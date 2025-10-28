REKLAMA
Biblioteka legionisty: Skarpa Warszawska nr10/2025 (323)

Bodziach

Ponad połowa październikowego wydania miesięcznika "Skarpa Warszawska" poświęcona jest obiektom Legii oraz ulicy Łazienkowskiej i jej historii. Fani Legii znajdą tam kilkadziesiąt stron, które powinny ich zaciekawić, okraszonych archiwalnymi zdjęciami.



Na początek Piotr Wierzbicki przybliża historię ulicy Łazienkowskiej w tekście "Zapomniane oblicze Łazienkowskiej". Następnie w tekście "Stadion Wojska Polskiego" Szymon Patoka opisuje historię nie tylko stadionu piłkarskiego, ale i zawodów, które były na nim rozgrywane. A jako że znajdowała się na nim swego czasu i bieżnia lekkoatletyczna, i tor kolarski, a od strony Myśliwieckiej także korty tenisowe, tychże była cała masa. 


 

Osobno na warsztat wzięto baseny Legii, po których dziś nie ma śladu, a swego czasu znajdowały się na tyłach stadionu, w stronę ulicy Czerniakowskiej i tętniły życiem przez długie lata. Ćwiczyli tam nie tylko legijni pływacy, ale i piłkarze wodni. Tam też znajdowała się charakterystyczna wieża do skoków, która początkowo po wybudowaniu nowego stadionu była utrzymywana jako nieodłączna część historii tego terenu. W numerze z października Katarzyna Dzierzbicka zaprezentowała część pierwszą wspomnianych basenów, w której opisane zostały lata 1928-1945. W listopadowym numerze ma się znaleźć część druga.

O Towarze i jego historii pisze Aleksandra Stefaniak. Lodowisko, na którym przed laty hokeiści Legii zdobywali mistrzostwa Polski, było przez pierwsze lata niezadaszone. Z kolei Przemysław Ciunowicz opisuje historię sztandarowej inwestycji lat siedemdziesiątych, tj. budowy Trasy Łazienkowskiej.

Ponad 50 stron z październikowego wydawnictwa miesięcznika "Skarpa Warszawska" poświęcone jest tematom, które powinny być bliskie każdemu kibicowi Legii. 

Tytuł: Skarpa Warszawska nr10/2025 (198)
Autor: Piotr Wierzbicki, Szymon Patoka, Jakub Jastrzębski, Katarzyna Dzierzbicka, Aleksandra Stefaniak, Przemysław Ciunowicz
Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska 
Rok wydania: 2025
Liczba stron: 100
Cena: 19,99 zł

