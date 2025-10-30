Legia za burtą Pucharu Polski...

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Adam Kupsik

Asystent: Krzysztof Nejman

Techniczny: Marcin Szczerbowicz

VAR: Paweł Pskit

AVAR: Jacek Małyszek



Pogoda:

Temperatura 10°C

Ciśnienie 1008 hPa

Wilgotność 71%

Micro - 7 minut temu, *.orange.pl Strategiczne posunięcie! Teraz będziemy mieli kilka męczy mniej niż przeciwnicy walczący o Mistrzostwo. Brawo sztab za racjonalne podejście!🤣 odpowiedz

Sebo(L) - 8 minut temu, *.vectranet.pl jeśli po tym meczu Iordanescu utrzyma swoją posadę to będzie oznaczać,że w Legii pracują sami dyletanci,którzy mają bardzo głęboko gdzieś klub i wszystko co jest z nim związane. odpowiedz

(L) - 10 minut temu, *.t-mobile.pl Jaka jest ulubiona ryba detektywa?

🔴⚪️🟢 odpowiedz

Jano - 11 minut temu, *.orange.pl Szmaciarze przegrywają wszystko jak leci, miodek kończ ta paranoje, bo jeszcze frajerze spuścisz Legię!!!!! 💩💩 odpowiedz

Po(L)di - 11 minut temu, *.t-mobile.pl Teraz bedzie można spokojnie powalczyć o utrzymanie w eklapie💪 odpowiedz

Bombardo - 12 minut temu, *.poneytelecom.eu No i ch... no i część, cytując klasyka, straciłem już rachubę, który to już mecz z rzędu bez bramki napastnika, no ale mądre głowy w klubie zrobiły wszystko, żeby tę pozycję obsadzić figurantami. Zresztą nie tylko brakuje im bramek, ale także udziału w tych nielicznych zdobytych, głównie przez zawodników defensywnych. Jeżeli na dobre zwolnimy napastników ze zdobywania bramek, to takich meczów do końca sezonu będzie jeszcze od groma. odpowiedz

Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Banda debili odpowiedz

Andcz - 13 minut temu, *.tktelekom.pl Może juz być tylko lepiej. odpowiedz

Kiku78 - 13 minut temu, *.192-91-dolnet.pl Więcej Urbańsich i innego szrotu, szkoda gadać...... odpowiedz

Żewłakow - 14 minut temu, *.vectranet.pl Edek Edek Edek jesteś najlepszy! odpowiedz

Legia to my mioduski out - 14 minut temu, *.t-mobile.pl NS-zróbcie coś!!!! odpowiedz

drewno świerkowe - 14 minut temu, *.orange.pl co ei musi jeszcze zrobić żeby go zwolnili? nasrać Mioduskiemu na loki? odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 14 minut temu, *.t-mobile.pl No i jak Wam w dziubkach Ci, którzy wmawialiście mi tutaj w komentarzach, że Kacper Urbański to dobry grajek? Dalej będziecie walić kuta.ona do tego, że raz dokładnie podał i raz strzelił celnie w światło bramki rywala? W Pogoni wszedł taki dzieciak Przyborek i pozamiatał. Pokazał drewnianemu Kacperkowi Urbańskiemu jak się skutecznie gra i strzela gole.



Na tym, że Urbański to megadrewno poznali się w Europie Zachodniej, nawet słabeusze tam go nie chciały, więc przylazł do nas, a Wy wielbiciele jego rzekomego talentu uwierzyliście w propagandę korpoludków, która stworzyła Wam nibylandię, że po pierwsze: Urbański to super wzmocnienie na miarę zagrań, które wygrają nam kolejne mecze, a po drugie: że walczymy o Mistrza Polski i Puchar Polski.



No to boisko zweryfikowało zarówno Urbańskiego, jak i złudzenie, w którym żyliście, że nasza Legia może zdobyć tytuł Mistrza i Puchar Polski. Kolejny mecz z Kacperkiem Urbańskim i kolejna porażka. No ale przynajmniej jest z Was naiwniaków niezły ubaw. odpowiedz

Wolfik - 15 minut temu, *.play.pl Skończyć sezon w październiku, to jest dopiero osiągnięcie.....



