Bilety na środowy mecz z Futsalem Leszno
W środę, 5 listopada futsaliści Legii zagrają domowe spotkanie z drużyną z Leszna. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:00. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny walczącej o awans do fazy play-off.
Bilety na to spotkanie w cenie 15 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalne) kupować można TUTAJ
Futsal Leszno w obecnym sezonie radzi sobie bardzo dobrze - w pierwszych dziewięciu kolejkach wygrali aż 7 razy i obecnie plasują się na czwartym miejscu w tabeli ekstraklasy. Legioniści z bilansem 3 zwycięstw, 1 remisu i 5 porażek są na miejscu 10., z dwoma punktami straty do czołowej ósemki.
Na ostatnim meczu z Eurobusem Przemyśl nasi kibice stworzyli fantastyczną atmosferę oraz kapitalną oprawę. Liczymy, że podczas środowego meczu liczba osób wspierających nasz zespół będzie podobna.
📅 05.11.2025🕗 20:00
📍 Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)
💰15 zł (ulgowe), 25 zł (normalne)
