Punkty po meczu z Lechem Poznań

Wtorek, 28 października 2025 r. 09:44 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

1. Remis, który nic nie daje

Remis z Lechem Poznań w obecnej sytuacji nic Legii nie daje. Ot, kolejny punkt do marnej kolekcji, który nie zmienia absolutnie niczego. Ani nie przybliża nas do czołówki, ani nie odsuwa od strefy spadkowej. Tak naprawdę to idealne odzwierciedlenie tego sezonu – bez wyrazu, bez emocji, bez realnych efektów.



Nie ma sensu pisać o mistrzostwie Polski, bo to jedynie ładnie brzmiąca opowieść, którą klub regularnie sprzedaje kibicom przed każdym sezonem. Wystarczy jednak spojrzeć na tabelę, by przekonać się, jak daleko nam do tego poziomu. Do trzeciego, czwartego miejsca tracimy pięć punktów, a przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie sześć. To najlepiej pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy – zawieszeni gdzieś w środku, bez konkretnego celu i bez widocznego progresu.













Niestety, taka jest dziś prawda o Legii. Klub, który przez lata budził respekt, dziś jest jedynie ligowym przeciętniakiem. Drużyną, której coś czasem wyjdzie, ale częściej ogląda plecy rywali. Czasem uda się wygrać mecz po błysku indywidualnym, czasem trafi się szczęśliwy remis, ale całościowo to ciągle ten sam obraz – zespół bez tożsamości, bez powtarzalności i bez stabilności.



Remis z Lechem niczego nie zmienia. Kolejny punkt dopisany, kosmetyczny awans z jedenastego na dziesiąte miejsce w tabeli – i tyle. Trudno się tym cieszyć, trudno szukać pozytywów, bo to tylko podtrzymanie trwania w ligowym marazmie. A ten marazm jest dziś symbolem Legii. Bo przecież wszyscy wiemy, że z drużynami z czołówki Legia nie potrafi grać, ale coraz częściej widać, że równie trudno przychodzi jej zdobywanie punktów z tymi z dolnych rejonów tabeli.



Nie pomaga mentalność – zawodnicy często sprawiają wrażenie, jakby byli pogodzeni z przeciętnością. Brakuje złości sportowej, chęci przełamania, takiego „gryzienia trawy”, które kiedyś było znakiem rozpoznawczym Legii. Teraz jest zachowawczość, unikanie ryzyka, a czasem wręcz rezygnacja. Jakby remis był czymś, z czego można się cieszyć.



Tymczasem Legia to klub, który powinien wymagać od siebie więcej. Remis z Lechem – nawet jeśli to solidny rywal – nie może być powodem do zadowolenia. Bo jeśli marzymy o czymkolwiek więcej niż środek tabeli, to takie mecze trzeba wygrywać. A dopóki będziemy się pocieszać, że „przynajmniej nie przegraliśmy”, dopóty będziemy tkwili w tym samym miejscu – bez perspektywy, bez ambicji, bez charakteru.





2. Jakość

Po niedzielnym meczu, patrząc na piłkarzy Legii, trudno było wskazać kogoś, kto naprawdę wyróżniał się na tle przeciętności. Ale wystarczył jeden występ, by bez wahania powiedzieć: „o, ten to ma jakość”. Mowa oczywiście o Kacprze Urbańskim – zawodniku, który jako jedyny zagrał poza schematem, poza tą zgraną, przewidywalną formą, jaką Legia prezentuje od miesięcy.



Urbański nie kalkulował. Nie robił bezsensownych kółek, nie rozgrywał piłki wszerz, tylko szukał konkretu. Miał odwagę, by wejść w drybling, by spróbować czegoś nieoczywistego. I choć nie wszystko mu wychodziło, to w końcu było widać piłkarza, który chce coś zrobić z piłką – a nie tylko ją zachować. Oddał trzy groźne uderzenia, z czego dwa kapitalnie wybronił Mrozek. Ale najważniejsze, że te strzały wynikały z decyzji podejmowanych w ułamku sekundy, z instynktu, którego w tym zespole tak bardzo brakuje.



Największą zaletą Kacpra jest jednak przegląd pola. Kilka razy potrafił zagrać piłkę między liniami, uruchomić ofensywnych zawodników, zmienić tempo akcji jednym podaniem. To są rzeczy, których w Legii nie widać od dawna. Jego odwaga w grze, połączona z techniką i świadomością, że można grać szybciej i prościej, dała Legii zupełnie inny obraz w ofensywie. I naprawdę trudno zrozumieć, jak trener może tego nie widzieć.



Oczywiście, Iordanescu chciał w tym meczu zastosować trójkąt z Rajoviciem na szpicy i tzw. fałszywymi skrzydłowymi – Biczachczjanem i Urbańskim – którzy mieli wspierać napastnika, schodząc do środka. Na papierze wyglądało to nieźle, ale w praktyce wyszło odwrotnie: to granie na szkodę zespołu. Urbański ma naturalny ciąg na bramkę, potrzebuje przestrzeni przed sobą, a ustawienie go przy linii bocznej ogranicza jego możliwości. Z pola ma przegląd, może kreować, rozgrywać, prowadzić pressing. Na skrzydle zostaje mu głównie asekuracja.



Na domiar złego, grając na stronie z Rubenem Vinagre, musi pamiętać o defensywie. A Portugalczyk, jak wiadomo, o obronie myśli rzadko. To jeszcze bardziej blokuje Urbańskiego, który nie może w pełni rozwinąć ofensywnego potencjału, bo musi łatać błędy kolegi z lewej flanki.



Statystyki tylko potwierdzają to, co widać gołym okiem. Urbański miał zaledwie dwa niecelne podania, sześciokrotnie odebrał piłkę i tyle samo razy ją stracił. Dla ofensywnego zawodnika to bardzo dobry bilans, zwłaszcza jeśli porównamy go do Elitima czy Kapustki, którzy grali w środku pola, a mieli znacznie więcej strat i mniej konkretów. Właśnie dlatego Kacper powinien grać tam, gdzie jego potencjał jest największy – w środku, za napastnikiem, z możliwością kreowania i uderzania z dystansu.



Wystawianie Urbańskiego na skrzydle to jak trzymanie sportowego auta w korku – niby jedzie, ale nie pokazuje, co naprawdę potrafi. A mając w kadrze piłkarzy typowo skrzydłowych, jak Weisshaupt czy Krasniqi, trener sam sobie szkodzi, nie dając im minut. Bo zawodnik, który wchodzi na boisko na ostatni kwardans, nigdy nie złapie rytmu i nie pokaże pełni możliwości.



Legia od dawna potrzebuje kreatywności i odwagi – piłkarzy, którzy zrobią coś więcej niż tylko podadzą do najbliższego. I właśnie taki jest Kacper Urbański. Jeśli klub i trener naprawdę chcą zmian, to powinni zacząć od niego. Bo w tym marazmie, w którym tonie drużyna, tacy zawodnicy jak on są jedynym światełkiem w tunelu.





3. Problemy w środku pola

W ostatnich meczach Legia jest całkowicie zdominowana w środkowej strefie boiska. To tam zaczyna się większość problemów zespołu, bo bez kontroli środka trudno mówić o jakimkolwiek panowaniu nad meczem. Niestety, forma Elitima i Kapustki pozostawia wiele do życzenia, a to właśnie oni mieli być mózgiem drużyny, odpowiedzialnym za kreowanie akcji i utrzymywanie płynności gry.



Trzeba jednak przyznać, że przeciwko Lechowi obaj – a szczególnie Bartosz Kapustka – dobrze pracowali w defensywie. Wracali, odbierali, wspomagali bocznych obrońców, wreszcie pokazali zaangażowanie bez piłki. Ale od zawodników ich klasy oczekujemy czegoś więcej niż tylko biegania za rywalami. Od Kapustki i Elitima wymaga się odwagi w rozegraniu, tempa w środku pola i pomysłu na atak. Tymczasem z Lechem ponownie byli niewidoczni w ofensywie, a ich wpływ na kreowanie akcji praktycznie nie istniał.



Szkoda, bo przecież obaj potrafią grać do przodu. Elitim ma świetne podanie prostopadłe i umie napędzać akcje z głębi pola, a Kapustka, gdy jest w formie, potrafi przenieść ciężar gry, wejść między linie i dać drużynie tlen w ofensywie. Jednak ostatnio żaden z nich nie potrafi przekuć tego potencjału w realne korzyści dla zespołu. W efekcie to nie oni, a Kacper Urbański – ustawiony przecież na skrzydle – był tym, który faktycznie kreował, szukał rozwiązań i dawał impuls do ataku.



Na tle nijakiego środka pola wyróżnia się Rafał Augustyniak. Drugi mecz z rzędu zagrał solidnie, dobrze asekurował środkowych obrońców i czyścił strefę przed polem karnym. W destrukcji wyglądał naprawdę dobrze. Problem w tym, że podobnie jak jego partnerzy ze środka pola, nie wniósł nic w ofensywie. Nie ma w tym nic dziwnego – to nie jest jego rola – ale pokazuje to skalę problemu. W tej formacji nikt nie jest w stanie realnie połączyć defensywy z atakiem.



Dla kontrastu wystarczy spojrzeć na Jagiełłę z Lecha Poznań. To zawodnik, który łączył jedno z drugim – pracował w defensywie, a jednocześnie był jednym z najaktywniejszych graczy w ofensywie. Przemieszczał się między strefami, brał odpowiedzialność za rozegranie, szukał przestrzeni. Tego właśnie brakuje Legii.



Elitim musi wrócić do formy, bo był jednym z nielicznych graczy, którzy potrafili spajać formacje i wprowadzać spokój w rozegraniu. Obecnie jest cieniem samego siebie – zbyt wolny, zbyt przewidywalny, bez błysku, który jeszcze kilka miesięcy temu wyróżniał go na tle całej ligi. Kapustka z kolei wygląda, jakby stracił pewność siebie. A kiedy środek pola nie funkcjonuje, to cała drużyna traci rytm, a gra Legii staje się chaotyczna i przypadkowa.



Bez poprawy w tej strefie, bez piłkarzy, którzy przejmą odpowiedzialność za prowadzenie gry, Legia będzie dalej wyglądała tak, jak teraz – nijako, zachowawczo, bez struktury. Bo w futbolu środek pola to serce drużyny. A serce Legii w ostatnich tygodniach bije wyjątkowo słabo.





4. Tak to nie można

Muszę się przyczepić do trenera Edwarda Iordănescu. Oczywiście, popełnia błędy w kontekście schematów gry Legii — drużyna jest zbyt jednowymiarowa, a mało kto potrafi wyjść poza utarty plan. Jednak w niedzielę najbardziej zirytowała mnie jedna konkretna decyzja. Jedynym zawodnikiem, który wnosił coś świeżego w ofensywie, który potrafił zrobić coś z niczego i jednym podaniem otworzyć drogę do bramki, był Kacper Urbański. A mimo to trener zdecydował się zdjąć go z boiska w 77. minucie. Nie było widać, by Kacper prosił o zmianę czy był kompletnie wyczerpany. Tego ruchu po prostu nie da się zrozumieć — jeśli masz w drużynie zawodnika z błyskiem, z wizją, który potrafi stworzyć sytuację, to zostawiasz go na murawie do końca.



