Ce(L)ownik: 2-1 dla Legii z Lechem
Woytek, źródło: Legionisci.comPrzed meczem Legia Warszawa - Lech Poznań, który odbędzie się w niedzielę, 26 października o godz. 20:15 w Warszawie, oddaliście 778 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 67% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 15% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 18% typuje zwycięstwo "Kolejorza".
Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-1 (18% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
2-0 - 16,5%
1-0 - 14,9%
1-1 - 7,7%
3-0 - 6,3%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 1,61 a Lech Poznań 0,79.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
