Kacper Urbański - fot. Piotr Galas / Legionisci.com
Kacper Urbański: Chęć wygrywania jest zawsze

- Z naszej strony chęć wygrywania jest zawsze. Jesteśmy głodni punktów, bo zaczyna nam ich brakować coraz więcej, a zespoły z czołówki uciekają. Chcemy także zdobywać bramki, choć dziś skończyło się 0-0. To jednak nie znaczy, że nie chcieliśmy wygrać - powiedział po remisie z Lechem Poznań skrzydłowy Legii Warszawa, Kacper Urbański.



 


- Dążyliśmy dziś do zwycięstwa. Graliśmy jak najwięcej piłek na pole karne, staraliśmy się uderzać również z dystansu. Niestety, nie udało nam się pokonać Lecha. W następnych meczach musimy sięgnąć po trzy punkty i myślę, że nic więcej w tej kwestii nie trzeba dodawać. 


- Zarówno my, jak i Lech, chcieliśmy dominować. Graliśmy na swoim stadionie, więc tym bardziej chcieliśmy prowadzić grę. Naszą dominację chcieliśmy przekuć w bramki, bo tylko dzięki nim zdobędziemy trzy punkty, ale dziś się to nie udało. 


- Czy dla mnie ten mecz był udany? Ja patrzę na drużynę, nie ma czegoś takiego jak indywidualności. Każdy z nas, nie tylko ja, chce pomóc swoimi cechami zespołowi. 


- Nadzieja nigdy nie umiera i teraz powinno być tak samo. Wiem, co dzieje się w środku naszej szatni - jesteśmy wszyscy głodni wygrywania. Teraz mieliśmy trochę cięższy moment, ale próbujemy się podnieść. Dziś niestety znów straciliśmy punkty. Musimy patrzeć przed siebie i zakopać przeszłość, a także zrobić wszystko, by wrócić do wygrywania. 





