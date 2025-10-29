Rugby
W niedzielę wspieramy rugbistów w meczu z Arką
Bodziach, źródło: Legionisci.com
W najbliższą niedzielę, 2 listopada o godzinie 14:00, rugbiści Legii Warszawa zagrają ostatni domowy mecz w roku 2025. Legioniści podejmować będą Arkę Rumia na stadionie Skry, przy ulicy Wawelskiej 5.
W obecnym sezonie I ligi legioniści mają na swoim koncie tylko jedną wygraną w czterech meczach. Arkowcy w ligowej tabeli plasują się tuż nad Legią, z zaledwie punktem przewagi.
Zapraszamy serdecznie na mecz naszej drużyny.
