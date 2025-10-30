2025-10-30 | Legia Warszawa - Pogoń Szczecin Arkadiusz Reca - fot. Mishka / Legionisci.com
Legia 1-2 Pogoń

Legia za burtą Pucharu Polski...

Wiśnia, źródło: Legionisci.com
To jest już koniec gry Legii w Pucharze Polski w tym sezonie i koniec marzeń o obronie krajowego pucharu. W czwartek po dogrywce "Wojskowi" przegrali po dogrywce z Pogonią 1-2. To odpadnięcie wpisuje się w fatalną ostatnio dyspozycję stołecznego klubu, który od kilku tygodni regularnie zawodzi. Katastrofa...

 

Pierwszy kwadrans spotkania był spokojny. Nie oglądaliśmy w nim żadnych klarownych szans na otworzenie wyniku pod żadną z bramek. Bezrobotny między słupkami Legii był jak na razie Gabriel Kobylak, który tego wieczoru dostał swoją szansę na pokazanie się przed warszawskimi kibicami. Pogoń starała się atakować skrzydłami. Początkowo przynosiło jej to jedynie kolejne rzuty rożne, po których to nie było zbyt dużego zagrożenia.


W 19. minucie Legia powinna wyjść na prowadzenie. Wtedy to ładnie na lewej stronie pokazał się Kacper Urbański, który zwiódł obrońcę i bardzo ładnie wypatrzył przed polem karnym Damiana Szymańskiego. Pomocnik miał sporo czasu, aby przymierzyć w kierunku bramki Pogoni, ale niestety przestrzelił. Próba pomocnika minimalnie przeleciała ponad poprzeczką. To była jak do tej pory zdecydowanie najlepsza okazja na gola. Chwilę potem do interwencji zmuszony został z kolei Valentin Cojocaru. Bramkarz gości pewnie złapał piłkę kopniętą po ziemi przez Kacpra Chodynę. Ten sam gracz w 22. minucie podszedł do wykonania rzutu wolnego z dogodnej odległości, jednak dokładność jego uderzenia pozostawiała wiele do życzenia.


Potem Pogoni udało się nieco uspokoić grę i przejąć inicjatywę. W 32. minucie przyjezdni wyszli z bardzo ciekawą kontrą. W kluczowym momencie Kamil Grosicki dograł do wychodzącego na czystą pozycję Paula Mukairu, który będąc w szesnastce zgubił piłkę. Za moment Claude Goncalves urwał się prawą stroną, skąd dośrodkował wzdłuż bramki. Przed linią bramkową bardzo niepewnie interweniował Cojocaru, który omal nie wbił sobie piłki do własnej siatki. Rumuna najpierw uratował słupek, a następnie własny refleks.


Kilka minut przed przerwą odważny strzał z dystansu Ermala Krasniqiego. Pomocnik mocno kopnął futbolówkę prawą nogą, jednak ta minęła prawy słupek bramki Pogoni. Chwilę później fatalnie w polu karnym zachował się Goncalves, który zmarnował stuprocentową okazję na otworzenie wyniku. Portugalczyk dostał piłkę przypadkiem, bo po nieudanym strzale Urbańskiego. Stanął wtedy niemal oko w oko z Cojocaru i wydawało się, że w tej sytuacji wystarczyło po prostu trafić w światło bramki. Niestety, legioniście ta sztuka się nie udała, dlatego o zdobyciu bramki nie mogło być nawet mowy. Niebawem Szymon Marciniak dał sygnał do zakończenia pierwszej połowy, po której bezbramkowy remis był wynikiem sprawiedliwym. Wprawdzie Legia była częstszym gościem pod bramką rywala, jednak celnych strzałów mieliśmy jak na lekarstwo...


Legia Warszawa - Pogoń Szczecin MIleta Rajović
fot. Mishka / Legionisci.com


Kilka minut po przerwie defensorom urwał się Grosicki. Doświadczony zawodnik oddał groźny strzał lewą nogą, jednak na całe szczęście był niedokładny. Goście lepiej weszli w mecz po zmianie stron. W 57. minucie bliski gola był Fredrik Ulvestad. Pomocnik był kompletnie nieatakowany po wrzutce z rzutu wolnego i chybił główkując z bliskiej odległości. Ta niewykorzystana znakomita okazja nie zemściła się jednak na Pogoni. Za moment szczecinianie wyszli niestety na prowadzenie. Znakomite prostopadłe podanie do wychodzącego na czystą pozycję Grosickiego. Ten w polu karnym zabawił się z obrońcami, których kompletnie zmylił i spokojnie pokonał Kobylaka. Bramkarz Legii również niestety się nie popisał, gdyż w momencie strzału praktycznie leżał już na murawie.


