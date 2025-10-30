Legia za burtą Pucharu Polski...
Pierwszy kwadrans spotkania był spokojny. Nie oglądaliśmy w nim żadnych klarownych szans na otworzenie wyniku pod żadną z bramek. Bezrobotny między słupkami Legii był jak na razie Gabriel Kobylak, który tego wieczoru dostał swoją szansę na pokazanie się przed warszawskimi kibicami. Pogoń starała się atakować skrzydłami. Początkowo przynosiło jej to jedynie kolejne rzuty rożne, po których to nie było zbyt dużego zagrożenia.
W 19. minucie Legia powinna wyjść na prowadzenie. Wtedy to ładnie na lewej stronie pokazał się Kacper Urbański, który zwiódł obrońcę i bardzo ładnie wypatrzył przed polem karnym Damiana Szymańskiego. Pomocnik miał sporo czasu, aby przymierzyć w kierunku bramki Pogoni, ale niestety przestrzelił. Próba pomocnika minimalnie przeleciała ponad poprzeczką. To była jak do tej pory zdecydowanie najlepsza okazja na gola. Chwilę potem do interwencji zmuszony został z kolei Valentin Cojocaru. Bramkarz gości pewnie złapał piłkę kopniętą po ziemi przez Kacpra Chodynę. Ten sam gracz w 22. minucie podszedł do wykonania rzutu wolnego z dogodnej odległości, jednak dokładność jego uderzenia pozostawiała wiele do życzenia.
Potem Pogoni udało się nieco uspokoić grę i przejąć inicjatywę. W 32. minucie przyjezdni wyszli z bardzo ciekawą kontrą. W kluczowym momencie Kamil Grosicki dograł do wychodzącego na czystą pozycję Paula Mukairu, który będąc w szesnastce zgubił piłkę. Za moment Claude Goncalves urwał się prawą stroną, skąd dośrodkował wzdłuż bramki. Przed linią bramkową bardzo niepewnie interweniował Cojocaru, który omal nie wbił sobie piłki do własnej siatki. Rumuna najpierw uratował słupek, a następnie własny refleks.
Kilka minut przed przerwą odważny strzał z dystansu Ermala Krasniqiego. Pomocnik mocno kopnął futbolówkę prawą nogą, jednak ta minęła prawy słupek bramki Pogoni. Chwilę później fatalnie w polu karnym zachował się Goncalves, który zmarnował stuprocentową okazję na otworzenie wyniku. Portugalczyk dostał piłkę przypadkiem, bo po nieudanym strzale Urbańskiego. Stanął wtedy niemal oko w oko z Cojocaru i wydawało się, że w tej sytuacji wystarczyło po prostu trafić w światło bramki. Niestety, legioniście ta sztuka się nie udała, dlatego o zdobyciu bramki nie mogło być nawet mowy. Niebawem Szymon Marciniak dał sygnał do zakończenia pierwszej połowy, po której bezbramkowy remis był wynikiem sprawiedliwym. Wprawdzie Legia była częstszym gościem pod bramką rywala, jednak celnych strzałów mieliśmy jak na lekarstwo...
Kilka minut po przerwie defensorom urwał się Grosicki. Doświadczony zawodnik oddał groźny strzał lewą nogą, jednak na całe szczęście był niedokładny. Goście lepiej weszli w mecz po zmianie stron. W 57. minucie bliski gola był Fredrik Ulvestad. Pomocnik był kompletnie nieatakowany po wrzutce z rzutu wolnego i chybił główkując z bliskiej odległości. Ta niewykorzystana znakomita okazja nie zemściła się jednak na Pogoni. Za moment szczecinianie wyszli niestety na prowadzenie. Znakomite prostopadłe podanie do wychodzącego na czystą pozycję Grosickiego. Ten w polu karnym zabawił się z obrońcami, których kompletnie zmylił i spokojnie pokonał Kobylaka. Bramkarz Legii również niestety się nie popisał, gdyż w momencie strzału praktycznie leżał już na murawie.