Był czas na zmianę trenera (przerwa reprezentacyjna) to postanowiono "weryfikować w ziemie". Pytanie, co chcą teraz weryfikować.... odpowiedz

Pablo - 15 minut temu, *.centertel.pl Nie wierzę....Piłkarze zmienili się względem poprzedniego sezonu, gra natomiast w ogóle 😟Tak jak już wspomniałem, że jeszcze zatęsknimy za gościem w przykrótkich spodenkach.....My kuźwa nie mamy w ogóle formacji ofensywnej Dni, padaka, istną katastrofa.Co do Rajovica, to jak ten facet ma strzelać bramki, jeśli nie dostaje w meczu ani jednego, sensownego podania na wykończenie? Z takim mentalem, ciężko będzie przełamać ten kryzys.Nie da się wygrywać czegokolwiek, jeśli cała taktyka oparta jest na grze defensywnej, to poprostu niemożliwe i tyle.Sorry, ale Jordanesku wypad z Legii !!! ⚫️🔴⚪️🟢 odpowiedz

Jacoo - 15 minut temu, *.centertel.pl Dlugo sie wstrzymywalem z ocena ale niestety Iordanescu nic tutak nie zdziała. Wygląda na to, że w tym ksztalcie i z taką strategią to jednak nie odpali. Pora juz zakręcić karuzelą, tylko wtedy (przy dobrych wiatrach) uda się uratować puchary na przyszły sezon. odpowiedz

out - 15 minut temu, *.net.pl iordanescu out zewlak out odpowiedz

Kibic(L) - 15 minut temu, *.play-internet.pl Wynik tego meczu niestety pogrąży Legię na lata... Brak pucharow w przyszłym roku wpłynie dramatycznie na budżet i przyszlosc klubu. Paradoks tej sytuacji jest taki, ze Legia w zeszłym sezonie napukala punktów do rankingu Uefa, a inne polskie drużyny dzięki temu będą mogly zbudować sie na lata. Oczywiście dzięki pieniądzom zarobionym za grę w pucharach. Dziś, najpóźniej jutro zegnamy Rumuna. Pytanie tylko co dalej? odpowiedz

Q-tas - 16 minut temu, *.media.pl Chcieli kibole zmian to zmiany nastąpiły. Feio został wywalony a zatrudniono byłego selekcjonera Rumunii. Chcieli kibole wzmocnień to zakupiono reprezentantów Piątkowskiego i Urbanskiego. Zamiast ewolucji i budowy zespołu krok po kroku nastąpiła rewolucja. Niezgrana drużyna zdążyła odpaść z walki o czołowe miejsca w lidze i z pucharu Polski. Za chwilę poleci trener i nowy będzie musiał budować wszystko od nowa. PO sezonie zacznie się szukanie pieniędzy więc najlepsi odejdą i znów zacznie się budowa od nowa. Jakieś nieogary rządzą tym klubem odpowiedz

Arc - 16 minut temu, *.akamaitechnologies.com Tu nie ma komu dośrodkować z gry i ze stałego fragmentu, nie ma środka pola, nie ma napastnika! To jest dramat... Dziś dla Jagi 2 gole wbija nowy napastnik. Kiedy to ostatnio u nas napastnik dwa gole strzelił? Nie mówiąc już o tym, że to świeży nabytek i jakoś potrafili go znaleźć. Cała ta Legia jest w rozkładzie jak łajno. Począwszy od prezesa, szpenia od transferów Żewłakowa, który transfery robi jakby to był taniec z gwiazdami, trenera i plejadę wymuskanych amatorów piłkarskich. Człowiek po każdym meczu mówi sobie dość oglądania i nerwów, ale liczy na kolejny cud. Tu cudów nie będzie. Nie da się z meczu na mecz poprawić wszystkiego. Max 6 miejsce w lidze w tym sezonie. odpowiedz

PLK - 16 minut temu, *.centertel.pl Prezesie!!! Czas na decyzje!!! Żewłakow, Bobić!!! Czas ratować sezon!!! Kto beknie za to GOVNO?!! NO KTO PYTAM?!!! odpowiedz

Kibic - 16 minut temu, *.97.127 To jest k*rwa skandal, co się dzieje z tym klubem, prezes tysiąclecia w kilka lat z drużyny, która grała w lidze mistrzów doprowadził do sytuacji że jest ligowym średniakiem.

