W niedzielę wspieramy rugbistów w meczu z Arką

Środa, 29 października 2025 r. 10:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę, 2 listopada o godzinie 14:00, rugbiści Legii Warszawa zagrają ostatni domowy mecz w roku 2025. Legioniści podejmować będą Arkę Rumia na stadionie Skry, przy ulicy Wawelskiej 5.









W obecnym sezonie I ligi legioniści mają na swoim koncie tylko jedną wygraną w czterech meczach. Arkowcy w ligowej tabeli plasują się tuż nad Legią, z zaledwie punktem przewagi.





Zapraszamy serdecznie na mecz naszej drużyny.