Po tej stracie Legia przygasła, a Pogoń nadal atakowała. W 64. minucie było o krok od podwyższenia prowadzenia przez Greenwooda. Anglik po podaniu ze skrzydła był zaledwie kilka metrów od bramki, a mimo to spudłował. Piłkarzowi sprowadzonemu do polskiej ligi za 2 mln euro na pewno takie kiksy nie przystoją, lecz w tym momencie to nie był zupełnie problem legionistów. Czas uciekał, a trener Legii starał się ratować wynik wprowadzając na boisko nowych graczy. Legioniści nie potrafili jednak znaleźć sposobu na obronę warszawskiego klubu.


Kwadrans przed końcem Legia przycisnęła, stawiając wszystko na jedną kartę. Najpierw o krok od gola była Krasniqi, którego strzał głową fantastycznie wybronił Cojocaru. Wydawało się, że z tej akcji już nic nie będzie, ale po powtórnej wrzutce do remisu doprowadził Kamil Piątkowski. Środkowy obrońca świetnie wyszedł w powietrze i zupełnie niepilnowany nie dał żadnych szans rumuńskiemu bramkarzowi Pogoni. Końcówka to przewaga Legii, która walczyła o strzelenie zwycięskiego gola. Okazję miał m.in. Antonio Čolak, który trafił z ostrego kąta tylko w boczną siatkę.


Legia Warszawa - Pogoń Szczecin Kamil Piątkowski gol radość
fot. Mishka / Legionisci.com


Dogrywka początkowo nie przynosiła ciekawych akcji. W 100. minucie tylko świetna obrona Kobylaka uratowała Legię. Bramkarz przeniósł piłkę nad poprzeczkę pod strzale z rzutu wolnego Musy Juwary. Trzeba przyznać, że pomocnik bardzo ładnie przymierzył ze znacznej odległości. W jednej z ostatnich akcji pierwszej połowy dogrywki z dystansu uderzył Wahan Biczachczjan. Cojocaru był dobrze ustawiony i spokojnie złapał futbolówkę. W 108. minucie ponownie w roli głównej wystąpił Ormianin. Pomocnik uderzył na pustą bramkę, gdyż nie zdążył jeszcze po swojej interwencji pozbierać się Cojocaru, lecz niestety piłkę z linii bramkowej zdołał wybić Marian Huja. Pięć minut potem po wrzutce od Juwary główkował Mor N`Diaye. Pomocnik był niepilnowany, lecz szczęśliwie z kilku metrów chybił.


Za chwilę odpowiedziała Legia. Kacper Chodyna huknął ile sił w prawej nodze i gdyby nie fakt, że przycelował wprost w bramkarza Pogoni, to "Wojskowi" cieszyliby się z prowadzenia. Kilka minut potem Rumun ponownie uratował swój klub, gdy z bliska wybronił strzał jednego z rywali. Te zmarnowane szanse zemściły się na Legii... Szybka kontra szczecinian, świetne podanie Juwary do Adriana Przyborka, a ten z bliska strzelił gola... W doliczonym czasie gry mogło być nawet 1-3, ale Kobylak obronił z najbliższej odległości uderzenie Rajmunda Molnára.