Na co jeszcze czekać z tym trenerem ? Gość powinien mieć spakowane walizki i zakaz sądowy do zbliżania się do Warszawy.

Legia nie strzela bramek,

Legia nie ma stylu,

w dodatku trener zachowuje się jakby celowo sabotował mecze. Jak można zmienić Urbańskiego, który stwarzał zagrożenie na jakiegoś cielaka czy innego Colaka który w ostatnich 15 latach strzelił 3 bramki,

Jak można trzymać Chodyne cały mecz, skoro ten gość z piłką wygląda jakby starał się o kategorię D w wojsku, podobnie zresztą jak jego kompan z przeciwnej strony, na co czekał tyle czasu z Wszołkiem, dlaczego nie wpuszcza młodego Żewłaka który zawsze daje coś ekstra jak wschodzi na boisko odpowiedz

legiaCWKS - 17 minut temu, *.surfer.at skrzywdzili nasza ambicje, trener do odstrzalu z obrzyna odpowiedz

R1958 - 17 minut temu, *.t-mobile.pl Teraz nich obronią się przed spadkiem z Ekstraklasy bo z tą grą to może być historyczne osiagniecie odpowiedz

Uk - 17 minut temu, *.as13285.net Gonic rumónow z Warszawy czas najwyzszy odpowiedz

kibic od 71 roku - 19 minut temu, *.play.pl Kończ waść wstydu oszczędź. To tyle co zostało z Legii . Urbański nic poza nim. Wstyd. Dobrze że była to Pogoń. Jakoś łatwiej to przeżyć. odpowiedz

Łubu-Dubu , Niech Żyje PREZES NASZEGO KLUBU - 20 minut temu, *.t-mobile.pl I to już koniec, i gasną światła . Tak to była jak się pod koniec dogrywki, nie wykorzystuje 2 sytuacji, Chodynę i później z 2 metrów Szymański. Idzie kontra , i wiadomo gooool odpowiedz

Hiszpan - 20 minut temu, *.telnaptelecom.pl Pycha krąży przed upadkiem. Po co ten głupi filmik o bajce. Banda łachmaniarzy i debili . odpowiedz

Kibic(L) - 20 minut temu, *.orange.pl Ile jeszcze?????? Można nas upokarzać!!!!!!!’ odpowiedz

Piotr Mokotów - 20 minut temu, *.vectranet.pl A wy...rpatataj rumuński nieudaczniku i zabieraj tego pseudo prezesunia z sobą, ty iti świnio śpię... grać z brakiem w koszykówkę, przebiegła kanalio wypad do tych uefoskich struktur i jak najdalej trzymaj łapy od Legii, wystarczająco już ją zasłużyłeś tak jak te po-skie śmiecie Moją Ojczyznę. Za twojej kadencji tpuu prezesury to spadniemy z eklapy i taki będzie twój sukces, zresztą gdzie te diamenty z tej niby szkółki co po dziesięciu latach miały grać? odpowiedz

Edo UK - 20 minut temu, *.as13285.net Kiedy skoncza sie te rumunsko loczkowate wałki🙏🙏🙏🙏🙏🙏 odpowiedz

Michał - 21 minut temu, *.plus.pl Mnie to się wydaje że tylko Pan Adam Nawałka może pomóc! Panie Nawałka dawaj do Legii bo inaczej d...a zbita. odpowiedz

Monty Python - 21 minut temu, *.orange.pl TYLKO KOLEJNY PROTEST& PROTEST & PROTEST UZDROWI LEGIUNIE 😁😁😁 zaorać , wylać betonem i zrobić parking . N.F.W.J odpowiedz

Miki - 21 minut temu, *.jmdi.pl Byłoby 0-5 to by poleciał. A tak pucharu nie ma ale pech, takie tam.



