Dobrzy Ludzie zakończyli odnawianie Zakładu Rehabiltacji Dziennej

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie zakończyli odnawianie Zakładu Rehabilitacji Dziennej w szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. 



"Odnowione zostały dwa długie korytarze oraz wszystkie sale, w ktorych ćwiczą dzieci. Odmalowana została cała klatka schodowa. Na odmalowanym oddziale powstało: 27 graffiti, 9 zaprojektowanych i wyklejonych przez nas naklejek na drzwi, około 48m2 zaprojektowanej przez nas i położonej (w tym około 31m2 na suficie) tapety. Pierwszy raz w historii grupy malowaliśmy kafelki i na kafelkach. Pierwszy raz w historii grupy położyliśmy tapetę na suficie. Działo się. Wszystko to było możliwe nie tylko dzięki środkom, które pozyskujemy ze sprzedaży naszych gadżetów, ale dzięki wsparciu innych grup, które w kluczowych momentach chwyciły razem z nami za wałki. Dziękujemy: Białołęckim Legionistom, Fanaticoss'03, Legijnej Ochocie, Zielonkowskim Legionistom, Żoliborskiej Legii, Fanatycznemu Tarchominowi oraz kibicom z Nowego Dworu Mazowieckiego za bezinteresowną pomoc. Bardzo dziękujemy Tomkowi Sejbukowi za kolejne uwiecznienie efektów naszych prac. Podziękowania należą się również Dyrekcji i pracownikom Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym za kredyt zaufania, którym nas obdarzyliście i za ułatwienie nam działania na każdym etapie prac" - relacjonują legioniści.


 




Komentarze (1)

Bemo - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl

Zajebiscie

