Silins: To nie był łatwy mecz

Sobota, 25 października 2025 r.

- To był trudny mecz. Choć rywale nie mają jeszcze żadnego zwycięstwa, grają naprawdę dobrą koszykówkę. Widać, że z każdym spotkaniem się rozwijają, więc wcale nie było łatwo. Cieszę się z naszego wysiłku i z tego, jak wszystko się potoczyło - powiedział po meczu ze Stalą Ostrów Wielkopolski Ojars Silins.









- Oczywiście chcemy dalej wygrywać w lidze, ale musimy też skupić się na tym, by ciągle się poprawiać. Ważne, że mamy te zwycięstwa na tym etapie, ale naszym głównym celem jest dojść do jak najlepszej formy w późniejszej części sezonu.



- Puchary? Zwycięstwo w Lidze Mistrzów to świetne uczucie. Nie przyszło łatwo, ale czuję, że możemy grać znacznie lepiej – mamy jeszcze sporo do poprawy. Jestem jednak bardzo zadowolony z tego, jak prezentowaliśmy się już w poprzednich meczach. Musimy po prostu budować dalej na tym, co już osiągnęliśmy.



