Graffiti
Nowe legijne graffiti (543)
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Gdyby nasi piłkarze byli w takiej formie jak UZL, już dawno moglibyśmy być spokojni o mistrzowski tytuł. Bez względu na porę roku, warunki pogodowe i wszystkie inne przeciwności losu, UZaLeżnieni zdobią kolejne stołeczne mury, sławiąc najwspanialszy klub na świecie. Oto sześć kolejnych legijnych nielegali.
