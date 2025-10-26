Futsal
Lider za mocny, ale na trybunach efektownie! - fotoreportaż
Joanna Bydler
W sobotę hala OSiR Włochy wypełniła się do ostatniego miejsca. Kibice cały mecz wspierali zespół Legii w starciu z aktualnym liderem Ekstraklasy, który okazał się za mocny. Na trybunach nie zabrakło efektownej oprawy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania.
Legia Warszawa 4-10 Eurobus Przemyśl - Joanna Bydler / 42 zdjęcia
