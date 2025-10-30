Koszulki-cegiełki rugbistów Legii
Bodziach, źródło: Legionisci.comZachęcamy do zakupu koszulek meczowych rugbistów Legii Warszawa z obecnego sezonu. Taka możliwość będzie wsparciem dla legionistów, a może stanowić również świetny prezent świąteczny.
Koszt koszulki-cegiełki wynosi 230 złotych. Zamówienia można składać poprzez prywatną wiadomość na profilu sekcji na FB do 20 listopada, zaś czas realizacji to około dwa tygodnie.
