! DNO !!! FC CHODZONY !!!! TY DO MNIE JA DO CIEBIE !!!! SPIE..Ć !!!
Nasi wybitni gracze lub równie wybitny trener ustalili że rozgrywającym zostanie Pan z nr 1 w zielonym stroju. Ciekawy mecz, wiele niespotykanych rozwiązań... ligi top5 mogą się uczyć.
Ale ten Rajović to jest drewno i takie drewno gra cały mecz bo nie ma innego napastnika ,przecież ten typ nic nie daje biega tylko na tych swoich szczudłach .Jedyny plus to gra Kacpra Urbańskiego i Augustyniaka ,reszta dno i wodorosty .poza Tobiaszem bo coś tam wybronił 🧐🤔
Ileż jeszcze mamy czekać? Do końca rundy to będziemy tracili do lidera ze 20 punktów. A do strefy spadkowej coraz bliżej.
Rajovic cały mecz? Rumuński sabotażysta. Żewłakow co musi zrobić zeby zagrac???
Beznadziejny Rajovic i Wahan . Sam Urbański meczów nam wygrywać nie będzie . „Taktyka” z niższych lig brytyjskich ….:Oczy bolą (
Co to było? Ostatnie 20 minut, to była zwykła kopanina, rodem lV ligi, a nie eksklapy
Frajerstwo.
Trener po meczu pewnie powie że byliśmy lepsi ale nie wygraliśmy i wszystko będzie ok
Jednym słowem tragedia , ten Rajovic drewno a Tobiasz cały czas na niego gra te piłki wysoki i nic nie wygrywa w powietrzu ostatnia akcja też na niego zamiast od tyłu rozegrać płakać się chce jak to się ogląda
Rumun tymi zmianami ZABIŁ ten mecz i odebrał Legii szanse na zwycięstwo. Powiem Ci coś na ucho trenejro: WYP....J!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak mamy wygrywać mecze bez napastnika. Narzekaliśmy na Guala to teraz mamy asiora za dużą kasę na ataku. Gdyby z przodu postawić na Kapuadiego wydaje mi i się że lepszy byłby efekt.
W ogóle jaki my szrot obcokrajowców sprowadzamy. Żaden się nie sprawdził. Rajovic, Krasniqi, Stojanovic, Niemiec, żaden z nich nie jest wzmocnieniem. Kur.. grajmy więcej Urbańskimi, więcej szans Żewlakowi, sprzedać Vinegreta i niech gra Reca.
Mój skład na następny mecz;
Tobiasz,
Wszolek, Piątkowski, Kapuadi, Reca
Augustyniak
Żewlakow, Kapustka, Elitima, Urbański K.
Urbański W.
@RM: zupełnie serio: niech w ataku gra Jędrzejczyk. Do główek poskacze, o piłki się poszarpie, może nawet strzeli fartem jakąś bramkę. Tj to oczywiście idiotyzm ale na tle Milety to będzie ogromny postęp.
To był ostatni mecz Rumuna. Jeżeli się mylę to znaczy, że w Legii jest gorzej niż każdy z nas potrafi sobie to wyobrazić. I tak naprawdę jest tylko jedna winna osoba, która za to odpowiada. To wylokowany. Gość niczym w Football Menager lub FC 25 uczy się prowadzić zespół. Jeżeli my go nie rozliczymy to spuści Legie do 1 ligi
@Warszawiak: ostatni mecz jego to będzie w przerwie na reprezentację, czyli jeszcze dwa tygodnie.
Na chu.. tego Rajovicia trzyma jak on ch.. gra. Mógł urbańskiego zostawić a tego "napadziora"zmienic
@MaroLegia: na kogo miał zmienić? Na Kobylanka😜😜
Wygrali ze Szachtarem gdzie od czasu wojny na Ukrainie najlepsi Piłkarze odeszli i grają młodzieżą. Przyszedł Lech u siebie i już d..pa . Żenada
To jest jakościowe dno dna, jak zszedł Urbański i Elitim kompletnie skończyła się gra, Rajović jest tak surowy i beznadziejny że trudno uwierzyć że włodarze dali się nabrać na 3 mln euro, po prostu żal patrzeć jak Legia staje się przeciętnym klubem środka tabeli, żenada i kupa mułu
Napastnika nadal brak - to drewno w ataku boi się nawet strzału oddać jak ma piłkę i od razu niecelnie podaje - trzeba kupić jakiś 3 szybkich zawodników po 0.5mln - wtedy może jakiś odpali i będzie 100 razy lepszy od tego drewnianego kloca !!!
Czy na boisku był napastnik?
Podobno kupiliśmy jakiegoś typa za 3mln 🤔
Z tego meczu zapamiętam trzy dobre strzały Urbańskiego. Dwa beznadziejne strzały Radovicia i Biczchcziana. I kopanine w środku pola.
1 punkt w 3 ostatnich meczach. Brawo.
Hej Legio tylko mistrzostwo😂😂😂
Tak właśnie kończy się 90 minutowa presja, która ma sens😂😂😂
No i po euforii z Szachtarem wróciła ligowa mizeria. Słaby lech sobie punkt wywiózł bo Legia też była słaba i tyle w temacie. Nie widzę przyszłości z Mioduskim Żewłakowem i Fredim i Iordanesku.
Najlepsze co było w tym meczu to widok Kuna i Chodyny na trybunach 🙂
A tak poza tym to bardzo dobry mecz Urbańskiego, słaby Rajovic i Biczachczjan. Obaj powinni być zmienieni po przerwie.
@Dariusz: To jak taki dobry ten mecz Urbańskiego, to dlaczego gola na miarę zwycięstwa nie strzelił, albo nie miał asysty przy golu i nie wygraliśmy. To jest przereklamowany drewniak na których w Europie Zachodniej poznali się i dlatego nikt tego kopacza tam nie chciał, to do nas przylazł i kopie się po czole.
Niech on przestanie męczyć nas i siebie i wraca do kraju. Z tej mąki chleba nie będzie
Może nie spadniemy,ale i tak wszyscy won!
Pokaz braku ambicji
Rumun, Rajovic WY...DLAĆ z Legii! Mioduski przeproś Fejo,Morishite i też wyp...laj!
Ile jeszcze tej bryndzy??? K...wa czy ktoś w końcu podejmie radykalne kroki??? Czy wkłaxy kolejny mecz będą analizować i wyciągać wnioski. Kiedy przestaniemy być karmieni tą chu...ą boiskową??? Ile jeszcze wstydu???
Taki nijaki ten wynik, jak i gra
Dno i kupa wodorostów
Uj bańki strzelił, choinki nie będzie👎
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.