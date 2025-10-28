Stanisław Gieroba - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Wypożyczeni: Gieroba dał zwycięstwo. Gol Szczepaniaka

Fumen, źródło: Legionisci.com

Kolejny udany występ zaliczyli wypożyczeni legioniści w barwach Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Mateusz Szczepaniak oraz Stanisław Gieroba zdobyli po jednym trafieniu i istotnie przyczynili się do wygranej z Wieczystą. Natomiast Sergio Barcia pokazał się z bardzo dobrej strony w potyczce z Huescą.



Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) zagrał do 85. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Zagłębiem Lubin. Został ukarany żółtą kartkę.


I liga

Emocjonujące spotkanie oglądali kibice w Sosnowcu, gdzie Wieczysta Kraków przegrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Znaczny udział w wygranej 3-2 mieli wypożyczeni legioniści. Mateusz Szczepaniak trafił do siatki na 1-0 już w 5. minucie spotkania. Natomiast Stanisław Gieroba ustalił wynik meczu pokonując bramkarza rywali w doliczonym czasie gry. 


Od pierwszych minut wystąpili Oliwier Olewiński (zmieniony w 90. minucie) oraz wspomniany Mateusz Szczepaniak (grał do 72. minuty). Stanisław Gieroba pojawił się na murawie w 81. minucie, zaś Jakub Adkonis był poza kadrą meczową.


Pogoń Siedlce wygrała 3-1 z ŁKS Łódź, choć to rywale jako pierwsi zdobyli bramkę. Bartosz Dembek rozegrał pełne spotkanie. Natomiast Jakub Zbróg, który złapał żółtą kartkę w pierwszej połowie, został zmieniony w przerwie. 


Na zapleczu ekstraklasy grodziszczanie zajmuję 3. miejsce z 25 pkt. za Wisłą Kraków oraz Śląskiem Wrocław. Natomiast Pogoń Siedlce plasuje się na ósmym miejscu z 19 pkt.


Hiszpania LaLiga2

Sergio Barcia (Las Palmas) był wyróżniającą się postacią zremisowanego 1-1 meczu z Huescą. Obrońca zaliczył 14 pojedynków, z których wygrał 13. Miał 90% celności podań (95/106), z czego 9/13 było w strefę obrony rywala. Próbował raz uderzać na bramkę przeciwnika, ale jego strzał głową z pola karnego nie znalazł drogi do siatki.


Skrót meczu Wieczysta Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.