Po tej stracie Legia przygasła, a Pogoń nadal atakowała. W 64. minucie było o krok od podwyższenia prowadzenia przez Greenwooda. Anglik po podaniu ze skrzydła był zaledwie kilka metrów od bramki, a mimo to spudłował. Piłkarzowi sprowadzonemu do polskiej ligi za 2 mln euro na pewno takie kiksy nie przystoją, lecz w tym momencie to nie był zupełnie problem legionistów. Czas uciekał, a trener Legii starał się ratować wynik wprowadzając na boisko nowych graczy. Legioniści nie potrafili jednak znaleźć sposobu na obronę warszawskiego klubu.
Kwadrans przed końcem Legia przycisnęła, stawiając wszystko na jedną kartę. Najpierw o krok od gola była Krasniqi, którego strzał głową fantastycznie wybronił Cojocaru. Wydawało się, że z tej akcji już nic nie będzie, ale po powtórnej wrzutce do remisu doprowadził Kamil Piątkowski. Środkowy obrońca świetnie wyszedł w powietrze i zupełnie niepilnowany nie dał żadnych szans rumuńskiemu bramkarzowi Pogoni. Końcówka to przewaga Legii, która walczyła o strzelenie zwycięskiego gola. Okazję miał m.in. Antonio Čolak, który trafił z ostrego kąta tylko w boczną siatkę.
Dogrywka początkowo nie przynosiła ciekawych akcji. W 100. minucie tylko świetna obrona Kobylaka uratowała Legię. Bramkarz przeniósł piłkę nad poprzeczkę pod strzale z rzutu wolnego Musy Juwary. Trzeba przyznać, że pomocnik bardzo ładnie przymierzył ze znacznej odległości. W jednej z ostatnich akcji pierwszej połowy dogrywki z dystansu uderzył Wahan Biczachczjan. Cojocaru był dobrze ustawiony i spokojnie złapał futbolówkę. W 108. minucie ponownie w roli głównej wystąpił Ormianin. Pomocnik uderzył na pustą bramkę, gdyż nie zdążył jeszcze po swojej interwencji pozbierać się Cojocaru, lecz niestety piłkę z linii bramkowej zdołał wybić Marian Huja. Pięć minut potem po wrzutce od Juwary główkował Mor N`Diaye. Pomocnik był niepilnowany, lecz szczęśliwie z kilku metrów chybił.
Za chwilę odpowiedziała Legia. Kacper Chodyna huknął ile sił w prawej nodze i gdyby nie fakt, że przycelował wprost w bramkarza Pogoni, to "Wojskowi" cieszyliby się z prowadzenia. Kilka minut potem Rumun ponownie uratował swój klub, gdy z bliska wybronił strzał jednego z rywali. Te zmarnowane szanse zemściły się na Legii... Szybka kontra szczecinian, świetne podanie Juwary do Adriana Przyborka, a ten z bliska strzelił gola... W doliczonym czasie gry mogło być nawet 1-3, ale Kobylak obronił z najbliższej odległości uderzenie Rajmunda Molnára.
1/16 finału
#LEGPOG
18741
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
30.10.2025
21:00
Asystent trenera: Aleksandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Asystent trenera: Dawid Nowak
Kierownik drużyny: Daniel Strzelecki
Lekarz: Maciej Mościbora
Fizjoterapeuta: Konrad Lisowicz
Główny: Szymon Marciniak
Asystent: Adam Kupsik
Asystent: Krzysztof Nejman
Techniczny: Marcin Szczerbowicz
VAR: Paweł Pskit
AVAR: Jacek Małyszek
Temperatura 10°C
Ciśnienie 1008 hPa
Wilgotność 71%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 26.91 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.44 lat
Cała kadra meczowa: 26.95 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.5 cm
Podstawowa + zmiennicy: 182.8 cm
Cała kadra meczowa: 183.2 cm
Komentarze (88)
Strategiczne posunięcie! Teraz będziemy mieli kilka męczy mniej niż przeciwnicy walczący o Mistrzostwo. Brawo sztab za racjonalne podejście!🤣
jeśli po tym meczu Iordanescu utrzyma swoją posadę to będzie oznaczać,że w Legii pracują sami dyletanci,którzy mają bardzo głęboko gdzieś klub i wszystko co jest z nim związane.
Jaka jest ulubiona ryba detektywa?
