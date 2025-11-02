Legia gra z Arką Rumia (transmisja)
Redakcja, źródło: Legionisci.com
O godzinie 14 Legia Warszawa rozegra mecz 6. kolejki 1. ligi rugby z Arką Rumia. Zapraszamy na transmisję:
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Krzysztof Książek, 4. Adam Matys, 5. Maciej Żarnowski, 6. Maciej Kalata, 7. Oskar Zawadzki, 8. Simoni Mikaberidze, 9. Vincent Clements, 10. Daniel Żołkowski, 11. Maciej Lenartowicz, 12. Kornel Szeląg, 13. Damian Rusek 14. Mateusz Spilaszek, 15. Artur Bryl
rezerwa: Bartosz Bardziński, 17. Stanisław Ścibor, 18. Demetrio Piyuka, 19. Dawid Poznański, 20. Marcin Stachowski, 21. Hubert Stelmaszyński, 22. Piotr Nowakowski, 23. Igor Sobiesiak
