Koszykówka

Grudziński zawodnikiem GTK Gliwice

Sobota, 25 października 2025 r. 13:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dominik Grudziński, który w ostatnim sezonie zdobył w barwach Legii tytuł mistrza Polski, a niedawno rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z Legią, związał się krótkoterminową umową z GTK Gliwice. Ta obowiązywać będzie do końca stycznia, a Dominik może zadebiutować w nowym klubie już w ten weekend w meczu z Dzikami. W barwach Legii Grudziński rozegrał łącznie 49 meczów we wszystkich rozgrywkach (37 liga, 1 PP, 1 SP i 10 ENBL).

Trener Heiko Rannula nie widział gracza w składzie Legii na sezon 2025/26.



