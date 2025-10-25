Ojars Silins - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Silins: To nie był łatwy mecz

Hugollek, źródło: Legionisci.com

- To był trudny mecz. Choć rywale nie mają jeszcze żadnego zwycięstwa, grają naprawdę dobrą koszykówkę. Widać, że z każdym spotkaniem się rozwijają, więc wcale nie było łatwo. Cieszę się z naszego wysiłku i z tego, jak wszystko się potoczyło - powiedział po meczu ze Stalą Ostrów Wielkopolski Ojars Silins.



 


- Oczywiście chcemy dalej wygrywać w lidze, ale musimy też skupić się na tym, by ciągle się poprawiać. Ważne, że mamy te zwycięstwa na tym etapie, ale naszym głównym celem jest dojść do jak najlepszej formy w późniejszej części sezonu.

- Puchary? Zwycięstwo w Lidze Mistrzów to świetne uczucie. Nie przyszło łatwo, ale czuję, że możemy grać znacznie lepiej – mamy jeszcze sporo do poprawy. Jestem jednak bardzo zadowolony z tego, jak prezentowaliśmy się już w poprzednich meczach. Musimy po prostu budować dalej na tym, co już osiągnęliśmy.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.