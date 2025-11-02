fot. Ekstraklasa
14. kolejka Ekstraklasy. Porażka Jagiellonii

Mishka, źródło: Legionisci.com

Trwa 14. kolejka Ekstraklasy. W piątek GKS pewnie pokonał Bruk-Bet. Z kolei Piast zremisował bezbramkowo z Koroną. W niedzielę Jagiellonia przegrała na własnym stadionie z Rakowem. Lech niespodziewanie podzielił się punktami z Motorem. Poniedziałek rozpoczną spotkania pomiędzy Wisłą i Pogonią oraz Lechią i Radomiakiem. Na zakończenie kolejki Cracovia podejmie Zagłębie. 




14. kolejka:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-3 GKS Katowice
Piast Gliwice 0-0 Korona Kielce

Górnik Zabrze 5-1 Arka Gdynia

Lech Poznań 2-2 Motor Lublin
Jagiellonia Białystok 1-2 Raków Częstochowa
godz. 20:15 Widzew Łódź - Legia Warszawa   (C+ Sport 3)


Poniedziałek, 03.11.

godz. 18:00 Wisła Płock - Pogoń Szczecin   (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 18:00 Lechia Gdańsk - Radomiak Radom   (C+ Sport 4 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Cracovia - Zagłębie Lubin  (C+ Sport 3)


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




Komentarze (3)

Obiektywny - 22 minuty temu, *.centertel.pl

Widzew - Legia 3:0. Liczy sie tylko mistrzostwo !

Wołomin NR - 36 minut temu, *.centertel.pl

widzew 0 - 1 Legia

Legia - 01.11.2025 / 20:29, *.31.17

Widzew - Legia 2:2

