Shane Hunter- fot. Bodziach
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Hunter: Zwycięstwo to zwycięstwo

Hugollek, źródło: Legionisci.com
- To nie był nasz najlepszy mecz, momentami graliśmy dość chaotycznie, ale zwycięstwo to zwycięstwo – liczy się to, że wygraliśmy. Oczywiście każde spotkanie trzeba wygrać, niezależnie od tego, czy gramy w Lidze Mistrzów, czy w rozgrywkach krajowych. Każdy mecz jest tak samo ważny - powiedział po wygranej ze Stalą Shane Hunter.

 


- W poprzednich dwóch meczach w Lidze Mistrzów byliśmy blisko zwycięstwa, więc dobrze było w końcu odnieść pierwszą wygraną. Rywale to bardzo dobry zespół, grali agresywnie, ale znaleźliśmy sposób, by ich pokonać.

- Teraz skupiamy się na regeneracji. W tym tygodniu nie mamy meczu w środę, więc trzeba jak najlepiej odpocząć przed kolejnym ważnym spotkaniem w weekend. Jestem nowy w tej lidze, ale słyszałem o niej sporo dobrego – starcie z Anwilem to duży mecz w naszym kalendarzu i bardzo się na niego cieszę.

- Jeśli chodzi o kibiców Legii – są niesamowici. Wkładają w doping mnóstwo serca i energii. Nasza hala może nie jest największa, ale gdy się zapełni, naprawdę czuć atmosferę. Nieważne, ilu ich jest – zawsze są głośni i dają nam ogromne wsparcie. Jestem im za to bardzo wdzięczny.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.