Legia zaczęła coś wyglądać po zejściu Rajovicia odpowiedz

1965 - 21 minut temu, *.play.pl Brak komentarza jest najlepszym komentarzem odpowiedz

Masakrator - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Na trybunach niestety również wstyd i piknik, przez większość czasu powinno lecieć Legia grać, k!@#$ mać. odpowiedz

ZAWIErCIOK - 22 minuty temu, *.itcomp.pl Do kompletu brakuje tylko wpier...olu w Łodzi odpowiedz

Egon - 22 minuty temu, *.waw.pl Jutro rano ta rumuńska ekipa powinna być już spakowana na lotnisku w drodze do domu. odpowiedz

T - 22 minuty temu, *.inetia.pl Jaki tytuł ma ta bajka? odpowiedz

Student_L - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Ehh... jednak tego nie napiszę odpowiedz

Gosia - 22 minuty temu, *.centertel.pl Totalny wstyd i żenada. Serce boli jak się patrzy na to co pokazują nasi kopacze od dłuższego czasu.. dno i 100 m mułu..🤬🤬🤬🤬😡😡😡 odpowiedz

Piopiopio - 23 minuty temu, *.play.pl Rumun wyjazd na Rumunię. Nie nadajesz się wogole na trenera. Nieodpowiedni charakter takiego mami synka. Wszyscy są winni, ale nie on. Cały czas zaprzecza sam sobie i zmienia skład w taki sposób, jakby na ławce miał druga Barcelonę, a tam jest taki szrot jak ten Krasniqi,Kun. Chodyna świetnie by się sprawdził w okręgówce. Przecież poziom tej kadry jest jakimś żartem. Ten Szymański też już zapomniał jak się gra. Tam nie ma żadnego lidera. A Colak i ten drugi przygarbiony Olbrzym ? Karykatura piłki noznej odpowiedz

LWST - 23 minuty temu, *.plus.pl Za ściągnięcie z boiska Kacpra Urbańskiego Rumun powinien się pakować i wyp ..do Rumunii 1 samolotem .Po zwolnieniu Fejo pisałem róbcie screny ,że jeszcze za nim zatęsknimy 👀🤔🤔 odpowiedz

Hawk Tuah - 24 minuty temu, *.centertel.pl Ciao rumunescu

Ciao arivedreci odpowiedz

Kinol - 24 minuty temu, *.play.pl Szkoda…. Puchar Polski to nasza klasyka. Eeeehhhh☹️ odpowiedz

Piorek - 24 minuty temu, *.66.201 Jordanescu krasniqi + dw9jka matałów z przodu aut. Urbańskich dwóch na boisko sezon klapa odpowiedz

Karol - 25 minut temu, *.play-internet.pl Dramat wstyd banda odpowiedz

Obserwator - 25 minut temu, *.mgk.pl Bardzo przykra przegrywka - przegrana w dogrywce. Czas doliczony a obserwujemy grę jakby celowo na przegrywkę. odpowiedz

Syn Księdza - 25 minut temu, *.netfala.pl WONNNNNNNNNNNNN wszyscy, jedyny któremu się chciało to Urbański i Eltimi, reszta won.....................na czele z gamoniem rumuńskim który trzymał cały czas na boisku CHODYNE i KRASNIKU graliśmy w dziewięciu... Ptasiego mleka Wam nie brakuje... urwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pochodził by jeden z drugim do roboty na 12 godzi, albo na nockę, porozwoził paczki postał przy taśmie barany...................... niestety dopóki dyletant z lokiem na głowie bedzie właścicielem tak będzie... dziadostwo z roku na rok większe............ za te transfery Rajovic Krasniq Stojanovic od razu Bobić i Zewłakow powinni poleciec. Jak można było nie widzieć , żenie mamy BRAMKARZA.. nie mamy ŚRODKOWEGO POMOCNIKA.... nie mamy NAPASTNIKA.... odpowiedz

Martinez76 - 25 minut temu, *.t-mobile.pl Nie poddawaj się!

