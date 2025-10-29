Losowanie 1/8 finału Pucharu Polski
Redakcja, źródło: Legionisci.com
30 października Legia Warszawa rozegra na własnym stadionie mecz 1/16 finału Pucharu Polski z Pogonią Szczecin.
Ustalono datę losowania par kolejnej rundy. To odbędzie się we wtorek, 4 listopada o godzinie 12:00.
Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane w dniach 2-4 grudnia.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
tagi: Legia Warszawa