14. kolejka Ekstraklasy. Porażki Jagiellonii i Pogoni

Mishka, źródło: Legionisci.com

Trwa 14. kolejka Ekstraklasy. W piątek GKS pewnie pokonał Bruk-Bet. Z kolei Piast zremisował bezbramkowo z Koroną. W niedzielę Jagiellonia przegrała na własnym stadionie z Rakowem. Lech niespodziewanie podzielił się punktami z Motorem. Legia wywalczyła remis w Łodzi. W poniedziałek Wisła wygrała z Pogonią 2-0. Zwycięstwo w pierwszym meczu pod wodzą Goncalo Feio wywalczył także Radomiak, który pokonał Lechię 2-1.




14. kolejka:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-3 GKS Katowice
Piast Gliwice 0-0 Korona Kielce

Górnik Zabrze 5-1 Arka Gdynia

Lech Poznań 2-2 Motor Lublin
Jagiellonia Białystok 1-2 Raków Częstochowa
Widzew Łódź 1-1 Legia Warszawa

Wisła Płock 2-0 Pogoń Szczecin
Lechia Gdańsk 1-2 Radomiak Radom
godz. 20:30 Cracovia - Zagłębie Lubin  (C+ Sport 3)


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




Komentarze (9)

BRNB - 36 minut temu, *.orange.pl

Wyrzucili "LEGIE" z "PRP" a dzis przerzneli w Plocku taka mocna jest Pogon !

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl

Sorry, ale jakoś frankowskiego to mi nie szkoda. A ten transparent z butlą i znakiem drogowym kozak. Teraz zrobił się płacz nad nimi, ale jakby rzeczywiście sędziowali jak należy i z varu korzystali wtedy kiedy trzeba korzystać, a nie kiedy uważają to za stosowne nic by się nie działo. Ostatnio w pucharze jakiś kasztan też pogardliwie się odnosił się do piłkarzy, ale im przecież nic powiedzieć nie można, bo to wielki Pan sędzia przecież. Frankowski akurat to już nie pierwszy raz, kiedy coś odwala. Już kij tam z Jagą, bo to była ostatnia akcja, ale niech sobie wszyscy przypomną, jak nam sędziował i dlaczego Legia nie życzy sobie jego na naszych meczach. I tylko nadmieniam, że wczoraj nam sędziował sędzia skąd? a no, z Torunia. I teraz jaśnie Panowie się obudzili, że się ich hejtuje. Żeby też nie było, ja piszę tylko o ekstraklasie. Bo to, co się dzieje w niższych ligach, to moim zdaniem już grube przegięcie.

Buk - owina - 21 godzin temu, *.18.113

same experty w typowaniu...weźcie się za bierki a nie za piłkę nożna

Wołomin NR - 15 godzin temu, *.centertel.pl

@Buk - owina: trzeba świrować żeby nie zwariować 😉😉😉

Legia - 3 godziny temu, *.31.17

@Buk - owina: A ty za słownik ortograficzny

Nieduże pocieszenie - 22 godziny temu, *.tpnet.pl

Korona , Lech i Jagiellonia też nie mają trzech punktów w tej kolejce .

Obiektywny - 02.11.2025 / 20:39, *.centertel.pl

Widzew - Legia 3:0. Liczy sie tylko mistrzostwo !

Wołomin NR - 02.11.2025 / 20:25, *.centertel.pl

widzew 0 - 1 Legia

Legia - 01.11.2025 / 20:29, *.31.17

Widzew - Legia 2:2

