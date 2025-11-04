Koszykówka

Zapowiedź meczu BCL z Promitheas Patras

Wtorek, 4 listopada 2025 r. 13:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

W środę koszykarzy Legii czeka czwarty mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów, a zarazem pierwsze rewanżowe spotkanie na pierwszym etapie rozgrywek BCL. Legioniści po wygranej w Heidelbergu znacznie zwiększyli swoje szanse na awans do kolejnej rundy. Czy podopiecznym Heiko Rannuli uda się rewanż za przegrany nieznacznie mecz z Grekami na Torwarze? Przekonamy się 5 listopada wieczorem.

To Grecy będą faworytami spotkania, pomimo faktu, że zaraz po pierwszym meczu z Legią, przegrali trzy kolejne mecze. Najpierw na własnym parkiecie nieznacznie ulegli PAOK-owi (-2), który później po dogrywce zwyciężył we Włocławku. Później wyraźnie przegrali na Litwie z Rytasem (-19), by w rywalizacji ze zdecydowanie mocniejszym - euroligowym Panathinaikosem przegrać na jego parkiecie 70:91. W ostatni weekend "Prometeusze" mierzyli się w rozgrywkach ligowych z AS Karditsas - tego samego dnia, którego Legia grała na Bemowie z Anwilem. To spotkanie zakończyło się bezapelacyjną wygraną najbliższych rywali Legii 91:62 nad ósmą obecnie drużyną greckiej ligi. Promitheat Patras aktualnie zajmuje miejsce piąte, z bilansem 2-3.









W naszym zespole zupełnie inaczej wygląda zdobywanie punktów w BCL i w Orlen Basket Lidze. W Lidze Mistrzów punktują znacznie więcej zawodnicy, którzy w lidze mogą nieco pozostawać w cieniu. Tymczasem w europejskich pucharach zdecydowanie najlepszym strzelcem Legii jest Jayvon Graves, który notuje 18.7 pkt. na mecz, dodając do tego 5.0 as. i 4.3 zbiórki. Drugim strzelcem jest nasz rozgrywający - Andrzej Pluta (śr. 14.0 pkt., 3.7 as.), a trzecim graczem - łotewski skrzydłowy, Ojars Silins, który trafia średnio 12.0 pkt., na fantastycznej skuteczności z dystansu (52.6% za 3 pkt.). W sobotnim meczu Ojars, podobnie jak podkoszowy Matthias Tass, nie wystąpił, z powodu urazu. Dopiero na miejscu sztab szkoleniowy podejmie decyzję, czy któryś z nich będzie do gry, aby ew. nie pogłębić urazu. Wszak przed legionistami bardzo intensywne tygodnie, kiedy grać będą co trzy dni.



W pierwszym meczu obu drużyn, które rozegrane zostało 15 października na Torwarze, ekipa z Patras zwyciężyła 68:64. Oba zespoły miały tego dnia spore problemy ze skutecznością. W greckim zespole nie wystąpił wówczas najlepszy strzelec zespołu, Rob Gray, który podkręcił stopę w ligowym meczu z Maroussi, i trener postanowił oszczędzić go, by był gotowy na ligowe spotkanie z PAOK-iem. Najwięcej punktów dla Legii w tamtym meczu zdobyli Graves i Pluta - po 14. 13 punktów i 9 zbiórek zanotował bardzo aktywny Shane Hunter. Dla "Prometeuszy" - Leyton Hammonds zdobył 20 pkt. (4/9 za 3), a J.P. Macura - 15. Grecy dopiero pod koniec III kwarty tamtego meczu wyszli na prowadzenie. Legia goniła, ale brakowało skuteczności, czasem także boiskowego cwaniactwa - Grecy świetnie wymuszali faule w ataku legionistów. Na 82 sekundy przed końcem, gdyby Michał Kolenda trafił z rogu boiska za 3, wyprowadziłby znów Legię na prowadzenie... Tak się jednak nie stało. Wierzymy, że skuteczność będzie po naszej stronie w środowym meczu rewanżowym. Niewykluczone, że w końcowych minutach rewanżu w Patras, trenerzy będą brali pod uwagę wynik dwumeczu, który może mieć znaczenie, jeśli obie ekipy zakończą rywalizację z identycznym dorobkiem punktowym. Zatem optymalnie byłoby nie tylko zwyciężyć w Patras, ale i uczynić to różnicą co najmniej pięciu punktów.