🔴⚪️🟢
Szmaciarze przegrywają wszystko jak leci, miodek kończ ta paranoje, bo jeszcze frajerze spuścisz Legię!!!!! 💩💩
Teraz bedzie można spokojnie powalczyć o utrzymanie w eklapie💪
No i ch... no i część, cytując klasyka, straciłem już rachubę, który to już mecz z rzędu bez bramki napastnika, no ale mądre głowy w klubie zrobiły wszystko, żeby tę pozycję obsadzić figurantami. Zresztą nie tylko brakuje im bramek, ale także udziału w tych nielicznych zdobytych, głównie przez zawodników defensywnych. Jeżeli na dobre zwolnimy napastników ze zdobywania bramek, to takich meczów do końca sezonu będzie jeszcze od groma.
Banda debili
Może juz być tylko lepiej.
Więcej Urbańsich i innego szrotu, szkoda gadać......
Edek Edek Edek jesteś najlepszy!
NS-zróbcie coś!!!!
co ei musi jeszcze zrobić żeby go zwolnili? nasrać Mioduskiemu na loki?
No i jak Wam w dziubkach Ci, którzy wmawialiście mi tutaj w komentarzach, że Kacper Urbański to dobry grajek? Dalej będziecie walić kuta.ona do tego, że raz dokładnie podał i raz strzelił celnie w światło bramki rywala? W Pogoni wszedł taki dzieciak Przyborek i pozamiatał. Pokazał drewnianemu Kacperkowi Urbańskiemu jak się skutecznie gra i strzela gole.
Na tym, że Urbański to megadrewno poznali się w Europie Zachodniej, nawet słabeusze tam go nie chciały, więc przylazł do nas, a Wy wielbiciele jego rzekomego talentu uwierzyliście w propagandę korpoludków, która stworzyła Wam nibylandię, że po pierwsze: Urbański to super wzmocnienie na miarę zagrań, które wygrają nam kolejne mecze, a po drugie: że walczymy o Mistrza Polski i Puchar Polski.
No to boisko zweryfikowało zarówno Urbańskiego, jak i złudzenie, w którym żyliście, że nasza Legia może zdobyć tytuł Mistrza i Puchar Polski. Kolejny mecz z Kacperkiem Urbańskim i kolejna porażka. No ale przynajmniej jest z Was naiwniaków niezły ubaw.
Skończyć sezon w październiku, to jest dopiero osiągnięcie.....
Był czas na zmianę trenera (przerwa reprezentacyjna) to postanowiono "weryfikować w ziemie". Pytanie, co chcą teraz weryfikować....
Nie wierzę....Piłkarze zmienili się względem poprzedniego sezonu, gra natomiast w ogóle 😟Tak jak już wspomniałem, że jeszcze zatęsknimy za gościem w przykrótkich spodenkach.....My kuźwa nie mamy w ogóle formacji ofensywnej Dni, padaka, istną katastrofa.Co do Rajovica, to jak ten facet ma strzelać bramki, jeśli nie dostaje w meczu ani jednego, sensownego podania na wykończenie? Z takim mentalem, ciężko będzie przełamać ten kryzys.Nie da się wygrywać czegokolwiek, jeśli cała taktyka oparta jest na grze defensywnej, to poprostu niemożliwe i tyle.Sorry, ale Jordanesku wypad z Legii !!! ⚫️🔴⚪️🟢
Dlugo sie wstrzymywalem z ocena ale niestety Iordanescu nic tutak nie zdziała. Wygląda na to, że w tym ksztalcie i z taką strategią to jednak nie odpali. Pora juz zakręcić karuzelą, tylko wtedy (przy dobrych wiatrach) uda się uratować puchary na przyszły sezon.
iordanescu out zewlak out
Wynik tego meczu niestety pogrąży Legię na lata... Brak pucharow w przyszłym roku wpłynie dramatycznie na budżet i przyszlosc klubu. Paradoks tej sytuacji jest taki, ze Legia w zeszłym sezonie napukala punktów do rankingu Uefa, a inne polskie drużyny dzięki temu będą mogly zbudować sie na lata. Oczywiście dzięki pieniądzom zarobionym za grę w pucharach. Dziś, najpóźniej jutro zegnamy Rumuna. Pytanie tylko co dalej?
