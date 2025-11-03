fot. Woytek / Legionisci.com
Wyniki 10. kolejki Ekstraklasy

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 10. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 11. miejsce. 




10. kolejka:
Piast Gliwice 3-1 Rekord Bielsko-Biała
Eurobus Przemyśl 3-2 Constract Lubawa
Futsal Leszno 12-0 Futsal Świecie
BSF Bochnia 9-6 Ruch Chorzów Futsal
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 4-2 Legia Warszawa
Widzew Łódź 2-7 Red Dragons Pniewy
Dreman Opole Komprachcice 3-5 AZS UŚ Katowice
Śląsk Wrocław 5-8 FC Toruń 


Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy




