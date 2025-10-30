fot. Woytek / Legionisci.com
Pierwsze zdjęcia

Fotoreportaże z Łazienkowskiej

Woytek, źródło: Legionisci.com

18 741 kibiców stawiło się w czwartkowy wieczór na stadionie przy Łazienkowskiej 3, Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z meczu Legia - Pogoń:



Legia Warszawa 1-2 Pogoń Szczecin - Mishka / 33 zdjęcia 

Legia Warszawa 1-2 Pogoń Szczecin - Piotr Galas / 73 zdjęcia 


 




tagi:
Komentarze (2)

Legia - 3 godziny temu, *.31.17

Flagi na kijach sztos!!!!

Wojtek86 - 3 godziny temu, *.play.pl

Gratulacje — właśnie straciliśmy jedną z realnych szans na europejskie puchary. Przy obecnej formie (a właściwie jej braku) zajęcie czwartego miejsca wydaje się wyjątkowo trudne. Można się spodziewać, że atmosfera zrobi się teraz bardzo nerwowa. Zimą konieczne będą wzmocnienia w ofensywie: skrzydłowi, kreatywny pomocnik i napastnik, a także rozstanie z kilkoma zawodnikami, którzy nie wnoszą wystarczająco dużo do zespołu.

