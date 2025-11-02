Legia gra z We-Metem (transmisja)
Redakcja, źródło: Legionisci.com
O godzinie 16 w ramach 10. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa zmierzą się na wyjeździe z We-Metem Futsal Club Kamienica Królewska. Zapraszamy na transmisję spotkania:
Legia: 16. Tomasz Warszawski, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 9. Eric Sylla, 10. Rui Pinto, 21. Oskar Szczepański, 22. Henri Alamikkotervo
