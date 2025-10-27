Wilhelmina Wośkowiak
Strzelectwo

Wyniki legionistów w Baltic Cup

Bodziach, źródło: Legionisci.com
W Łebie odbyły się strzeleckie zawody Baltic Cup, w których wzięło udział kilkoro zawodników Legii. Na podium w konkurencji karabinu pneumatycznego juniorek stanęła Wilhelmina Wośkowiak. Niezłe starty w karabinie pneumatycznym młodziczek zaliczyła Agata Król.

Wyniki legionistów:
10m pistolet pneumatyczny juniorki: 26. Ewa Cholawo
10m karabin pneumatyczny młodziczki: 5. Agata Król
10m karabin pneumatyczny juniorki: 5. Wilhelmina Wośkowiak, 12. Arina Starevich, 19. Martyna Krzesaj, 44. Elżbieta Kossakowska
10m pistolet pneumatyczny juniorki: 20. Ewa Cholawo
10m karabin pneumatyczny juniorki: 2. Wilhelmina Wośkowiak, 19. Arina Starevich, 22. Martyna Krzesaj, 38. Elżbieta Kossakowska
10m karabin pneumatyczny młodziczki: 4. Agata Król




