Z Widzewem bez Stojanovicia

W meczu 13. kolejki Ekstraklasy z Lechem Poznań w pierwszej minucie doliczonego czasu drugiej połowy żółtą kartką ukarany został Petar Stojanović. Słoweniec wślizgiem zatrzymał kontratak poznańskiego zespołu. Dla Stojanovicia była to czwarta żółta kartka w tym sezonie, co oznacza, że nie będzie mógł wystąpić w następnym meczu przeciwko Widzewowi Łódź.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Legionista - 59 minut temu, *.play-internet.pl Raz jeden Lasyk zrobił coś pożytecznego. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl To będzie wzmocnienie odpowiedz

RM - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ło kutwa będzie ciężko bez tego asiora odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie ma co panikować. Mamy wypoczętych Kuna i Chodyne 😁 odpowiedz

Tymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To jest akurat wzmocnienie Legii, typ jest tragiczny. W jego miejsce widzę Żewłaka. odpowiedz

Rondel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Żadna strata. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.