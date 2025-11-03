Wyniki 6. kolejki PLK: Jednostronne widowiska



W lidze nie ma już drużyn bez wygranej. Miasto Szkła pokonało u siebie koszykarzy z Wałbrzycha. Natomiast Stal Ostrów Wielkopolski okazała się lepsza od Startu w Lublinie. Najbardziej wyrównane spotkanie miało miejsce w Warszawie, gdzie Legia pokonała Anwil. Stołeczny zespół pozostaje niepokonany w lidze, podobnie jak Trefl. W Sopocie kibice oglądali jednostronny mecz z GTK Gliwice. Na zakończenie kolejki Arka została rozbita przez Dziki.

Wyniki 6. kolejki PLK

Miasto Szkła Krosno 86-70 (21-19, 19-15, 21-18, 25-18) Górnik Wałbrzych

King Szczecin 80-66 (22-19, 21-16, 22-16, 15-15) Zastal Zielona Góra

Legia Warszawa 80-75 (27-23, 19-23, 18-14, 16-15) Anwil Włocławek

Start Lublin 76-91 (20-25, 14-26, 20-17, 22-23) Stal Ostrów Wielkopolski

Trefl Sopot 97-61 (31-13, 24-13, 20-22, 22-13) GTK Gliwice

Twarde Pierniki Toruń 98-111 (30-25, 21-23, 20-32, 27-31) Czarni Słupsk

MKS Dąbrowa Górnicza 80-99 (17-24, 19-21, 21-27, 23-27) Śląsk Wrocław

Arka Gdynia 78-96 (27-19, 21-26, 14-21, 16-30) Dziki Warszawa