Nie, no żartuję. Zdajcie sprzęt.

Już po mistrzostwie.

Już po Pucharze.

W zasadzie Już po sezonie.

Brawo ekipa. Gdyby Miosuski miał 3 żelazne kulki, jedną by zepsuł, drugą zgubił a trzecią wsadził sobie w d...ę i się.cieszył. 💩 odpowiedz

Legionista - 25 minut temu, *.net.pl Od kiedy Mioduski jest w Legii wszystko czego się dotknie zamienia się w gówno... już brak mi słów na tą żałosną żenadę... odpowiedz

mietowy - 25 minut temu, *.play.pl to juz jest konec nic nie pokazali i nie pokarzą teraz to tylko musz sie tylko utrzymac w lidze takie apiracje i gowno z tego wyszlo odpowiedz

Mioduski wypad - 25 minut temu, *.orange.pl Przywrócić bojkot. Dosyć! odpowiedz

Realista - 25 minut temu, *.79.0 Rumun won

Ale przede wszystkim Mioduski won

Puste trybuny - na co czekacie?! odpowiedz

Legia - 25 minut temu, *.31.17 To tylko puchar Polski, przecież trenerio rumunerio zdobędzie mistrzostwo Polski z Legią.

Piłkarze, trenerzy ku.. wszyscy WON!!!! odpowiedz

Jak zdobędzie Puchar Konfederacji - 26 minut temu, *.play-internet.pl Legia jeszcze ma w tym sezonie szansę na jakiś tytuł . odpowiedz

Po(L)di - 26 minut temu, *.t-mobile.pl Brawo👏 odpowiedz

Michał - 26 minut temu, *.plus.pl Nooo I brawo wy. Syfu ciąg dalszy. Po 36 latach kibicowania mojej LEGII WARSZAWA nie oglądam następnego meczu bo szkoda nerwów i zdrowia. Gratuluję wam bogacze reprezentowania w ten sposób LEGII WARSZAWA. Nie mój syf i nie moja bajka ale takiego gówna nigdy nie było. Bujajcie się wszyscy. odpowiedz

swkwwa - 26 minut temu, *.orange.pl Wstyd i tyle

🤬🤬🤬🤬🤬🤬 odpowiedz

Farme(L) - 26 minut temu, *.virginm.net Gratulacje👏👏👏 dziękujemy za zakończenie sezonu jeszcze przed Halloween 🎃 odpowiedz

Rytm - 26 minut temu, *.centertel.pl Odnośnie tytułu newsa:

"Kończ waść, wstydu oszczędź" to słynny cytat z powieści Henryka Sienkiewicza "Potop", wypowiedziany przez Andrzeja Kmicica do Michała Wołodyjowskiego. Dosłownie oznacza to "skończ walkę, nie rób mi dalszych upokorzeń, skończ pojedynek, który już przegrałem". W kontekście pierwotnym Kmicic przyznaje się do przegranej i prosi rywala, by zadał ostateczny cios, zamiast go ośmieszać. odpowiedz

Onczylija - 26 minut temu, *.t-mobile.pl Dno i syf odpowiedz

Błagam - 26 minut temu, *.orange.pl Wypie**olcie juz tego Rumuna błagam, dlaczego on tak nienawidzi grać K. Urbańskim??? odpowiedz

Rikki - 26 minut temu, *.rima-tde.net Meczycho po h.ju teraz obrona przed spadkiem z ekstraklasy bo już tylko sześć oczek zostało do strefy spadkowej.. Tak trzymać

Napadziory to prawdziwi wirtuozi plus Chodyna i nic nie ma odpowiedz

Mioduski won - 26 minut temu, *.orange.pl Legia odpada z pucharu co oznacza że z dniem 30 października 2025 zakończył się sezon Legii. odpowiedz

Karol - 26 minut temu, *.play-internet.pl Co gość typu chodyna i ten wynalazek krasniki robi na boisku do 120 minuty to jest dramat trener do wyjazdu... a młody urbanski na ławce. Żenada tego nieda się oglądać szkoda nerwów odpowiedz