Puchar Polski 2025/2026
1/16 finału
#LEGPOG
18741
Warszawa, Polska
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
30.10.2025
21:00
Legia Warszawa
Pogoń Szczecin
Legia Warszawa
1-2
Pogoń Szczecin
77' Piątkowski
pd.
Grosicki 58'
Przyborek 117'
27 Gabriel Kobylak
30 Petar Stojanović 106'
91 Kamil Piątkowski
3 Steve Kapuadi
13 Arkadiusz Reca 46'
5 Claude Goncalves 66'
44 Damian Szymański
82 K. Kacper Urbański 67'
11 Kacper Chodyna
29 Mileta Rajović 67'
77 Ermal Krasniqi
1 Kacper Tobiasz
12 Radovan Pankov
7 Paweł Wszołek 106'
19 Ruben Vinagre 46'
22 Juergen Elitim 66'
67 Bartosz Kapustka
53 W. Wojciech Urbański
21 Wahan Biczachczjan 67'
14 Antonio Čolak 67'
Valentin Cojocaru 77
Linus Wahlqvist 28
Dimitrios Keramitsis 13
Marian Huja 2
106' Leonardo Koutris 32
106' Fredrik Ulvestad 8
Mor N`Diaye 19
Musa Juwara 7
87' Sam Greenwood 90
60' Paul Mukairu 18
71' Kamil Grosicki 11
Krzysztof Kamiński 31
Danijel Loncar 22
106' Leo Borges 4
Hussein Ali 15
106' Jan Biegański 6
87' Kacper Smoliński 61
Jose Pozo 14
71' Adrian Przyborek 10
60' Rajmund Molnar 9
Trener: Edward Iordanescu
Asystent trenera: Aleksandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Trener: Thomas Thomasberg
Asystent trenera: Dawid Nowak
Kierownik drużyny: Daniel Strzelecki
Lekarz: Maciej Mościbora
Fizjoterapeuta: Konrad Lisowicz
Sędziowie
Główny: Szymon Marciniak
Asystent: Adam Kupsik
Asystent: Krzysztof Nejman
Techniczny: Marcin Szczerbowicz
VAR: Paweł Pskit
AVAR: Jacek Małyszek
Pogoda:
Temperatura 10°C
Ciśnienie 1008 hPa
Wilgotność 71%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 26.91 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.44 lat
Cała kadra meczowa: 26.95 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.5 cm
Podstawowa + zmiennicy: 182.8 cm
Cała kadra meczowa: 183.2 cm

tagi:
+dodaj komentarz
Komentarze (88)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Micro - 7 minut temu, *.orange.pl

Strategiczne posunięcie! Teraz będziemy mieli kilka męczy mniej niż przeciwnicy walczący o Mistrzostwo. Brawo sztab za racjonalne podejście!🤣

odpowiedz
Sebo(L) - 8 minut temu, *.vectranet.pl

jeśli po tym meczu Iordanescu utrzyma swoją posadę to będzie oznaczać,że w Legii pracują sami dyletanci,którzy mają bardzo głęboko gdzieś klub i wszystko co jest z nim związane.

odpowiedz
(L) - 10 minut temu, *.t-mobile.pl

Jaka jest ulubiona ryba detektywa?
🔴⚪️🟢

odpowiedz
Jano - 11 minut temu, *.orange.pl

Szmaciarze przegrywają wszystko jak leci, miodek kończ ta paranoje, bo jeszcze frajerze spuścisz Legię!!!!! 💩💩

odpowiedz
Po(L)di - 11 minut temu, *.t-mobile.pl

Teraz bedzie można spokojnie powalczyć o utrzymanie w eklapie💪

odpowiedz
Bombardo - 12 minut temu, *.poneytelecom.eu

No i ch... no i część, cytując klasyka, straciłem już rachubę, który to już mecz z rzędu bez bramki napastnika, no ale mądre głowy w klubie zrobiły wszystko, żeby tę pozycję obsadzić figurantami. Zresztą nie tylko brakuje im bramek, ale także udziału w tych nielicznych zdobytych, głównie przez zawodników defensywnych. Jeżeli na dobre zwolnimy napastników ze zdobywania bramek, to takich meczów do końca sezonu będzie jeszcze od groma.

odpowiedz
Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 13 minut temu, *.t-mobile.pl

Banda debili

odpowiedz
Andcz - 13 minut temu, *.tktelekom.pl

Może juz być tylko lepiej.

odpowiedz
Kiku78 - 13 minut temu, *.192-91-dolnet.pl

Więcej Urbańsich i innego szrotu, szkoda gadać......

odpowiedz
Żewłakow - 14 minut temu, *.vectranet.pl

Edek Edek Edek jesteś najlepszy!

odpowiedz
Legia to my mioduski out - 14 minut temu, *.t-mobile.pl

NS-zróbcie coś!!!!

odpowiedz
drewno świerkowe - 14 minut temu, *.orange.pl

co ei musi jeszcze zrobić żeby go zwolnili? nasrać Mioduskiemu na loki?

odpowiedz
dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 14 minut temu, *.t-mobile.pl

No i jak Wam w dziubkach Ci, którzy wmawialiście mi tutaj w komentarzach, że Kacper Urbański to dobry grajek? Dalej będziecie walić kuta.ona do tego, że raz dokładnie podał i raz strzelił celnie w światło bramki rywala? W Pogoni wszedł taki dzieciak Przyborek i pozamiatał. Pokazał drewnianemu Kacperkowi Urbańskiemu jak się skutecznie gra i strzela gole.

Na tym, że Urbański to megadrewno poznali się w Europie Zachodniej, nawet słabeusze tam go nie chciały, więc przylazł do nas, a Wy wielbiciele jego rzekomego talentu uwierzyliście w propagandę korpoludków, która stworzyła Wam nibylandię, że po pierwsze: Urbański to super wzmocnienie na miarę zagrań, które wygrają nam kolejne mecze, a po drugie: że walczymy o Mistrza Polski i Puchar Polski.

No to boisko zweryfikowało zarówno Urbańskiego, jak i złudzenie, w którym żyliście, że nasza Legia może zdobyć tytuł Mistrza i Puchar Polski. Kolejny mecz z Kacperkiem Urbańskim i kolejna porażka. No ale przynajmniej jest z Was naiwniaków niezły ubaw.

odpowiedz
Wolfik - 15 minut temu, *.play.pl

Skończyć sezon w październiku, to jest dopiero osiągnięcie.....

Był czas na zmianę trenera (przerwa reprezentacyjna) to postanowiono "weryfikować w ziemie". Pytanie, co chcą teraz weryfikować....

odpowiedz
Pablo - 15 minut temu, *.centertel.pl

Nie wierzę....Piłkarze zmienili się względem poprzedniego sezonu, gra natomiast w ogóle 😟Tak jak już wspomniałem, że jeszcze zatęsknimy za gościem w przykrótkich spodenkach.....My kuźwa nie mamy w ogóle formacji ofensywnej Dni, padaka, istną katastrofa.Co do Rajovica, to jak ten facet ma strzelać bramki, jeśli nie dostaje w meczu ani jednego, sensownego podania na wykończenie? Z takim mentalem, ciężko będzie przełamać ten kryzys.Nie da się wygrywać czegokolwiek, jeśli cała taktyka oparta jest na grze defensywnej, to poprostu niemożliwe i tyle.Sorry, ale Jordanesku wypad z Legii !!! ⚫️🔴⚪️🟢

odpowiedz
Jacoo - 15 minut temu, *.centertel.pl

Dlugo sie wstrzymywalem z ocena ale niestety Iordanescu nic tutak nie zdziała. Wygląda na to, że w tym ksztalcie i z taką strategią to jednak nie odpali. Pora juz zakręcić karuzelą, tylko wtedy (przy dobrych wiatrach) uda się uratować puchary na przyszły sezon.

odpowiedz
out - 15 minut temu, *.net.pl

iordanescu out zewlak out

odpowiedz
Kibic(L) - 15 minut temu, *.play-internet.pl

Wynik tego meczu niestety pogrąży Legię na lata... Brak pucharow w przyszłym roku wpłynie dramatycznie na budżet i przyszlosc klubu. Paradoks tej sytuacji jest taki, ze Legia w zeszłym sezonie napukala punktów do rankingu Uefa, a inne polskie drużyny dzięki temu będą mogly zbudować sie na lata. Oczywiście dzięki pieniądzom zarobionym za grę w pucharach. Dziś, najpóźniej jutro zegnamy Rumuna. Pytanie tylko co dalej?

odpowiedz
Q-tas - 16 minut temu, *.media.pl

Chcieli kibole zmian to zmiany nastąpiły. Feio został wywalony a zatrudniono byłego selekcjonera Rumunii. Chcieli kibole wzmocnień to zakupiono reprezentantów Piątkowskiego i Urbanskiego. Zamiast ewolucji i budowy zespołu krok po kroku nastąpiła rewolucja. Niezgrana drużyna zdążyła odpaść z walki o czołowe miejsca w lidze i z pucharu Polski. Za chwilę poleci trener i nowy będzie musiał budować wszystko od nowa. PO sezonie zacznie się szukanie pieniędzy więc najlepsi odejdą i znów zacznie się budowa od nowa. Jakieś nieogary rządzą tym klubem

