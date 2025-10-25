Hunter: Zwycięstwo to zwycięstwo

Sobota, 25 października 2025 r. 23:00 Hugollek, źródło: Legionisci.com



- W poprzednich dwóch meczach w Lidze Mistrzów byliśmy blisko zwycięstwa, więc dobrze było w końcu odnieść pierwszą wygraną. Rywale to bardzo dobry zespół, grali agresywnie, ale znaleźliśmy sposób, by ich pokonać.



- Teraz skupiamy się na regeneracji. W tym tygodniu nie mamy meczu w środę, więc trzeba jak najlepiej odpocząć przed kolejnym ważnym spotkaniem w weekend. Jestem nowy w tej lidze, ale słyszałem o niej sporo dobrego – starcie z Anwilem to duży mecz w naszym kalendarzu i bardzo się na niego cieszę.



- Jeśli chodzi o kibiców Legii – są niesamowici. Wkładają w doping mnóstwo serca i energii. Nasza hala może nie jest największa, ale gdy się zapełni, naprawdę czuć atmosferę. Nieważne, ilu ich jest – zawsze są głośni i dają nam ogromne wsparcie. Jestem im za to bardzo wdzięczny.



