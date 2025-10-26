Borys Kaczmarek zwycięzcą PP w swojej kat. wagowej
Boks

Cztery medale legionistów w PP

Bodziach, źródło: Legionisci.com
Czworo pięściarzy Legii Warszawa zdobyło medale w zawodach Pucharu Polski U-17, które odbyły się w Sokółce. Legioniści wywalczyli trzy złote medale i jeden brązowy. Najlepsi w swoich kategoriach wagowych byli: Maciej Kowalczyk (-70kg), Borys Kaczmarek (-65kg) oraz Franciszka Wojcińska (-54kg). Wiktor Fokt (-50kg) zdobył brąz. Borys Kaczmarek do wygranej w całym wyczerpującym turnieju musiał wygrać aż 6 walk. W trzech z nich zwyciężył przed czasem. 

W zawodach startowali także Antoni Bal, Mateusz Piskorz. W kat. U-15 rywalizowali Jakub Knyziak, Bronisław Wojciński i Oskar Małecki.

Wyniki legionistów:
U-15, kat. 44-46kg:
Bronisław Wojciński - Matrii Kosiak 0:5

U-15, kat. -57kg: 
Oskar Małecki - Kornel Domaszk 0:5

U-15, kat. -63kg:
Jakub Knyziak - Franciszek Cencora 0:5

U-17, kat. -54kg:
1/4 finału: Franciszka Wojcińska - Oliwia Kukier RSC R1
1/2 finału: Franciszka Wojcińska - Anastazja Gała 5:0
Finał: Franciszka Wojcińska - Wanessa Dzierla-Frąszczak 5:0

U-17, kat. -50kg:
Wiktor Fokt - Bartosz Andrukiewicz 5:0
1/4 finału: Wiktor Fokt - Szymon Urban 4:1
1/2 finału: Wiktor Fokt - Mateusz Adamski 0:5

Mateusz Piskorz - Denis Kosiak 0:5

U-17, kat. -65kg:
Borys Kaczmarek - Gabriel Maciejak 5:0
Borys Kaczmarek - Eugeniusz Zyła RSC R3
Borys Kaczmarek - Maciej Minkiewicz RSC R3
1/4 finału: Borys Kaczmarek - Konstanty Zagozda RSC R2
1/2 finału: Borys Kaczmarek - Antoni Zawadzki 5:0
Finał: Borys Kaczmarek - Kuba Gruszka 5:0

U-17, kat. -70kg:
Maciej Kowalczyk - Igor Żurawski RSC R2
Maciej Kowalczyk - Filip Poźniak 3:1
1/4 finału: Maciej Kowalczyk - Mikołaj Tomczak 5:0
1/2 finału: Maciej Kowalczyk - Zbysław Waraksa 4:1
Finał: Maciej Kowalczyk - Olivier Hojeński w.o.

U-17, kat. -80kg:
Antoni Bal - Alan Kilian 2:3