odpowiedz
Arc - 16 minut temu, *.akamaitechnologies.com

Tu nie ma komu dośrodkować z gry i ze stałego fragmentu, nie ma środka pola, nie ma napastnika! To jest dramat... Dziś dla Jagi 2 gole wbija nowy napastnik. Kiedy to ostatnio u nas napastnik dwa gole strzelił? Nie mówiąc już o tym, że to świeży nabytek i jakoś potrafili go znaleźć. Cała ta Legia jest w rozkładzie jak łajno. Począwszy od prezesa, szpenia od transferów Żewłakowa, który transfery robi jakby to był taniec z gwiazdami, trenera i plejadę wymuskanych amatorów piłkarskich. Człowiek po każdym meczu mówi sobie dość oglądania i nerwów, ale liczy na kolejny cud. Tu cudów nie będzie. Nie da się z meczu na mecz poprawić wszystkiego. Max 6 miejsce w lidze w tym sezonie.

odpowiedz
PLK - 16 minut temu, *.centertel.pl

Prezesie!!! Czas na decyzje!!! Żewłakow, Bobić!!! Czas ratować sezon!!! Kto beknie za to GOVNO?!! NO KTO PYTAM?!!!

odpowiedz
Kibic - 16 minut temu, *.97.127

To jest k*rwa skandal, co się dzieje z tym klubem, prezes tysiąclecia w kilka lat z drużyny, która grała w lidze mistrzów doprowadził do sytuacji że jest ligowym średniakiem.
Na co jeszcze czekać z tym trenerem ? Gość powinien mieć spakowane walizki i zakaz sądowy do zbliżania się do Warszawy.
Legia nie strzela bramek,
Legia nie ma stylu,
w dodatku trener zachowuje się jakby celowo sabotował mecze. Jak można zmienić Urbańskiego, który stwarzał zagrożenie na jakiegoś cielaka czy innego Colaka który w ostatnich 15 latach strzelił 3 bramki,
Jak można trzymać Chodyne cały mecz, skoro ten gość z piłką wygląda jakby starał się o kategorię D w wojsku, podobnie zresztą jak jego kompan z przeciwnej strony, na co czekał tyle czasu z Wszołkiem, dlaczego nie wpuszcza młodego Żewłaka który zawsze daje coś ekstra jak wschodzi na boisko

odpowiedz
legiaCWKS - 17 minut temu, *.surfer.at

skrzywdzili nasza ambicje, trener do odstrzalu z obrzyna

odpowiedz
R1958 - 17 minut temu, *.t-mobile.pl

Teraz nich obronią się przed spadkiem z Ekstraklasy bo z tą grą to może być historyczne osiagniecie

odpowiedz
Uk - 17 minut temu, *.as13285.net

Gonic rumónow z Warszawy czas najwyzszy

odpowiedz
kibic od 71 roku - 19 minut temu, *.play.pl

Kończ waść wstydu oszczędź. To tyle co zostało z Legii . Urbański nic poza nim. Wstyd. Dobrze że była to Pogoń. Jakoś łatwiej to przeżyć.

odpowiedz
Łubu-Dubu , Niech Żyje PREZES NASZEGO KLUBU - 20 minut temu, *.t-mobile.pl

I to już koniec, i gasną światła . Tak to była jak się pod koniec dogrywki, nie wykorzystuje 2 sytuacji, Chodynę i później z 2 metrów Szymański. Idzie kontra , i wiadomo gooool

odpowiedz
Hiszpan - 20 minut temu, *.telnaptelecom.pl

Pycha krąży przed upadkiem. Po co ten głupi filmik o bajce. Banda łachmaniarzy i debili .

odpowiedz
Kibic(L) - 20 minut temu, *.orange.pl

Ile jeszcze?????? Można nas upokarzać!!!!!!!’

odpowiedz
Piotr Mokotów - 20 minut temu, *.vectranet.pl

A wy...rpatataj rumuński nieudaczniku i zabieraj tego pseudo prezesunia z sobą, ty iti świnio śpię... grać z brakiem w koszykówkę, przebiegła kanalio wypad do tych uefoskich struktur i jak najdalej trzymaj łapy od Legii, wystarczająco już ją zasłużyłeś tak jak te po-skie śmiecie Moją Ojczyznę. Za twojej kadencji tpuu prezesury to spadniemy z eklapy i taki będzie twój sukces, zresztą gdzie te diamenty z tej niby szkółki co po dziesięciu latach miały grać?

