fot. Ekstraklasa
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Bez legionistów w najlepszej jedenastce 13. kolejki

Redakcja, źródło: Legionisci.com
W ramach 13. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała bezbramkowo na własnym stadionie z Lechem Poznań. Po tym spotkaniu żaden z zawodników stołecznej drużyny nie został wybrany do najlepszej jedenastki kolejki. 

 


Jedenastka 13. kolejki: 

Adrian Chovan (Bruk-Bet), Marcin Wasielewski (GKS Katowice), Marek Bartos (Motor), Marc Navarro (Arka), Erik Janża (Górnik), Dawid Kocyła (Arka), Michał Król (Motor), Tomasz Pieńko (Raków), Patrik Hellebrand (Górnik), Kamil Grosicki (Pogoń), Karol Czubak (Motor) 




jedenastka 13. kolejka
fot. Ekstraklasa


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.