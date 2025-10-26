Pierwsze zdjęcia
Fotoreportaże z Łazienkowskiej
Woytek, źródło: Legionisci.com
26 498 kibiców stawiło się w niedzielny wieczór na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego, by obejrzeć mecz Legia - Lech. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć:
Legia Warszawa 0-0 Lech Poznań - Mishka / 62 zdjęcia
Legia Warszawa 0-0 Lech Poznań - Piotr Galas / 69 zdjęć
