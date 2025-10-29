Kacper Urbański - fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
Oceny legionistów za mecz z Lechem

Najwyższą notę za mecz z Lechem przyznaliście Kacprowi Urbańskiemu. Występ pomocnika oceniliście na 3,4 w skali 1-6. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović - 1,4. W sumie oceniało 1118 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,8.



 


Urbański - 4,4
Augustyniak - 3,4
Wszołek - 3,3
Tobiasz - 3,2
Kapuadi - 3,2
Pankov - 3,2
Kapustka - 2,7
Elitim - 2,7
Reca - 2,6
Szymański - 2,5
Claude Goncalves - 2,5
Weisshaupt - 2,3
Ruben Vinagre - 2,3
Stojanović - 2,3
Biczachczjan - 2,1
Rajović - 1,5


Komentarze (1)

Karo(L) - 19 minut temu, *.centertel.pl

Vinagre 2,3? Za co? Ten gość był objezdzany na swojej stronie jak dziecko, zresztą jak w każdym meczu. Rajovic też za wysoko

