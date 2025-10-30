Gryckiewicz sędzią meczu z Widzewem
Patryk Gryckiewicz z Torunia został wyznaczony do sędziowania meczu 14. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Jakub Winkler i Damian Rokosz, sędzią technicznym będzie Aleksander Borowiak, a w wozie VAR zasiądą Piotr Lasyk i Marcin Borkowski. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 2 listopada o godz. 20:15.
Obsada sędziowska 14. kolejki:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice: Tomasz Marciniak (Płock)
Piast Gliwice - Korona Kielce: Damian Kos (Gdańsk)
Górnik Zabrze - Arka Gdynia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Lech Poznań - Motor Lublin: Sebastian Krasny (Kraków)
Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Widzew Łódź - Legia Warszawa: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Lechia Gdańsk - Radomiak Radom: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn)
Wisła Płock - Pogoń Szczecin: Paweł Malec (Łódź)
Cracovia - Zagłębie Lubin: Karol Arys (Szczecin)
