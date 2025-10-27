Debiut flag Legia Warszawa i Białołęka
Na niedzielnym meczu Legii z Lechem zadebiutowały dwie nowe legijne flagi. Na Żylecie wywieszone zostało spore, 28-metrowe płótno "Legia Warszawa", z hasłem pisanym gotykiem. Po środku, przy herbie Legii, znajduje się buldog, bardzo popularny w kibicowskich produkcjach w szalonych latach 90. Druga nowa flaga zawisła z boku - to płótno Białołęka.
Na fladze legionistów z Białołęki (po raz ostatni ich płótno wisiało na stadionie przed kilkunastu laty) znalazło się hasło "Szacunek, oddanie, godna postawa. Dzielnica wierna Legii Warszawa".
