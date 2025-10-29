REKLAMA
Hokej

Wyniki legionistów w ostatni weekend

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Hokeiści Legii mają za sobą weekendową rywalizację w różnych kategoriach wiekowych. Poniżej prezentujemy raporty ze spotkań naszych drużyn w mini hokeju, juniorów i juniorów młodszych.



JUNIOR

AH Legia 0-12 Podhale Nowy Targ
Skład: J.Opiłowski, M.Szymczak, S.Laskus, M.Baj, S.Sherbatiuk, Y.Shyshliuk, J.Labiński, Y.Syhliuk, S.Sviatosłav, B.Baj, M.Birulin,  M.Krawczyński.

AH Legia 0-16 MOSM Tychy
Skład: J.Opiłowski, S.Laskus, M.Szymczak, P.Podrażka, J.Labiński, Y.Shyshliuk, S.Shcherbatiuk, B.Baj, D.Sydorov, Guchenek, O.Kućmierz, M.Krawczyński.

JUNIOR MŁODSZY

Polonia Bytom 14-1 AH Legia
Bramka: Ilya Malchyk

Naprzod Janów 3-6 AH Legia
Bramki: Bruno Woźniak, Ilya Malchyk - po 2, Leon Bonkowski, Tymon Wiśniewski.

Pierwsze punkty juniora młodszego w sezonie. Nasza drużyna podeszła do spotkania bardzo skoncentrowana, co umożliwiło nam zdobycie bramek jako pierwszym. Pierwsza tercja zdecydowanie pod nasze dyktando i na tablicy wyników widniał wynik 3:0. Podwyższamy prowadzenie na 4:0 w drugich 20 minutach, choć gospodarze łapią pod koniec tej odsłony kontakt ze względu na nasze kary. To jednak my w 3. tercji utrzymujemy swoją przewagę i wracamy do stolicy z kompletem punktów. To był naprawdę dobry występ, wlewający w nasze serca sporo pozytywnej energii. Wracamy do treningów, inwestując w swój systematyczny rozwój. 

MINI HOKEJ
AH Legia wzięła udział w międzynarodowym turnieju Warrior Cup w Sanoku. Decyzja, by brać udział w takich turniejach, mierząc się z drużynami z południa Polski, ale także Łotwy, Słowacji i Ukrainy, jest podparta chęcią ciągłego podnoszenia umiejętności. Mamy tendencję do słabych pierwszych spotkań, gdy gramy od razu po często bardzo długiej i meczącej podróży. Choć rozpoczynamy zmagania od porażki 0:9 z gospodarzami, to potem było już tylko lepiej. Rozkręcamy się z meczu na mecz. Drugi dzień rozgrywek to nasza znacznie lepsza gra. Jesteśmy bardzo bojowi, potrafimy walczyć o każdy krążek, wracamy za akcjami, ofiarnie bronimy. Mimo choroby dwóch zawodników, gramy na trzy "trójki" i stawiamy czoła przeciwnikom,  wygrywając z Łotyszami 7:1. Prowadzimy w jednym ze spotkań z jednym z głównych faworytów turnieju 2:0, by jednak w końcu ulec 2:3. Piękne bogate doświadczenie dla naszych najmłodszych adeptów hokeja. Świetnie było zobaczyć drużynę głodną gry pod koniec turnieju.

Wyniki:
AH Legia 0-8 Lions Slovakia 
AH Legia 3-4 Dębica 
AH Legia 3-7 Daugavpils White 
AH Legia 7-1 Kryzhynka 
AH Legia 4-3 Lublin 
AH Legia 2-3 Daugavpils Black
AH Legia 0-9 Niedźwiadki Sanok 


