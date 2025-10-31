fot. Ekstraklasa
14. kolejka Ekstraklasy

Mishka, źródło: Legionisci.com

Przed nami 14. kolejka Ekstraklasy. W piątek odbędą się 2 mecze - najpierw Bruk-Bet zagra z GKS-em, a następnie Piast podejmie Koronę. Ze względu na święto,  na sobotę nie zaplanowano żadnego spotkania, za to w niedzielę odbędą się 4, a w poniedziałek 3. W niedzielę 2 ciekawie zapowiadające się mecze - Jagiellonia zagra z Rakowem, z kolei Legia pojedzie do Łodzi. Poniedziałek rozpoczną spotkania pomiędzy Wisłą i Pogonią oraz Lechią i Radomiakiem. Na zakończenie kolejki Cracovia podejmie Zagłębie. 




14. kolejka:


Piątek, 31.10.

godz. 18:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice   (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Piast Gliwice - Korona Kielce   (C+ Sport 3 / C+ Sport)


Niedziela, 02.11.

godz. 12:15 Górnik Zabrze - Arka Gdynia   (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Lech Poznań - Motor Lublin   (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa   (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Widzew Łódź - Legia Warszawa   (C+ Sport 3)


Poniedziałek, 03.11.

godz. 18:00 Wisła Płock - Pogoń Szczecin   (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 18:00 Lechia Gdańsk - Radomiak Radom   (C+ Sport 4 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Cracovia - Zagłębie Lubin  (C+ Sport 3)


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




Komentarze (0)