Chcieli kibole zmian to zmiany nastąpiły. Feio został wywalony a zatrudniono byłego selekcjonera Rumunii. Chcieli kibole wzmocnień to zakupiono reprezentantów Piątkowskiego i Urbanskiego. Zamiast ewolucji i budowy zespołu krok po kroku nastąpiła rewolucja. Niezgrana drużyna zdążyła odpaść z walki o czołowe miejsca w lidze i z pucharu Polski. Za chwilę poleci trener i nowy będzie musiał budować wszystko od nowa. PO sezonie zacznie się szukanie pieniędzy więc najlepsi odejdą i znów zacznie się budowa od nowa. Jakieś nieogary rządzą tym klubem
Tu nie ma komu dośrodkować z gry i ze stałego fragmentu, nie ma środka pola, nie ma napastnika! To jest dramat... Dziś dla Jagi 2 gole wbija nowy napastnik. Kiedy to ostatnio u nas napastnik dwa gole strzelił? Nie mówiąc już o tym, że to świeży nabytek i jakoś potrafili go znaleźć. Cała ta Legia jest w rozkładzie jak łajno. Począwszy od prezesa, szpenia od transferów Żewłakowa, który transfery robi jakby to był taniec z gwiazdami, trenera i plejadę wymuskanych amatorów piłkarskich. Człowiek po każdym meczu mówi sobie dość oglądania i nerwów, ale liczy na kolejny cud. Tu cudów nie będzie. Nie da się z meczu na mecz poprawić wszystkiego. Max 6 miejsce w lidze w tym sezonie.
Prezesie!!! Czas na decyzje!!! Żewłakow, Bobić!!! Czas ratować sezon!!! Kto beknie za to GOVNO?!! NO KTO PYTAM?!!!
To jest k*rwa skandal, co się dzieje z tym klubem, prezes tysiąclecia w kilka lat z drużyny, która grała w lidze mistrzów doprowadził do sytuacji że jest ligowym średniakiem.
Na co jeszcze czekać z tym trenerem ? Gość powinien mieć spakowane walizki i zakaz sądowy do zbliżania się do Warszawy.
Legia nie strzela bramek,
Legia nie ma stylu,
w dodatku trener zachowuje się jakby celowo sabotował mecze. Jak można zmienić Urbańskiego, który stwarzał zagrożenie na jakiegoś cielaka czy innego Colaka który w ostatnich 15 latach strzelił 3 bramki,
Jak można trzymać Chodyne cały mecz, skoro ten gość z piłką wygląda jakby starał się o kategorię D w wojsku, podobnie zresztą jak jego kompan z przeciwnej strony, na co czekał tyle czasu z Wszołkiem, dlaczego nie wpuszcza młodego Żewłaka który zawsze daje coś ekstra jak wschodzi na boisko
skrzywdzili nasza ambicje, trener do odstrzalu z obrzyna
Teraz nich obronią się przed spadkiem z Ekstraklasy bo z tą grą to może być historyczne osiagniecie
Gonic rumónow z Warszawy czas najwyzszy
Kończ waść wstydu oszczędź. To tyle co zostało z Legii . Urbański nic poza nim. Wstyd. Dobrze że była to Pogoń. Jakoś łatwiej to przeżyć.
I to już koniec, i gasną światła . Tak to była jak się pod koniec dogrywki, nie wykorzystuje 2 sytuacji, Chodynę i później z 2 metrów Szymański. Idzie kontra , i wiadomo gooool
Pycha krąży przed upadkiem. Po co ten głupi filmik o bajce. Banda łachmaniarzy i debili .
Ile jeszcze?????? Można nas upokarzać!!!!!!!’
A wy...rpatataj rumuński nieudaczniku i zabieraj tego pseudo prezesunia z sobą, ty iti świnio śpię... grać z brakiem w koszykówkę, przebiegła kanalio wypad do tych uefoskich struktur i jak najdalej trzymaj łapy od Legii, wystarczająco już ją zasłużyłeś tak jak te po-skie śmiecie Moją Ojczyznę. Za twojej kadencji tpuu prezesury to spadniemy z eklapy i taki będzie twój sukces, zresztą gdzie te diamenty z tej niby szkółki co po dziesięciu latach miały grać?
Kiedy skoncza sie te rumunsko loczkowate wałki🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Mnie to się wydaje że tylko Pan Adam Nawałka może pomóc! Panie Nawałka dawaj do Legii bo inaczej d...a zbita.