Wspomniany Rob Gray, niemal w każdym spotkaniu notuje dwucyfrową zdobycz punktową. Przeciwko PAOK-owi zdobył 12 pkt. (0/3 za 3), przeciwko Rytasowi - 17 pkt. (0/5 za 3), a w spotkaniu z Panathinaikosem - 20 pkt. (4/5 za 3). Podobnie najlepszy strzelec meczu z Legią - Leyton Hammonds, w ostatnich meczach nie schodzi poniżej 10 zdobytych punktów. Przeciwko PAOK-owi zaliczył nawet 21 pkt. i 6 zbiórek. Regularnie trafia za 3 punkty bardzo wysokiej skuteczności. Bardzo ważną postacią w rotacji trenera Georgiosa Limniatisa jest Kendale McCullum, który nie tak dawno zaliczył krótki epizod w Śląsku. Nie tylko dobrze punktuje, ale jest bardzo aktywny na obu tablicach, a także świetnie dzieli się piłką. W pierwszym meczu z Legią, pomimo niskiego wyniku, zaliczył aż 9 asyst (do których dołożył 11 punktów i 6 zbiórek).



Legia do meczu przystąpi po wygranej z Anwilem - piątej kolejnej wygranej w Orlen Basket Lidze. Do gry wrócił już Race Thompson, który na parkiecie zagrał wraz z Carlem Ponsarem. Było to możliwe wobec urazów dwóch innych obcokrajowców. W środę znów zobaczymy Thompsona i Ponsara razem na parkiecie, i to nawet jeśli Tass i Silins będą gotowi do gry. W Lidze Mistrzów można bowiem grać siedmioma obcokrajowcami. Wierzymy, że Legia sprawi miłą niespodziankę i zrewanżuje się za porażkę przed własną publicznością.



Spotkanie rozegrane zostanie w hali Dimitris Tofalos Arenie, nazwanej na część wielkiego greckiego zapaśnika z początku XX wieku, złotego medalisty Igrzysk z 1960 roku. Hala wybudowana została w Patras przed 30 laty, a w ostatniej dekadzie trzykrotnie była odnawiana. Obiekt posiada 4200 miejsc siedzących na meczach koszykarskich. W przypadku niektórych imprez pojemność trybun bywa zwiększana do 5500 miejsc poprzez rozstawienie trybun na dolnym poziomie. Z hali oprócz koszykarzy Promitheasu Patras korzystają także lokalni siatkarze oraz szczypiorniści. Grywa w niej także koszykarska reprezentacja Grecji.



Mecz w Patras rozegrany zostanie w środę, 5 listopada o godzinie 19:00 polskiego czasu (20:00 w Grecji). Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć w aplikacji, a także na sport.tvp.pl. Bilety na mecz kupować można TUTAJ. Cena: 15 euro.



PROMITHEAS PATRAS BC

Liczba wygranych/porażek: 5-5

Liczba wygranych/porażek u siebie: 3-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,7 / 81,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 27,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,5%



Skład: Athanasios Bazinas, Kendale McCullum, Rob Gray (rozgrywający), Ioannis Komnianidis, Nikolas Plotas (rzucający), Grigorios Prekas, J.P. Macura, Sotiris Stavrakopoulos, Evdoxios Kapetakis, Leyton Hammonds, Kendal Coleman, Angelos Lagios (skrzydłowi), Antonios Karagiannidis, Pauly Paulicap (środkowi)

trener: Georgios Limniatis, as. Nikos Arvanitis, Athanasios Konstantakopoulos



Najwięcej punktów: Rob Gray 18.5, Leyton Hammonds śr. 14.3, Kendale McCullum 14.0.



Przewidywana wyjściowa piątka: Kendale McCullum, Rob Gray, Pauly Paulicap, Leyton Hammonds, Nikolaos Plotas.



Wyniki: AEK Ateny (w, 70:84), Olympiakos Pireus (w, 92:83), Iraklis Saloniki (w, 90:79), Heidelberg (d, 89:83), Maroussi (d, 93:88), Legia (w, 64:68), PAOK Saloniki (d, 73:75), Rytas Wilno (w, 98:79), Panathinaikos Ateny (w, 91:70), AS Karditsas (d, 91:62).



Ostatnie mecze obu drużyn:

15.10.2025 Legia Warszawa 64:68 Promitheas Patras BC (na Torwarze)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 6-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 74,3 / 76,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,5%



Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Jayvon Graves 18.7, Andrzej Pluta 14.0, Ojars Silins 12.0.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Ojars Silins, Matthias Tass.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75).



📅 05.11.2025 🕖 19:00

📍 Patras (Dimitris Tofalos Arena)

💶15 euro

👥 4200

📺 sport.tvp.pl (online)



