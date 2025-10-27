Debiut flag Legia Warszawa i Białołęka

+ dodaj komentarz

Piekna. Poszedlbym we flagi retro totalnie. Odwzorowal kilka starych wzorow, porobil kilka nowych projektow w stylu retro.



Po 2, dlaczego tak malo uzywana jest duza flaga (sektorówka), ktora przeciez zostala odnowiona? Kiedys sektorowki byly na co drugim meczu. Legia, panorama, herb, eLka. Po prostu, bez zadnego piro, jako staly element meczow. Teraz nie ma. Szkoda.



A sektorówkę panoramę moznaby bylo przeciac na pół i wciagac na Zylete w 2 poziomach. Panorama na niej przeciez nie jest z jednego ciągu, a wrecz idealnie by pasowalo bo "miasot moje a w nim" jest po lewej stronie, "Legia Warszawa" po prawej. Przeciac w polowie i swietnie by sie prezentowala na 2 poziomach na co drugim meczu. Takie mecze jak wczoraj, bez oprawy, kiedys byly idealne na sektorówkę dużą flagę, flagi na kijach, teraz nie ma nic...