odpowiedz
Edo UK - 20 minut temu, *.as13285.net

Kiedy skoncza sie te rumunsko loczkowate wałki🙏🙏🙏🙏🙏🙏

odpowiedz
Michał - 21 minut temu, *.plus.pl

Mnie to się wydaje że tylko Pan Adam Nawałka może pomóc! Panie Nawałka dawaj do Legii bo inaczej d...a zbita.

odpowiedz
Monty Python - 21 minut temu, *.orange.pl

TYLKO KOLEJNY PROTEST& PROTEST & PROTEST UZDROWI LEGIUNIE 😁😁😁 zaorać , wylać betonem i zrobić parking . N.F.W.J

odpowiedz
Miki - 21 minut temu, *.jmdi.pl

Byłoby 0-5 to by poleciał. A tak pucharu nie ma ale pech, takie tam.

Legia zaczęła coś wyglądać po zejściu Rajovicia

odpowiedz
1965 - 21 minut temu, *.play.pl

Brak komentarza jest najlepszym komentarzem

odpowiedz
Masakrator - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl

Na trybunach niestety również wstyd i piknik, przez większość czasu powinno lecieć Legia grać, k!@#$ mać.

odpowiedz
ZAWIErCIOK - 22 minuty temu, *.itcomp.pl

Do kompletu brakuje tylko wpier...olu w Łodzi

odpowiedz
Egon - 22 minuty temu, *.waw.pl

Jutro rano ta rumuńska ekipa powinna być już spakowana na lotnisku w drodze do domu.

odpowiedz
T - 22 minuty temu, *.inetia.pl

Jaki tytuł ma ta bajka?

odpowiedz
Student_L - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl

Ehh... jednak tego nie napiszę

odpowiedz
Gosia - 22 minuty temu, *.centertel.pl

Totalny wstyd i żenada. Serce boli jak się patrzy na to co pokazują nasi kopacze od dłuższego czasu.. dno i 100 m mułu..🤬🤬🤬🤬😡😡😡

odpowiedz
Piopiopio - 23 minuty temu, *.play.pl

Rumun wyjazd na Rumunię. Nie nadajesz się wogole na trenera. Nieodpowiedni charakter takiego mami synka. Wszyscy są winni, ale nie on. Cały czas zaprzecza sam sobie i zmienia skład w taki sposób, jakby na ławce miał druga Barcelonę, a tam jest taki szrot jak ten Krasniqi,Kun. Chodyna świetnie by się sprawdził w okręgówce. Przecież poziom tej kadry jest jakimś żartem. Ten Szymański też już zapomniał jak się gra. Tam nie ma żadnego lidera. A Colak i ten drugi przygarbiony Olbrzym ? Karykatura piłki noznej

odpowiedz
LWST - 23 minuty temu, *.plus.pl

Za ściągnięcie z boiska Kacpra Urbańskiego Rumun powinien się pakować i wyp ..do Rumunii 1 samolotem .Po zwolnieniu Fejo pisałem róbcie screny ,że jeszcze za nim zatęsknimy 👀🤔🤔

odpowiedz
Hawk Tuah - 24 minuty temu, *.centertel.pl

Ciao rumunescu
Ciao arivedreci

odpowiedz
Kinol - 24 minuty temu, *.play.pl

Szkoda…. Puchar Polski to nasza klasyka. Eeeehhhh☹️

odpowiedz
Piorek - 24 minuty temu, *.66.201

Jordanescu krasniqi + dw9jka matałów z przodu aut. Urbańskich dwóch na boisko sezon klapa

odpowiedz
Karol - 25 minut temu, *.play-internet.pl

Dramat wstyd banda

odpowiedz
Obserwator - 25 minut temu, *.mgk.pl

Bardzo przykra przegrywka - przegrana w dogrywce. Czas doliczony a obserwujemy grę jakby celowo na przegrywkę.

odpowiedz
Syn Księdza - 25 minut temu, *.netfala.pl

WONNNNNNNNNNNNN wszyscy, jedyny któremu się chciało to Urbański i Eltimi, reszta won.....................na czele z gamoniem rumuńskim który trzymał cały czas na boisku CHODYNE i KRASNIKU graliśmy w dziewięciu... Ptasiego mleka Wam nie brakuje... urwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pochodził by jeden z drugim do roboty na 12 godzi, albo na nockę, porozwoził paczki postał przy taśmie barany...................... niestety dopóki dyletant z lokiem na głowie bedzie właścicielem tak będzie... dziadostwo z roku na rok większe............ za te transfery Rajovic Krasniq Stojanovic od razu Bobić i Zewłakow powinni poleciec. Jak można było nie widzieć , żenie mamy BRAMKARZA.. nie mamy ŚRODKOWEGO POMOCNIKA.... nie mamy NAPASTNIKA....