MZ80 - 26 minut temu, *.centertel.pl WSZYSCY WON Darek Żewłak Fred Rumun i inni czas zacząć kibicować CWKS Legii Warszawa odpowiedz

TBox - 27 minut temu, *.centertel.pl Dobrze że Legia miała kontrolę Panie trenerze. Efekt kontroli - kara... odpowiedz

Kaktus - 27 minut temu, *.orange.pl Zaraz usłyszymy, że co prawda przegraliśmy, ale kontrolowaliśmy mecz .. odpowiedz

Tym - 27 minut temu, *.net.pl Jak można zdjąć Kacpra najlepszego piłkarza z boiska, a zostawić miernotę chodyne brak słów brak dobrego rozegrania w środku masakra elitim nie dorasta Josue buty powinien mu czyścić odpowiedz

Dexter - 27 minut temu, *.centertel.pl Rumun aut odpowiedz

Biała si - 27 minut temu, *.vectranet.pl Faja przy Rumunie to geniusz odpowiedz

Brawo - 27 minut temu, *.t-mobile.pl 💪💩 odpowiedz

kolejorzgol - 27 minut temu, *.icpnet.pl XD odpowiedz

Teraz jest najwazniejsze - 27 minut temu, *.centertel.pl By na przekor wszystkim jeszcze glosniej bredzic o miszczostwie ❤️ odpowiedz

Legia to my - 27 minut temu, *.orange.pl Akcja liść w Zarządzie.



Dosyć rządów kudłatego pajaca 😡😡😡 odpowiedz

Mike - 27 minut temu, *.centertel.pl Szymański won, lordanesku won, colak won, rajovic won.



Koniec żenady, już raz dwa w**********ć stąd!!!!!!! odpowiedz

Rytm - 28 minut temu, *.centertel.pl Hmmm czy aby na pewno autor rozumie tytuł newsa? Kończ waść, wstydu oszczęć...czyli co? Mają dobić Legię?

Dużo osób błędnie rozumie to sformułowanie. odpowiedz

Sobal 74 - 28 minut temu, *.t-mobile.pl Wynocha z naszego klubu czy będzie reakcja łóżka czy znowu usłyszymy od naszego wspaniałego trenera ze byliśmy lepsi ale niemielusmy szczęścia kończ wasc wstydu oszczęsc odpowiedz

12kufli - 28 minut temu, *.orange.pl Iordanescu wyperd@laj kozy doić!!!!! odpowiedz

Pit - 28 minut temu, *.net.pl Śmieciarze. Najgorsza drużyna w historii Legii. Zarząd do dymisji. Trener won. Wstyd i kompromitacja!🤬 odpowiedz

Abcd - 28 minut temu, *.t-mobile.pl Wyj***, zaorać i posadzić ziemniaki. odpowiedz

Darek - 29 minut temu, *.tpnet.pl Czyli forma stabilna. Porażka goni porażkę.

Całe szczęście że 90 minutowa presja ma sens. odpowiedz

Dariusz - 29 minut temu, *.play-internet.pl Jak bardzo musimy być słabi, skoro cały mecz na boisku przebywa Chodyna? Po co ściągnął najlepszego gracza Urbańskiego? Dramat. odpowiedz

Rumcajs - 29 minut temu, *.246.40 Współczuję trenerowi Ediemu. Nie dość, że musiał grać dogrywkę zamiast iść wcześniej spać to ją jeszcze przegrał. Ja zarobiony jestem po tym meczu, ale mimo wszystko smutno mi z powodu wyniku, bo wiem, że ta porażka trenera nie pogrąży i będziemy się dalej babrać w tym gównie co najmniej do końca roku. odpowiedz

S(L)AWEK - 29 minut temu, *.101.140 Kiedy ten koszmar się skończy??? odpowiedz

e(L)o - 29 minut temu, *.ksiezyc.pl RIP odpowiedz

Olek Kibolek - 30 minut temu, *.inetia.pl Hurtraa!!! Wolna Majówka !! odpowiedz

