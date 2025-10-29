Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin?
Woytek
W systemie biletowym jest 22 tysiące zajętych miejsc na mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin. Zapraszamy na Łazienkowską 3! A jeżeli nie możecie być obecni na trybunach, to spotkanie będzie można obejrzeć Transmisja w TVP Sport, aplikacji mobilnej TVP Sport i na stronie www.sport.tvp.pl.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.
