14. kolejka Ekstraklasy. Porażka Jagiellonii
Trwa 14. kolejka Ekstraklasy. W piątek GKS pewnie pokonał Bruk-Bet. Z kolei Piast zremisował bezbramkowo z Koroną. W niedzielę Jagiellonia przegrała na własnym stadionie z Rakowem. Lech niespodziewanie podzielił się punktami z Motorem. Poniedziałek rozpoczną spotkania pomiędzy Wisłą i Pogonią oraz Lechią i Radomiakiem. Na zakończenie kolejki Cracovia podejmie Zagłębie.
14. kolejka:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-3 GKS Katowice
Piast Gliwice 0-0 Korona Kielce
Górnik Zabrze 5-1 Arka Gdynia
Lech Poznań 2-2 Motor Lublin
Jagiellonia Białystok 1-2 Raków Częstochowa
godz. 20:15 Widzew Łódź - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
Poniedziałek, 03.11.
godz. 18:00 Wisła Płock - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 18:00 Lechia Gdańsk - Radomiak Radom (C+ Sport 4 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Cracovia - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3)
