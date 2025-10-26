Z Widzewem bez Stojanovicia
Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com
W meczu 13. kolejki Ekstraklasy z Lechem Poznań w pierwszej minucie doliczonego czasu drugiej połowy żółtą kartką ukarany został Petar Stojanović. Słoweniec wślizgiem zatrzymał kontratak poznańskiego zespołu. Dla Stojanovicia była to czwarta żółta kartka w tym sezonie, co oznacza, że nie będzie mógł wystąpić w następnym meczu przeciwko Widzewowi Łódź.
