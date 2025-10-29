Graffiti

Nowe legijne graffiti (543)

Środa, 29 października 2025 r. 09:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Gdyby nasi piłkarze byli w takiej formie jak UZL, już dawno moglibyśmy być spokojni o mistrzowski tytuł. Bez względu na porę roku, warunki pogodowe i wszystkie inne przeciwności losu, UZaLeżnieni zdobią kolejne stołeczne mury, sławiąc najwspanialszy klub na świecie. Oto sześć kolejnych legijnych nielegali.







