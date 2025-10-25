Koszykówka
Grudziński zawodnikiem GTK Gliwice
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Dominik Grudziński, który w ostatnim sezonie zdobył w barwach Legii tytuł mistrza Polski, a niedawno rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z Legią, związał się krótkoterminową umową z GTK Gliwice. Ta obowiązywać będzie do końca stycznia, a Dominik może zadebiutować w nowym klubie już w ten weekend w meczu z Dzikami. W barwach Legii Grudziński rozegrał łącznie 49 meczów we wszystkich rozgrywkach (37 liga, 1 PP, 1 SP i 10 ENBL).
Trener Heiko Rannula nie widział gracza w składzie Legii na sezon 2025/26.
