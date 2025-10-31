Futsal

Bilety na środowy mecz z Futsalem Leszno

Piątek, 31 października 2025 r. 19:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W środę, 5 listopada futsaliści Legii zagrają domowe spotkanie z drużyną z Leszna. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:00. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny walczącej o awans do fazy play-off.

Bilety na to spotkanie w cenie 15 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalne) kupować można TUTAJ













Futsal Leszno w obecnym sezonie radzi sobie bardzo dobrze - w pierwszych dziewięciu kolejkach wygrali aż 7 razy i obecnie plasują się na czwartym miejscu w tabeli ekstraklasy. Legioniści z bilansem 3 zwycięstw, 1 remisu i 5 porażek są na miejscu 10., z dwoma punktami straty do czołowej ósemki.





Na ostatnim meczu z Eurobusem Przemyśl nasi kibice stworzyli fantastyczną atmosferę oraz kapitalną oprawę. Liczymy, że podczas środowego meczu liczba osób wspierających nasz zespół będzie podobna.



📅 05.11.2025🕗 20:00

📍 Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

💰15 zł (ulgowe), 25 zł (normalne)



