LK: Ligowe wyniki rywali Legii. Koniec świetnej serii Celje

Wtorek, 28 października 2025 r. 19:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Trzech z czterech przyszłych rywali Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji rozgrywało swoje mecze ligowe na początku obecnego tygodnia. Jedynym zespołem, który zagrał w weekend był NK Celje, który przegrał pierwsze ligowe spotkanie w tym sezonie, przerywając passę 12 meczów bez porażki. Drużyny Sparty Praga i Lincoln Red Imps dzielnie walczyły do końca końca i mimo niekorzystnych wyników, ostatecznie zwyciężyły swoje mecze. Pewną wygraną zanotowała także Noah Erywań.





NK Celje



W 13. kolejce Prva Liga NK Celje przegrał na wyjeździe ze znajdującym się przed startem kolejki w strefie spadkowej NŠ Mura 1-2. Lider słoweńskiej ekstraklasy przerwał tym samym świetną serię 12 ligowych meczów bez porażki i uległ po raz pierwszy w tym sezonie. Dublet w tym spotkaniu zaliczył były zawodnik Warty Poznań - Dario Vizinger. Celje nadal utrzymuje 1. miejsce w tabeli, ale jego przewaga stopniała do ośmiu punktów.





NŠ Mura 2-1 (1-1) NK Celje



0-1 - 24' Juanjo Nieto

1-1 - 28' Dario Vizinger

2-1 - 82' Dario Vizinger





NK Celje: 1. Žan-Luk Leban - 2. Juanjo Nieto (57' 14. Nino Vukasović), 6. Artemijus Tutyskinas, 3. Damjan Vukliševič - 11. Milot Avdyli (72' 99. Matej Poplatnik), 7. Florjan Jevšenak (72' 4. Darko Hrka), 23. Žan Karničnik 8. Mario Kvesić - 20. Nikita Iosifow, 10. Danijel Šturm (83' 16. Ivica Vidović) - 71. Witalij Lisakowicz (57' 9. Franko Kovačević)





żółte kartki: Antolin 56', Ajhmajer 88' - Nieto 47', Lisakowicz 52'













Sparta Praga





Jako że spotkanie Sparty Praga z HNK Rijeką w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji nie mogło zostać rozegrane w czwartek z powodu złych warunków atmosferycznych, zostało ono dograne następnego dnia. Te wydarzenia spowodowały, że ligowe spotkanie czeskiego zespołu z Bohemians Praga 1905 zaplanowane na niedzielę zostało przełożone na wtorek. To nie wpłynęło na formę Sparty, która mimo że przegrywała do przerwy 0-1, po zmianie stron odwróciła losy meczu i wygrała derby Pragi 2-1. Dzięki zwycięstwu utrzymała pozycję lidera, powiększając przewagę do 2 punktów.





AC Sparta Praga 2-1 (0-1) Bohemians Praga 1905

0-1 - 40' Aleš Čermák

1-1 - 58' Jan Kuchta

2-1 - 67' Jan Vondra s.





Sparta: 1. Peter Vindahl Jensen - 4. Jakub Martinec, 27. Filip Panák, 25. Asger Sørensen (89' 16. Emmanuel Uchenna) - 17. Angelo Preciado, 20. Sivert Mannsverk (89' 26. Patrik Vydra), 6. Kaan Kairinen, 11. Matěj Ryneš (73' 9. Albion Rrahmani) - 14. Veljko Birmančević, 10. Jan Kuchta, 7. John Mercado





żółte kartki: Hrubý 90+1'





Noah Erywań



W poniedziałkowe popołudnie w ramach 11. kolejki Barcragujn chumb Noah Erywań pewnie pokonała FC Ararat Erywań na wyjeździe 3-0. Przyszły rywal Legii dominował przez cały mecz, a świetne zawody rozegrał napastnik - Matheus Aiás - który zaliczył dublet. Noah mimo zwycięstwa spadła na 4. pozycję w tabeli, a do lidera traci cztery punkty z jednym meczem zaległym.





FC Ararat Erywań 0-3 (0-1) FC Noah Erywań



0-1 - 43' Matheus Aiás

0-2 - 65' Matheus Aiás

0-3 - 90+5' Gustavo Sangaré





Noah: 22. Ognjen Čančarević - 19. Howhannes Hambardzumjan, 39. Nathanaël Saintini, 44. Nermin Zolotić, 4. Gudmundur Thórarinsson (46' 33. David Sualehe) - 7. Hélder Ferreira, 23. Aram Chamojan (81' 99. Howhannes Harutjunjan), 27. Gor Manweljan (46' 14. Takuto Oshima), 17. Gustavo Sangaré - 9. Matheus Aiás (75' 18. Artem Awanesjan), 32. Nardin Mulahusejnović (71' 77. Alen Grgić)





żółte kartki: Djire 4', Mustafa 32', Samsonjan 60, Johna 67', Grigorjan 70' - Manweljan 32', Oshima 54', Chamojan 57', Hambardzumjan 83'

















Lincoln Red Imps



Po zwycięstwie z Lechem Poznań w ramach meczu Ligi Konferencji w poniedziałek Lincoln Red Imps powrócił do rozgrywek ligowych. Po bardzo zaciętym spotkaniu w ramach 9. kolejki Gibraltar Football League pokonał Manchester 62 FC 3-2. Lincoln walczył o zwycięstwo do końca, dwukrotnie odrabiając straty i zdobywając zwycięskiego gola w 95. minucie. Lincoln z kompletem punktów po 6 meczach znajduje się na 4. miejscu w tabeli, tracąc 6 punktów do lidera, jednak ma jeszcze trzy wcześniej przełożone mecze do rozegrania.





Lincoln Red Imps 3-2 (1-1) Manchester 62 FC

0-1 - 26' Yussef Idrissi

1-1 - 44' Nicholas Pozo

1-2 - 64' Omar Errouas

2-2 - 78' Omar Errouas s.

3-2 - 90+5' Kike Gómez





Lincoln: 1. Nauzet Santana - 2. Jesus Toscano, 4. Nicholas Pozo, 5. Ibrahim Ayew (46' 80. Boubacar Dabo), 8. Mandi, 9. Kike Gómez, 10. Tjay De Barr, 11. Juan Arguez (57' 18. Toni), 15. Rafael Muñoz (46' 21. Nano (68' 70. Victor Villacanas)), 17. Liam Jessop, 23. José Martínez Oliver (31' 3. Christian Rutjens)





żółte kartki: Ayew, Gómez - Idrissi, Reed, Ferrara, Garratt, Whyte











