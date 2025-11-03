14. kolejka Ekstraklasy. Porażki Jagiellonii i Pogoni

+ dodaj komentarz

Sorry, ale jakoś frankowskiego to mi nie szkoda. A ten transparent z butlą i znakiem drogowym kozak. Teraz zrobił się płacz nad nimi, ale jakby rzeczywiście sędziowali jak należy i z varu korzystali wtedy kiedy trzeba korzystać, a nie kiedy uważają to za stosowne nic by się nie działo. Ostatnio w pucharze jakiś kasztan też pogardliwie się odnosił się do piłkarzy, ale im przecież nic powiedzieć nie można, bo to wielki Pan sędzia przecież. Frankowski akurat to już nie pierwszy raz, kiedy coś odwala. Już kij tam z Jagą, bo to była ostatnia akcja, ale niech sobie wszyscy przypomną, jak nam sędziował i dlaczego Legia nie życzy sobie jego na naszych meczach. I tylko nadmieniam, że wczoraj nam sędziował sędzia skąd? a no, z Torunia. I teraz jaśnie Panowie się obudzili, że się ich hejtuje. Żeby też nie było, ja piszę tylko o ekstraklasie. Bo to, co się dzieje w niższych ligach, to moim zdaniem już grube przegięcie.

