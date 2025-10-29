15 listopada zbiórka krwi na Legii

KHDK Krewcy Legioniści oraz Stowarzyszenie Fanów Legii Warszawa i Fundacją Krwawy Sport serdecznie zapraszają na kolejną honorową zbiórkę krwi na Stadionie Legii Warszawa. Klub przekazał dla krwiodawców bilety na listopadowy mecz z Lechią Gdańsk a sekcja koszykarska wejściówki na mecz Ligi Mistrzów z Rytasem Wilno.

📅 Kiedy?

15 listopada 2025 (sobota)

🕗 Godziny: 8:00 – 13:00

📍 Miejsce: Stadion Legii Warszawa (ul. Łazienkowska 3)













Na krwiodawców czekają dodatkowe prezenty w postaci:

- bilet na mecz Legia - Lechia Gdańsk, który odbędzie się 22 listopada

- bilet na mecz koszykówki Legia - Rytas Wilno, który odbędzie się 18 listopada





Jak zawsze obecna będzie również Pizza Viaduct.

Namawiajcie znajomych i udostępniajcie informacje o zbiórce. Każda kropla krwi się bardzo liczy.

Aktualne informacje o zbiórce znajdziecie FB / Krewcy Legioniści





Serdecznie zapraszamy ❤️🤍💚





Krewcy Legioniści





