Pierwsze zdjęcia
Fotoreportaże z Łazienkowskiej
Woytek, źródło: Legionisci.com
18 741 kibiców stawiło się w czwartkowy wieczór na stadionie przy Łazienkowskiej 3, Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z meczu Legia - Pogoń:
Legia Warszawa 1-2 Pogoń Szczecin - Mishka / 33 zdjęcia
Legia Warszawa 1-2 Pogoń Szczecin - Piotr Galas / 73 zdjęcia
