Nowa flaga na Żylecie - fot. Mishka / Legionisci.com
Pierwsze zdjęcia

Fotoreportaże z Łazienkowskiej

Woytek, źródło: Legionisci.com

26 498 kibiców stawiło się w niedzielny wieczór na Stadionie Miejskim Legii Warszawa  im. Marszałka J. Piłsudskiego, by obejrzeć mecz Legia - Lech. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć:



Legia Warszawa 0-0 Lech Poznań - Mishka / 62 zdjęcia 

Legia Warszawa 0-0 Lech Poznań - Piotr Galas / 69 zdjęć 


 




Komentarze (1)

rob bandit - 5 godzin temu, *.com.pl

fajna ta flaga gotycka... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️

