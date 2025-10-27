Kapustka: Musimy grać lepiej

Poniedziałek, 27 października 2025 r. 00:45 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Może tak to wyglądało, że w pierwszej połowie oba zespoły chciały wygrać, a w drugiej nie przegrać. My na pewno nie wyszliśmy z takim podejściem na drugą część gry. W pierwszej połowie stwarzaliśmy sobie sytuacje, byliśmy groźni pod bramką rywala - po przerwie na pewno tego zabrakło. Byliśmy bardzo nerwowi, ja również. Musimy grać lepiej - powiedział po remisie z Lechem Poznań pomocnik Legii Warszawa, Bartosz Kapustka.





- Mogę się tłumaczyć, mówić różne rzeczy. To jednak na boisku musimy pokazywać, na co nas stać. Dziś czegoś nam zabrakło.





- Nie wiem, z czego bierze się nerwowość. Myślę, że nie chodzi tu o naszą sytuację w tabeli. W pierwszej połowie nasze akcje się zazębiały i potrafiliśmy pograć na 1-2 kontakty i zakończyć akcję dośrodkowaniem, bądź strzałem. W drugiej części wyglądało to na pewno gorzej.





- Zwycięstwo z Szachtarem Donieck na pewno dało nam pozytywnego kopa i trochę energii w trudniejszym czasie. Dla nas było bardzo ważne, by wygrać ten mecz z Lechem i podtrzymać dobrą passę. Niestety nie udało nam się to.



