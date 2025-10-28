2025-10-28 | Ignacy Bałaga na trzecim stopniu podium MPJ
Gimnastyka

Brąz Ignacego Bałagi na MPJ

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Reprezentant sekcji gimnastycznej Legii Warszawa zdobył pierwszy w historii Legii medal na zawodach rangi mistrzostw Polski juniorów w skokach na ścieżce. Ignacy Bałaga wywalczył brązowy medal podczas zawodów MPJ kl. II w Katowicach. Tuż za podium, na miejscu czwartym uplasował się Andrzej Wierzbicki. 19. była Sandra Wołkiewicz.



Tydzień wcześniej, podczas Mistrzostw Warszawy Juniorów w skokach na ścieżce w klasie II, gimnastycy Legii zdobyli dwa medale. Andrzej Wierzbicki - złoto, Ignacy Bałaga - srebro, a Sandra Wołkiewicz była 12.

Andrzej i Ignacy są uczniami Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie, która od lat wspiera rozwój sportowy naszych zawodników i współpracuje z sekcją gimnastyczną KS Legia Warszawa.


Ignacy Bałaga,Andrzej Wierzbicki

Ignacy Bałaga