TYLKO KOLEJNY PROTEST& PROTEST & PROTEST UZDROWI LEGIUNIE 😁😁😁 zaorać , wylać betonem i zrobić parking . N.F.W.J
Byłoby 0-5 to by poleciał. A tak pucharu nie ma ale pech, takie tam.
Legia zaczęła coś wyglądać po zejściu Rajovicia
Brak komentarza jest najlepszym komentarzem
Na trybunach niestety również wstyd i piknik, przez większość czasu powinno lecieć Legia grać, k!@#$ mać.
Do kompletu brakuje tylko wpier...olu w Łodzi
Jutro rano ta rumuńska ekipa powinna być już spakowana na lotnisku w drodze do domu.
Jaki tytuł ma ta bajka?
Ehh... jednak tego nie napiszę
Totalny wstyd i żenada. Serce boli jak się patrzy na to co pokazują nasi kopacze od dłuższego czasu.. dno i 100 m mułu..🤬🤬🤬🤬😡😡😡
Rumun wyjazd na Rumunię. Nie nadajesz się wogole na trenera. Nieodpowiedni charakter takiego mami synka. Wszyscy są winni, ale nie on. Cały czas zaprzecza sam sobie i zmienia skład w taki sposób, jakby na ławce miał druga Barcelonę, a tam jest taki szrot jak ten Krasniqi,Kun. Chodyna świetnie by się sprawdził w okręgówce. Przecież poziom tej kadry jest jakimś żartem. Ten Szymański też już zapomniał jak się gra. Tam nie ma żadnego lidera. A Colak i ten drugi przygarbiony Olbrzym ? Karykatura piłki noznej
Za ściągnięcie z boiska Kacpra Urbańskiego Rumun powinien się pakować i wyp ..do Rumunii 1 samolotem .Po zwolnieniu Fejo pisałem róbcie screny ,że jeszcze za nim zatęsknimy 👀🤔🤔
Ciao rumunescu
Ciao arivedreci
Szkoda…. Puchar Polski to nasza klasyka. Eeeehhhh☹️
Jordanescu krasniqi + dw9jka matałów z przodu aut. Urbańskich dwóch na boisko sezon klapa
Dramat wstyd banda
Bardzo przykra przegrywka - przegrana w dogrywce. Czas doliczony a obserwujemy grę jakby celowo na przegrywkę.
WONNNNNNNNNNNNN wszyscy, jedyny któremu się chciało to Urbański i Eltimi, reszta won.....................na czele z gamoniem rumuńskim który trzymał cały czas na boisku CHODYNE i KRASNIKU graliśmy w dziewięciu... Ptasiego mleka Wam nie brakuje... urwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pochodził by jeden z drugim do roboty na 12 godzi, albo na nockę, porozwoził paczki postał przy taśmie barany...................... niestety dopóki dyletant z lokiem na głowie bedzie właścicielem tak będzie... dziadostwo z roku na rok większe............ za te transfery Rajovic Krasniq Stojanovic od razu Bobić i Zewłakow powinni poleciec. Jak można było nie widzieć , żenie mamy BRAMKARZA.. nie mamy ŚRODKOWEGO POMOCNIKA.... nie mamy NAPASTNIKA....
Nie poddawaj się!
Nie, no żartuję. Zdajcie sprzęt.
Już po mistrzostwie.
Już po Pucharze.
W zasadzie Już po sezonie.
Brawo ekipa. Gdyby Miosuski miał 3 żelazne kulki, jedną by zepsuł, drugą zgubił a trzecią wsadził sobie w d...ę i się.cieszył. 💩
Od kiedy Mioduski jest w Legii wszystko czego się dotknie zamienia się w gówno... już brak mi słów na tą żałosną żenadę...
to juz jest konec nic nie pokazali i nie pokarzą teraz to tylko musz sie tylko utrzymac w lidze takie apiracje i gowno z tego wyszlo
Przywrócić bojkot. Dosyć!
Rumun won
Ale przede wszystkim Mioduski won
Puste trybuny - na co czekacie?!
To tylko puchar Polski, przecież trenerio rumunerio zdobędzie mistrzostwo Polski z Legią.
Piłkarze, trenerzy ku.. wszyscy WON!!!!
