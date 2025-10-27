fot. Mishka / Legionisci.com
Debiut flag Legia Warszawa i Białołęka

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na niedzielnym meczu Legii z Lechem zadebiutowały dwie nowe legijne flagi. Na Żylecie wywieszone zostało spore, 28-metrowe płótno "Legia Warszawa", z hasłem pisanym gotykiem. Po środku, przy herbie Legii, znajduje się buldog, bardzo popularny w kibicowskich produkcjach w szalonych latach 90. Druga nowa flaga zawisła z boku - to płótno Białołęka. 



 

Na fladze legionistów z Białołęki (po raz ostatni ich płótno wisiało na stadionie przed kilkunastu laty) znalazło się hasło "Szacunek, oddanie, godna postawa. Dzielnica wierna Legii Warszawa".

Legia Warszawa - Lech Poznań flaga Żyleta
fot. Mishka / Legionisci.com

Legia Warszawa - Lech Poznań flaga
fot. Mishka / Legionisci.com



Legia Warszawa - Lech Poznań Żyleta flaga
fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com


Legia Warszawa - Lech Poznań flaga
fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com


Legia Warszawa - Lech Poznań flaga Białołęka
fot. Woytek / Legionisci.com




Komentarze (1)

L - 33 minuty temu, *.play.pl

Piekna. Poszedlbym we flagi retro totalnie. Odwzorowal kilka starych wzorow, porobil kilka nowych projektow w stylu retro.

Po 2, dlaczego tak malo uzywana jest duza flaga (sektorówka), ktora przeciez zostala odnowiona? Kiedys sektorowki byly na co drugim meczu. Legia, panorama, herb, eLka. Po prostu, bez zadnego piro, jako staly element meczow. Teraz nie ma. Szkoda.

A sektorówkę panoramę moznaby bylo przeciac na pół i wciagac na Zylete w 2 poziomach. Panorama na niej przeciez nie jest z jednego ciągu, a wrecz idealnie by pasowalo bo "miasot moje a w nim" jest po lewej stronie, "Legia Warszawa" po prawej. Przeciac w polowie i swietnie by sie prezentowala na 2 poziomach na co drugim meczu. Takie mecze jak wczoraj, bez oprawy, kiedys byly idealne na sektorówkę dużą flagę, flagi na kijach, teraz nie ma nic...

