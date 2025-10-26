Czapki zimowe od UZL do kupienia dziś na stadionie
Bodziach, źródło: Legionisci.com
UZL przygotowali nowy wzór legijnych czapek zimowych, które będzie można nabywać dziś przy okazji meczu z Lechem. Cena: 70 złotych, a cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na farby potrzebne do malowania kolejnych legijnych grafów. Czapki nabywać można dziś od 18:30 do 20:00 w Źródełku, przy wejściach na Żyletę, trybunę wschodnią oraz rodzinną, a także w przerwie meczu pod gniazdem. Gorąco zachęcamy do wspierania działalności UZL!
tagi: Legia Warszawa UZL czapka zimowa