Czapki zimowe od UZL do kupienia dziś na stadionie

Niedziela, 26 października 2025 r. 11:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

UZL przygotowali nowy wzór legijnych czapek zimowych, które będzie można nabywać dziś przy okazji meczu z Lechem. Cena: 70 złotych, a cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na farby potrzebne do malowania kolejnych legijnych grafów. Czapki nabywać można dziś od 18:30 do 20:00 w Źródełku, przy wejściach na Żyletę, trybunę wschodnią oraz rodzinną, a także w przerwie meczu pod gniazdem. Gorąco zachęcamy do wspierania działalności UZL!







