Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin?

Środa, 29 października 2025 r. 21:16 Woytek

W systemie biletowym jest 22 tysiące zajętych miejsc na mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin. Zapraszamy na Łazienkowską 3! A jeżeli nie możecie być obecni na trybunach, to spotkanie będzie można obejrzeć Transmisja w TVP Sport, aplikacji mobilnej TVP Sport i na stronie www.sport.tvp.pl.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.