Legia jeszcze ma w tym sezonie szansę na jakiś tytuł .
Brawo👏
Nooo I brawo wy. Syfu ciąg dalszy. Po 36 latach kibicowania mojej LEGII WARSZAWA nie oglądam następnego meczu bo szkoda nerwów i zdrowia. Gratuluję wam bogacze reprezentowania w ten sposób LEGII WARSZAWA. Nie mój syf i nie moja bajka ale takiego gówna nigdy nie było. Bujajcie się wszyscy.
Wstyd i tyle
🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Gratulacje👏👏👏 dziękujemy za zakończenie sezonu jeszcze przed Halloween 🎃
Odnośnie tytułu newsa:
"Kończ waść, wstydu oszczędź" to słynny cytat z powieści Henryka Sienkiewicza "Potop", wypowiedziany przez Andrzeja Kmicica do Michała Wołodyjowskiego. Dosłownie oznacza to "skończ walkę, nie rób mi dalszych upokorzeń, skończ pojedynek, który już przegrałem". W kontekście pierwotnym Kmicic przyznaje się do przegranej i prosi rywala, by zadał ostateczny cios, zamiast go ośmieszać.
Dno i syf
Wypie**olcie juz tego Rumuna błagam, dlaczego on tak nienawidzi grać K. Urbańskim???
Meczycho po h.ju teraz obrona przed spadkiem z ekstraklasy bo już tylko sześć oczek zostało do strefy spadkowej.. Tak trzymać
Napadziory to prawdziwi wirtuozi plus Chodyna i nic nie ma
Legia odpada z pucharu co oznacza że z dniem 30 października 2025 zakończył się sezon Legii.
Co gość typu chodyna i ten wynalazek krasniki robi na boisku do 120 minuty to jest dramat trener do wyjazdu... a młody urbanski na ławce. Żenada tego nieda się oglądać szkoda nerwów
WSZYSCY WON Darek Żewłak Fred Rumun i inni czas zacząć kibicować CWKS Legii Warszawa
Dobrze że Legia miała kontrolę Panie trenerze. Efekt kontroli - kara...
Zaraz usłyszymy, że co prawda przegraliśmy, ale kontrolowaliśmy mecz ..
Jak można zdjąć Kacpra najlepszego piłkarza z boiska, a zostawić miernotę chodyne brak słów brak dobrego rozegrania w środku masakra elitim nie dorasta Josue buty powinien mu czyścić
Rumun aut
Faja przy Rumunie to geniusz
💪💩
XD
By na przekor wszystkim jeszcze glosniej bredzic o miszczostwie ❤️
Akcja liść w Zarządzie.
Dosyć rządów kudłatego pajaca 😡😡😡
Szymański won, lordanesku won, colak won, rajovic won.
Koniec żenady, już raz dwa w**********ć stąd!!!!!!!
Hmmm czy aby na pewno autor rozumie tytuł newsa? Kończ waść, wstydu oszczęć...czyli co? Mają dobić Legię?
Dużo osób błędnie rozumie to sformułowanie.
Wynocha z naszego klubu czy będzie reakcja łóżka czy znowu usłyszymy od naszego wspaniałego trenera ze byliśmy lepsi ale niemielusmy szczęścia kończ wasc wstydu oszczęsc
Iordanescu wyperd@laj kozy doić!!!!!
Śmieciarze. Najgorsza drużyna w historii Legii. Zarząd do dymisji. Trener won. Wstyd i kompromitacja!🤬
Wyj***, zaorać i posadzić ziemniaki.
Czyli forma stabilna. Porażka goni porażkę.
Całe szczęście że 90 minutowa presja ma sens.
Jak bardzo musimy być słabi, skoro cały mecz na boisku przebywa Chodyna? Po co ściągnął najlepszego gracza Urbańskiego? Dramat.
Współczuję trenerowi Ediemu. Nie dość, że musiał grać dogrywkę zamiast iść wcześniej spać to ją jeszcze przegrał. Ja zarobiony jestem po tym meczu, ale mimo wszystko smutno mi z powodu wyniku, bo wiem, że ta porażka trenera nie pogrąży i będziemy się dalej babrać w tym gównie co najmniej do końca roku.
Kiedy ten koszmar się skończy???
RIP
Hurtraa!!! Wolna Majówka !!