Równie niezrozumiałe jest zarządzanie kadrą. Petar Stojanović, wprowadzony na końcówkę, to raczej zawodnik defensywny — sprowadzony z myślą o grze na prawej obronie lub wahadle. W ofensywie daje bardzo niewiele, co zresztą było doskonale widać po jego wejściu. Tymczasem Wojciech Urbański, który rozegrał solidne spotkanie w Lidze Konferencji i pokazał, że ma ciąg na bramkę, w lidze nie dostaje nawet minuty. Zmiany wyglądały tak, jakby trener był całkowicie zadowolony z remisu. Ba, ostatnie dwadzieścia minut spotkania sprawiało wrażenie, jakby obie drużyny bały się zrobić sobie krzywdę. Tylko że Legia to nie jest zespół, który ma zadowalać się punktem. To drużyna, która powinna walczyć o zwycięstwo w każdym meczu, niezależnie od rywala czy okoliczności.





5. Ma rację

Szerokim echem w mediach odbiła się wypowiedź Radovana Pankova tuż po meczu — i trudno się dziwić, bo Serb trafił w samo sedno. Powiedział to, co kibice czują od dawna, ale niewielu w szatni ma odwagę wypowiedzieć głośno. I choć łatwo dziś wieszać psy na trenerze Edwardzie Iordănescu, ja coraz częściej mam wrażenie, że w tym „związku” nic z tego nie będzie. Z tego randkowania ślubu nie będzie — nie, jeśli jedna strona wciąż błądzi, a druga nie ma już siły czekać.



Ale też nie można udawać, że wszystkiemu winien jest tylko trener. Bo winni są również piłkarze. A może przede wszystkim oni. Zbyt wielu z nich gra bez pasji, bez zaangażowania, jakby wychodzili na boisko, by „odbębnić swoje”. Nie widać walki, pressingu, determinacji. Nie widać, że komuś naprawdę zależy. Brakuje tej iskry, tego momentu, w którym ktoś krzyknie, poderwie resztę, pokaże serce. Legia od dłuższego czasu wygląda jak drużyna bez duszy, jak zlepek zawodników, którzy przyszli, by coś ugrać dla siebie, a nie dla klubu.



I to jest największy problem. Bo w tej drużynie nie ma jedności. Nie ma wspólnego celu, wspólnego bólu po porażkach i wspólnej radości po zwycięstwach. Każdy ciągnie w swoją stronę. A trener, zamiast ich połączyć, zamiast zbudować z nich prawdziwy zespół, tylko utwierdza ich w tej nijakości. Legia stała się drużyną bez charakteru, bez tożsamości, bez głosu. I kiedyś to byłby wstyd, dziś to codzienność.



Brak mistrzostwa od tylu lat to nie przypadek. To efekt wieloletniego psucia fundamentów tego klubu. Eksperymentów, błędnych decyzji, braku wizji i odpowiedzialności. To, co dziś widzimy, to żniwo tych lat — lat, w których klub przestał być drużyną z krwi i kości, a stał się miejscem wygodnym dla wielu, zbyt wygodnym. Bo są tu ludzie, którym jest po prostu dobrze. Którzy mają kontrakty, komfort, brak presji. Inni z kolei nie czują żadnego przywiązania do barw, żadnego związku z herbem na piersi. Dla nich to tylko praca. A jeszcze inni — ci z biur, nie z boiska — zamienili klub w korporację, w której liczą się liczby, nie emocje, raporty, nie wyniki.



Ale klub piłkarski to nie firma. To organizm. To puls, emocje, pot, łzy i duma. To coś, co żyje tylko wtedy, gdy każdy jego element bije jednym rytmem. W Legii ten rytm dawno zanikł. Zostały nazwiska, kontrakty, marketing — ale serca brakuje. I dopóki nie zmieni się myślenie, dopóki ktoś wreszcie nie uderzy pięścią w stół i nie powie „dość”, nic się nie zmieni. Bo tu już nie chodzi o taktykę, o błędy w ustawieniu czy brak skrzydeł.



I jeśli nic się nie zmieni, to nadal będziemy oglądać tę samą Legię — Legię bez duszy, bez ognia, bez tożsamości. Legię, której coraz trudniej kibicować z dumą, choć serce i tak, uparcie, bije w czerwono-biało-zielono-czarnych barwach.



Kamil Dumała








