Fotoreportaże z Łazienkowskiej

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Legia - 3 godziny temu, *.31.17 Flagi na kijach sztos!!!! odpowiedz

Wojtek86 - 3 godziny temu, *.play.pl Gratulacje — właśnie straciliśmy jedną z realnych szans na europejskie puchary. Przy obecnej formie (a właściwie jej braku) zajęcie czwartego miejsca wydaje się wyjątkowo trudne. Można się spodziewać, że atmosfera zrobi się teraz bardzo nerwowa. Zimą konieczne będą wzmocnienia w ofensywie: skrzydłowi, kreatywny pomocnik i napastnik, a także rozstanie z kilkoma zawodnikami, którzy nie wnoszą wystarczająco dużo do zespołu. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.