Bez legionistów w najlepszej jedenastce 13. kolejki
Redakcja, źródło: Legionisci.comW ramach 13. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała bezbramkowo na własnym stadionie z Lechem Poznań. Po tym spotkaniu żaden z zawodników stołecznej drużyny nie został wybrany do najlepszej jedenastki kolejki.
Jedenastka 13. kolejki:
Adrian Chovan (Bruk-Bet), Marcin Wasielewski (GKS Katowice), Marek Bartos (Motor), Marc Navarro (Arka), Erik Janża (Górnik), Dawid Kocyła (Arka), Michał Król (Motor), Tomasz Pieńko (Raków), Patrik Hellebrand (Górnik), Kamil Grosicki (Pogoń), Karol Czubak (Motor)