odpowiedz
Martinez76 - 25 minut temu, *.t-mobile.pl

Nie poddawaj się!
Nie, no żartuję. Zdajcie sprzęt.
Już po mistrzostwie.
Już po Pucharze.
W zasadzie Już po sezonie.
Brawo ekipa. Gdyby Miosuski miał 3 żelazne kulki, jedną by zepsuł, drugą zgubił a trzecią wsadził sobie w d...ę i się.cieszył. 💩

odpowiedz
Legionista - 25 minut temu, *.net.pl

Od kiedy Mioduski jest w Legii wszystko czego się dotknie zamienia się w gówno... już brak mi słów na tą żałosną żenadę...

odpowiedz
mietowy - 25 minut temu, *.play.pl

to juz jest konec nic nie pokazali i nie pokarzą teraz to tylko musz sie tylko utrzymac w lidze takie apiracje i gowno z tego wyszlo

odpowiedz
Mioduski wypad - 25 minut temu, *.orange.pl

Przywrócić bojkot. Dosyć!

odpowiedz
Realista - 25 minut temu, *.79.0

Rumun won
Ale przede wszystkim Mioduski won
Puste trybuny - na co czekacie?!

odpowiedz
Legia - 25 minut temu, *.31.17

To tylko puchar Polski, przecież trenerio rumunerio zdobędzie mistrzostwo Polski z Legią.
Piłkarze, trenerzy ku.. wszyscy WON!!!!

odpowiedz
Jak zdobędzie Puchar Konfederacji - 26 minut temu, *.play-internet.pl

Legia jeszcze ma w tym sezonie szansę na jakiś tytuł .

odpowiedz
Po(L)di - 26 minut temu, *.t-mobile.pl

Brawo👏

odpowiedz
Michał - 26 minut temu, *.plus.pl

Nooo I brawo wy. Syfu ciąg dalszy. Po 36 latach kibicowania mojej LEGII WARSZAWA nie oglądam następnego meczu bo szkoda nerwów i zdrowia. Gratuluję wam bogacze reprezentowania w ten sposób LEGII WARSZAWA. Nie mój syf i nie moja bajka ale takiego gówna nigdy nie było. Bujajcie się wszyscy.

odpowiedz
swkwwa - 26 minut temu, *.orange.pl

Wstyd i tyle
🤬🤬🤬🤬🤬🤬

odpowiedz
Farme(L) - 26 minut temu, *.virginm.net

Gratulacje👏👏👏 dziękujemy za zakończenie sezonu jeszcze przed Halloween 🎃

odpowiedz
Rytm - 26 minut temu, *.centertel.pl

Odnośnie tytułu newsa:
"Kończ waść, wstydu oszczędź" to słynny cytat z powieści Henryka Sienkiewicza "Potop", wypowiedziany przez Andrzeja Kmicica do Michała Wołodyjowskiego. Dosłownie oznacza to "skończ walkę, nie rób mi dalszych upokorzeń, skończ pojedynek, który już przegrałem". W kontekście pierwotnym Kmicic przyznaje się do przegranej i prosi rywala, by zadał ostateczny cios, zamiast go ośmieszać.

odpowiedz
Onczylija - 26 minut temu, *.t-mobile.pl

Dno i syf

odpowiedz
Błagam - 26 minut temu, *.orange.pl

Wypie**olcie juz tego Rumuna błagam, dlaczego on tak nienawidzi grać K. Urbańskim???

odpowiedz
Rikki - 26 minut temu, *.rima-tde.net

Meczycho po h.ju teraz obrona przed spadkiem z ekstraklasy bo już tylko sześć oczek zostało do strefy spadkowej.. Tak trzymać
Napadziory to prawdziwi wirtuozi plus Chodyna i nic nie ma

odpowiedz
Mioduski won - 26 minut temu, *.orange.pl

Legia odpada z pucharu co oznacza że z dniem 30 października 2025 zakończył się sezon Legii.

