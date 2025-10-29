fot. Dariusz Chojnacki
15 listopada zbiórka krwi na Legii

Krewcy Legioniści

KHDK Krewcy Legioniści oraz Stowarzyszenie Fanów Legii Warszawa i Fundacją Krwawy Sport serdecznie zapraszają na kolejną honorową zbiórkę krwi na Stadionie Legii Warszawa. Klub przekazał dla krwiodawców bilety na listopadowy mecz z Lechią Gdańsk a sekcja koszykarska wejściówki na mecz Ligi Mistrzów z Rytasem Wilno.



📅 Kiedy?
15 listopada 2025 (sobota)
🕗 Godziny: 8:00 – 13:00
📍 Miejsce: Stadion Legii Warszawa (ul. Łazienkowska 3)


 


Na krwiodawców czekają dodatkowe prezenty w postaci:

- bilet na mecz Legia  - Lechia Gdańsk, który odbędzie się 22 listopada

- bilet na mecz koszykówki Legia - Rytas Wilno, który odbędzie się 18 listopada


Jak zawsze obecna będzie również Pizza Viaduct.


Namawiajcie znajomych i udostępniajcie informacje o zbiórce. Każda kropla krwi się bardzo liczy.

Aktualne informacje o zbiórce znajdziecie FB / Krewcy Legioniści


Serdecznie zapraszamy ❤️🤍💚


Krewcy Legioniści


plakat zbiórka krwi
Zapraszamy na zbiórkę krwi!


Informujemy, iż klub Legia Warszawa 🇭🇺 przeznaczył dla krwiodawców akcji bilety na mecz Legia - Lechia Gdańsk. Mecz odbędzie się w sobotę 22.11.2025 roku. 

15.11.2025 roku zapraszamy na honorową zbiórkę krwi na 🏟️ Stadionie Legii Warszawa 🇭🇺.
Sekcja koszykówki Legii 🏀 Aktualny Mistrz Polski   👑 przeznaczyła dla krwiodawców naszej zbiórki bilety na mecz Legia Warszawa - Rytas Wilno w Lidze Mistrzów. Mecz odbędzie się na Torwarze w dniu 18.11.2025 roku. 

W zbiorce weźmie udział również Krwawy Sport i Łukasz "Juras" Jurkowski! 



Zapraszajcie znajomych i udostępniajcie informację o zbiórce. Każda osoba się bardzo liczy🩸 ! (L)!


tagi:
