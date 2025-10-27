Nowe legijne graffiti (542)
Bodziach, źródło: Legionisci.com
UZaLeżnieni wykonali graffiti z wzorem, który pojawił się na czapkach zimowych, wyprodukowanych przez tę grupę. Czapki kupić będzie można podczas najbliższych domowych meczów, m.in. w PP z Pogonią. Cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na zakup farb na nowe legijne grafy.
