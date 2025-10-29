REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Graffiti

Nowe legijne graffiti (543)

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Gdyby nasi piłkarze byli w takiej formie jak UZL, już dawno moglibyśmy być spokojni o mistrzowski tytuł. Bez względu na porę roku, warunki pogodowe i wszystkie inne przeciwności losu, UZaLeżnieni zdobią kolejne stołeczne mury, sławiąc najwspanialszy klub na świecie. Oto sześć kolejnych legijnych nielegali.



graffiti





tagi:
REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.