15 listopada koncert na 20-lecie Nieznanych Sprawców

Piątek, 31 października 2025 r. 13:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 15 listopada będzie miał miejsce charytatywny koncert z okazji 20-lecia Nieznanych Sprawców. Ten odbędzie się w klubie przy ul. Nowy Świat 6/12 o godzinie 19:16. Całkowity zysk zostanie przekazany na leczenie i rehabilitacje Oliwiera, brata jednego z aktywnych kibiców Legii. Zachęcamy do wsparcia TUTAJ. Bilety na koncert kosztować będą 100 złotych.

- Jak to mamy w zwyczaju przy tego typu eventach, postanowiliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym. Koncert będzie charytatywny. Artyści, rzecz jasna, nie będą pobierać żadnej gratyfikacji za występy. Nic dziwnego, to sami porządni i uczciwi ludzie. Całkowity zysk zarówno z biletów, jak i z baru zostanie przeznaczony na pomoc dla 9-letniego Oliwiera. Oliwier jest bratem jednego z aktywnych kibiców Legii. Nie będziemy się długo rozpisywać o tym, czemu Oliwierowi potrzebna jest pomoc. Wszelkie informacje znajdziecie w linku do zbiórki. Rzecz jasna, już teraz zachęcamy do wpłacenia paru złotych na zbiórkę. Razem postaramy się pomóc temu młodemu człowiekowi, jak tylko to możliwe. Na koncercie będzie kilka aukcji, z których zysk trafi na to samo konto. Kilka aukcji pojawi się również w Internecie. Wróćmy teraz do koncertu. Wiadomo, zabawa, muzyka i nasze symboliczne 20. urodziny. Liczymy, że będziecie z nami. Że razem uczcimy te dwie dekady. Brzmi to bardzo poważnie, jakbyście mieli już siwe brody i ulubiony sprzęt grający w salonie. Ale nie martwcie się, dalej jesteśmy lekko głupi i nieogarnięci. Tacy już raczej zostaniemy - informują Nieznani Sprawcy.





Na scenie wystąpi: Hemp Gru, Dixon37, Kaczy,Janusz Walczuk, Napalm Grupa, Miły Pan.





Bilety w cenie 100 złotych można już kupować w sklepie Żyleta przy Ł3, a także w lokalu gastronomicznym "Afera na Szpitalnej". Ponadto w poniedziałek w godzinach 19:00 - 21:00 wejściówki będą do nabycia w Źródełku.