odpowiedz
Karol - 26 minut temu, *.play-internet.pl

Co gość typu chodyna i ten wynalazek krasniki robi na boisku do 120 minuty to jest dramat trener do wyjazdu... a młody urbanski na ławce. Żenada tego nieda się oglądać szkoda nerwów

odpowiedz
MZ80 - 26 minut temu, *.centertel.pl

WSZYSCY WON Darek Żewłak Fred Rumun i inni czas zacząć kibicować CWKS Legii Warszawa

odpowiedz
TBox - 27 minut temu, *.centertel.pl

Dobrze że Legia miała kontrolę Panie trenerze. Efekt kontroli - kara...

odpowiedz
Kaktus - 27 minut temu, *.orange.pl

Zaraz usłyszymy, że co prawda przegraliśmy, ale kontrolowaliśmy mecz ..

odpowiedz
Tym - 27 minut temu, *.net.pl

Jak można zdjąć Kacpra najlepszego piłkarza z boiska, a zostawić miernotę chodyne brak słów brak dobrego rozegrania w środku masakra elitim nie dorasta Josue buty powinien mu czyścić

odpowiedz
Dexter - 27 minut temu, *.centertel.pl

Rumun aut

odpowiedz
Biała si - 27 minut temu, *.vectranet.pl

Faja przy Rumunie to geniusz

odpowiedz
Brawo - 27 minut temu, *.t-mobile.pl

💪💩

odpowiedz
kolejorzgol - 27 minut temu, *.icpnet.pl

XD

odpowiedz
Teraz jest najwazniejsze - 27 minut temu, *.centertel.pl

By na przekor wszystkim jeszcze glosniej bredzic o miszczostwie ❤️

odpowiedz
Legia to my - 27 minut temu, *.orange.pl

Akcja liść w Zarządzie.

Dosyć rządów kudłatego pajaca 😡😡😡

odpowiedz
Mike - 27 minut temu, *.centertel.pl

Szymański won, lordanesku won, colak won, rajovic won.

Koniec żenady, już raz dwa w**********ć stąd!!!!!!!

odpowiedz
Rytm - 28 minut temu, *.centertel.pl

Hmmm czy aby na pewno autor rozumie tytuł newsa? Kończ waść, wstydu oszczęć...czyli co? Mają dobić Legię?
Dużo osób błędnie rozumie to sformułowanie.

odpowiedz
Sobal 74 - 28 minut temu, *.t-mobile.pl

Wynocha z naszego klubu czy będzie reakcja łóżka czy znowu usłyszymy od naszego wspaniałego trenera ze byliśmy lepsi ale niemielusmy szczęścia kończ wasc wstydu oszczęsc

odpowiedz
12kufli - 28 minut temu, *.orange.pl

Iordanescu wyperd@laj kozy doić!!!!!

odpowiedz
Pit - 28 minut temu, *.net.pl

Śmieciarze. Najgorsza drużyna w historii Legii. Zarząd do dymisji. Trener won. Wstyd i kompromitacja!🤬

odpowiedz
Abcd - 28 minut temu, *.t-mobile.pl

Wyj***, zaorać i posadzić ziemniaki.

odpowiedz
Darek - 29 minut temu, *.tpnet.pl

Czyli forma stabilna. Porażka goni porażkę.
Całe szczęście że 90 minutowa presja ma sens.

odpowiedz
Dariusz - 29 minut temu, *.play-internet.pl

Jak bardzo musimy być słabi, skoro cały mecz na boisku przebywa Chodyna? Po co ściągnął najlepszego gracza Urbańskiego? Dramat.

odpowiedz
Rumcajs - 29 minut temu, *.246.40

Współczuję trenerowi Ediemu. Nie dość, że musiał grać dogrywkę zamiast iść wcześniej spać to ją jeszcze przegrał. Ja zarobiony jestem po tym meczu, ale mimo wszystko smutno mi z powodu wyniku, bo wiem, że ta porażka trenera nie pogrąży i będziemy się dalej babrać w tym gównie co najmniej do końca roku.

odpowiedz
S(L)AWEK - 29 minut temu, *.101.140

Kiedy ten koszmar się skończy???

odpowiedz
e(L)o - 29 minut temu, *.ksiezyc.pl

RIP

odpowiedz
Olek Kibolek - 30 minut temu, *.inetia.pl

Hurtraa!!! Wolna Majówka !!

odpowiedz
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.