Podcast (odc. 25): Europa plus. Liga minus. Trener poszukiwany?
Kamil Dumała i Woytek, źródło: Legionisci.com
Bohaterem minionego tygodnia niewątpliwie był Rafał Augustyniak. W Ekstraklasie wróciła szara rzeczywistość, więc - mimo zapewnień ze strony klubu - intensywne poszukiwania nowego szkoleniowca powinny już trwać. Na 26. odcinek podcastu "Legioniści Na Fali" zapraszają Woytek i Kamil Dumała.
Podcastu możecie posłuchać na naszym kanale YouTube, na Spotify i innych platformach podcastowych.
