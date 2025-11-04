Liga Konferencji
Hiszpan sędzią meczu z NK Celje
Redakcja, źródło: Legionisci.com
Javier Alberola Rojas z Hiszpanii został wyznaczony na arbitra głównego meczu 3. kolejki Ligi Konferencji pomiędzy NK Celje i Legią Warszawa. Spotkanie odbędzie się 6 listopada o godzinie 18:45 w Słowenii.
Obsada sędziowska meczu NK Celje - Legia:
sędzia główny: Javier Alberola Rojas
asystenci: Alfredo Rodriguez Moreno, Iker De Francisco
sędzia techniczny: Adrian Cordero
VAR:Valentín Gómez, Francisco José Hernandez Maeso
