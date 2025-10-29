Hokej

Wyniki legionistów w ostatni weekend

Środa, 29 października 2025 r. 13:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Hokeiści Legii mają za sobą weekendową rywalizację w różnych kategoriach wiekowych. Poniżej prezentujemy raporty ze spotkań naszych drużyn w mini hokeju, juniorów i juniorów młodszych.

JUNIOR



AH Legia 0-12 Podhale Nowy Targ

Skład: J.Opiłowski, M.Szymczak, S.Laskus, M.Baj, S.Sherbatiuk, Y.Shyshliuk, J.Labiński, Y.Syhliuk, S.Sviatosłav, B.Baj, M.Birulin, M.Krawczyński.



AH Legia 0-16 MOSM Tychy

Skład: J.Opiłowski, S.Laskus, M.Szymczak, P.Podrażka, J.Labiński, Y.Shyshliuk, S.Shcherbatiuk, B.Baj, D.Sydorov, Guchenek, O.Kućmierz, M.Krawczyński.



JUNIOR MŁODSZY



Polonia Bytom 14-1 AH Legia

Bramka: Ilya Malchyk



Naprzod Janów 3-6 AH Legia

Bramki: Bruno Woźniak, Ilya Malchyk - po 2, Leon Bonkowski, Tymon Wiśniewski.



Pierwsze punkty juniora młodszego w sezonie. Nasza drużyna podeszła do spotkania bardzo skoncentrowana, co umożliwiło nam zdobycie bramek jako pierwszym. Pierwsza tercja zdecydowanie pod nasze dyktando i na tablicy wyników widniał wynik 3:0. Podwyższamy prowadzenie na 4:0 w drugich 20 minutach, choć gospodarze łapią pod koniec tej odsłony kontakt ze względu na nasze kary. To jednak my w 3. tercji utrzymujemy swoją przewagę i wracamy do stolicy z kompletem punktów. To był naprawdę dobry występ, wlewający w nasze serca sporo pozytywnej energii. Wracamy do treningów, inwestując w swój systematyczny rozwój.



MINI HOKEJ

AH Legia wzięła udział w międzynarodowym turnieju Warrior Cup w Sanoku. Decyzja, by brać udział w takich turniejach, mierząc się z drużynami z południa Polski, ale także Łotwy, Słowacji i Ukrainy, jest podparta chęcią ciągłego podnoszenia umiejętności. Mamy tendencję do słabych pierwszych spotkań, gdy gramy od razu po często bardzo długiej i meczącej podróży. Choć rozpoczynamy zmagania od porażki 0:9 z gospodarzami, to potem było już tylko lepiej. Rozkręcamy się z meczu na mecz. Drugi dzień rozgrywek to nasza znacznie lepsza gra. Jesteśmy bardzo bojowi, potrafimy walczyć o każdy krążek, wracamy za akcjami, ofiarnie bronimy. Mimo choroby dwóch zawodników, gramy na trzy "trójki" i stawiamy czoła przeciwnikom, wygrywając z Łotyszami 7:1. Prowadzimy w jednym ze spotkań z jednym z głównych faworytów turnieju 2:0, by jednak w końcu ulec 2:3. Piękne bogate doświadczenie dla naszych najmłodszych adeptów hokeja. Świetnie było zobaczyć drużynę głodną gry pod koniec turnieju.



Wyniki:

AH Legia 0-8 Lions Slovakia

AH Legia 3-4 Dębica

AH Legia 3-7 Daugavpils White

AH Legia 7-1 Kryzhynka

AH Legia 4-3 Lublin

AH Legia 2-3 Daugavpils Black

AH Legia 0-9 Niedźwiadki Sanok



























