Petar Stojanović - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Z Widzewem bez Stojanovicia

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 13. kolejki Ekstraklasy z Lechem Poznań w pierwszej minucie doliczonego czasu drugiej połowy żółtą kartką ukarany został Petar Stojanović. Słoweniec wślizgiem zatrzymał kontratak poznańskiego zespołu. Dla Stojanovicia była to czwarta żółta kartka w tym sezonie, co oznacza, że nie będzie mógł wystąpić w następnym meczu przeciwko Widzewowi Łódź.



 




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Legia - Lech


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Claude Goncalves
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Weisshaupt
1
2
3
4
5
6

Komentarze (6)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Legionista - 59 minut temu, *.play-internet.pl

Raz jeden Lasyk zrobił coś pożytecznego.

odpowiedz
Kibic - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl

To będzie wzmocnienie

odpowiedz
RM - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Ło kutwa będzie ciężko bez tego asiora

odpowiedz
Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Nie ma co panikować. Mamy wypoczętych Kuna i Chodyne 😁

odpowiedz
Tymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

To jest akurat wzmocnienie Legii, typ jest tragiczny. W jego miejsce widzę Żewłaka.

odpowiedz
Rondel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Żadna strata.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.