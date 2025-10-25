Futsal

Rui Pinto wrócił do Legii

Sobota, 25 października 2025 r. 14:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsalowa Legia ogłosiła, że do klubu wraca, po paromiesięcznej przerwie Rui Pinto. Zawodnik spędził w Legii 3 lata - w tym czasie rozegrał 76 meczów i zdobył 52 bramki. W czerwcu Legia ogłosiła, że zawodnik nie będzie dalej występował w barwach naszego klubu. Teraz jednak, po kilku kolejnach obecnego sezonu, ogłoszono jego powrót do Legii. Niewykluczone, że Portugalczyk wystąpi w dzisiejszym meczu z Eurobusem Przemyśl.







