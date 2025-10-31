Shehu: Najważniejsze jest zwycięstwo

Widzew Łódź - Legia - fot. Woytek / Legionisci.com
Mishka, źródło: Legionisci.com
– Musimy skupić się na teraźniejszości i dać z siebie wszystko, by wygrać ten mecz. Chcemy, żeby to był szczęśliwy dzień dla nas i naszych kibiców. Najważniejsze to maksymalne zaangażowanie, koncentracja i zdobycie trzech punktów - mówi przed niedzielnym meczem z Legią Warszawa zawodnik Widzewa Łódź, Juljan Shehu. 

– Może czujemy się trochę zmęczeni po 120 minutach w spotkaniu pucharowym, ale w takim meczu jak ten, nikt tego nie odczuwa. Wszyscy są zmotywowani i nie możemy się doczekać, by zaprezentować się jak najlepiej. Musimy być skoncentrowani w każdym momencie, bo w takich meczach przeciwnik nie daje wielu okazji. Trzeba wykorzystać każdy detal, każdą sytuację. W takich spotkaniach nie ma wielu szans z obu stron – dlatego najważniejsze to wykorzystać swoje momenty i zamienić je na bramki. W niektórych meczach, jak z Motorem, mieliśmy swoje okazje, ale ich nie wykorzystaliśmy. Wtedy rywal strzelił szybko gola po przerwie i trudno było wrócić do gry. Ale zostawmy to za sobą.


 

– W zespole są zawodnicy, którzy są tu dłużej – ja, Fran Alvarez, Mateusz Żyro – i wiemy, jaki charakter ma Widzew. Staramy się dawać z siebie maksimum, zwłaszcza wtedy, gdy drużyna tego potrzebuje. Jednocześnie musimy dać trochę czasu nowym graczom, bo nie jest łatwo od razu wejść na najwyższy poziom. Jestem jednak pewien, że mają odpowiedni charakter i wkrótce bardzo pomogą zespołowi – może nawet bardziej niż my teraz.

– W piłce bardzo ważną cechą jest umiejętność adaptacji. Każdy trener ma inny styl, inne taktyki, ale to od zawodników zależy, jak szybko potrafią zrozumieć, czego szkoleniowiec od nich oczekuje. Im szybciej to zrobimy, tym łatwiej będzie przełożyć pomysły trenera na boisko. Kluczowe jest skupienie i koncentracja podczas całego procesu. Współpraca między zawodnikami a trenerem to podstawa. To nie jest łatwe, ale taka zdolność dostosowania się jest dziś niezbędna w profesjonalnym futbolu.




