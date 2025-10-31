14. kolejka Ekstraklasy
Przed nami 14. kolejka Ekstraklasy. W piątek odbędą się 2 mecze - najpierw Bruk-Bet zagra z GKS-em, a następnie Piast podejmie Koronę. Ze względu na święto, na sobotę nie zaplanowano żadnego spotkania, za to w niedzielę odbędą się 4, a w poniedziałek 3. W niedzielę 2 ciekawie zapowiadające się mecze - Jagiellonia zagra z Rakowem, z kolei Legia pojedzie do Łodzi. Poniedziałek rozpoczną spotkania pomiędzy Wisłą i Pogonią oraz Lechią i Radomiakiem. Na zakończenie kolejki Cracovia podejmie Zagłębie.
14. kolejka:
Piątek, 31.10.
godz. 18:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Piast Gliwice - Korona Kielce (C+ Sport 3 / C+ Sport)
Niedziela, 02.11.
godz. 12:15 Górnik Zabrze - Arka Gdynia (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Lech Poznań - Motor Lublin (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Widzew Łódź - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
Poniedziałek, 03.11.
godz. 18:00 Wisła Płock - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 18:00 Lechia Gdańsk - Radomiak Radom (C+ Sport 4 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Cracovia - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców
