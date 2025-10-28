Wypożyczeni: Gieroba dał zwycięstwo. Gol Szczepaniaka

Wtorek, 28 października 2025 r. 08:44 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kolejny udany występ zaliczyli wypożyczeni legioniści w barwach Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Mateusz Szczepaniak oraz Stanisław Gieroba zdobyli po jednym trafieniu i istotnie przyczynili się do wygranej z Wieczystą. Natomiast Sergio Barcia pokazał się z bardzo dobrej strony w potyczce z Huescą.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) zagrał do 85. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Zagłębiem Lubin. Został ukarany żółtą kartkę.





I liga

Emocjonujące spotkanie oglądali kibice w Sosnowcu, gdzie Wieczysta Kraków przegrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki . Znaczny udział w wygranej 3-2 mieli wypożyczeni legioniści. Mateusz Szczepaniak trafił do siatki na 1-0 już w 5. minucie spotkania. Natomiast Stanisław Gieroba ustalił wynik meczu pokonując bramkarza rywali w doliczonym czasie gry.





Od pierwszych minut wystąpili Oliwier Olewiński (zmieniony w 90. minucie) oraz wspomniany Mateusz Szczepaniak (grał do 72. minuty). Stanisław Gieroba pojawił się na murawie w 81. minucie, zaś Jakub Adkonis był poza kadrą meczową.





Pogoń Siedlce wygrała 3-1 z ŁKS Łódź, choć to rywale jako pierwsi zdobyli bramkę. Bartosz Dembek rozegrał pełne spotkanie. Natomiast Jakub Zbróg, który złapał żółtą kartkę w pierwszej połowie, został zmieniony w przerwie.





Na zapleczu ekstraklasy grodziszczanie zajmuję 3. miejsce z 25 pkt. za Wisłą Kraków oraz Śląskiem Wrocław. Natomiast Pogoń Siedlce plasuje się na ósmym miejscu z 19 pkt.





Hiszpania LaLiga2

Sergio Barcia (Las Palmas) był wyróżniającą się postacią zremisowanego 1-1 meczu z Huescą. Obrońca zaliczył 14 pojedynków, z których wygrał 13. Miał 90% celności podań (95/106), z czego 9/13 było w strefę obrony rywala. Próbował raz uderzać na bramkę przeciwnika, ale jego strzał głową z pola karnego nie znalazł drogi do siatki.





Skrót meczu Wieczysta Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki





